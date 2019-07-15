В Кочкоре создали "Штаб по защите Сапара Исакова" (проворовавшегося экс-премьера Киргизии)

15:52 16.07.2019

В селе Кочкор Нарынской области открылся народный штаб по защите экс-премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова, сообщается на странице партии СДПК в Facebook.



В штабе каждый желающий может оставить свою подпись за освобождение Исакова. Обращение будет передано президенту, правоохранительным органам.



Напомним, бывшего премьер-министра КР Сапара Исакова задержали 5 июня 2018 года. Его обвиняют в коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ и реконструкции Национального исторического музея.