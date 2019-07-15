Узбекистан намерен участвовать в строительстве афганского участка газопровода ТАПИ

16:13 16.07.2019

Узбекская государственная компания "Узбекнефтегаз" собирается принять участие в реализации проекта строительства транснационального газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Об этом сообщает афганское министерство горной добычи и нефтепродуктов.



По словам пресс-секретаря ведомства Кадира Мутфи, недавно узбекская сторона выразила заинтересованность в инвестициях в проект, а также в непосредственном участии в работах по строительству газопровода в Афганистане.

Транснациональный проект сделает возможными поставки туркменского газа в Индию через территорию Афганистана и Пакистана. Афганская сторона также будет приобретать газ у Туркменистана и, кроме того, получать плату за участие в транзите.



Напомним, строительство туркменского участка газопровода завершились в начале 2018 года, и в настоящее время продолжается подготовка к работам на территории ИРА. Этой весной начались работы по приобретению у населения земельных участков для прокладки газопровода.



Общая протяженность газопровода 1814 км, из них 800 км будут приходиться на афганский участок, который планируется провести через провинции Герат, Фарах, Нимроз, Гильменд и Кандагар.



Компания "Узбекнефтегаз" выразила готовность к сотрудничеству с Афганистаном в рамках проекта, однако выразила обеспокоенность в связи с нестабильной ситуацией с безопасностью, представляющей трудность для проведения работ.



От лица министерства горной добычи Кадир Мутфи приветствовал намерение Узбекистана подключиться к работе, однако дал понять, что решение о выборе инвесторов будет принимать объединенная компания "TAPI Limited", в которой только 5% акций принадлежат Афганистану.