|Узбекистан намерен участвовать в строительстве афганского участка газопровода ТАПИ
16:13 16.07.2019
Узбекская государственная компания "Узбекнефтегаз" собирается принять участие в реализации проекта строительства транснационального газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).
Об этом сообщает афганское министерство горной добычи и нефтепродуктов.
По словам пресс-секретаря ведомства Кадира Мутфи, недавно узбекская сторона выразила заинтересованность в инвестициях в проект, а также в непосредственном участии в работах по строительству газопровода в Афганистане.
Транснациональный проект сделает возможными поставки туркменского газа в Индию через территорию Афганистана и Пакистана. Афганская сторона также будет приобретать газ у Туркменистана и, кроме того, получать плату за участие в транзите.
Напомним, строительство туркменского участка газопровода завершились в начале 2018 года, и в настоящее время продолжается подготовка к работам на территории ИРА. Этой весной начались работы по приобретению у населения земельных участков для прокладки газопровода.
Общая протяженность газопровода 1814 км, из них 800 км будут приходиться на афганский участок, который планируется провести через провинции Герат, Фарах, Нимроз, Гильменд и Кандагар.
Компания "Узбекнефтегаз" выразила готовность к сотрудничеству с Афганистаном в рамках проекта, однако выразила обеспокоенность в связи с нестабильной ситуацией с безопасностью, представляющей трудность для проведения работ.
От лица министерства горной добычи Кадир Мутфи приветствовал намерение Узбекистана подключиться к работе, однако дал понять, что решение о выборе инвесторов будет принимать объединенная компания "TAPI Limited", в которой только 5% акций принадлежат Афганистану.