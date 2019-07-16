Казахстан и мировые державы: с кем дружить выгоднее?

16:25 16.07.2019 16.07.2019



Геополитическое расположение вынуждает Казахстана вести острожную, но при этом весьма активную внешнюю политику. И надо признать, до сих пор стране удавалось искусно лавировать между мировыми игроками и избегать вмешательства в глобальные конфликты. О том, какие дивиденды мы получили от сотрудничества с крупнейшими экономиками мира, в своем специальном анализе рассказали эксперты отдела международных исследований Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Анастасия Решетняк, Темирлан Ескендир и Кымбат Нургалиева.



Казахстан и Китай



Стратегическое сотрудничество Казахстана с Китаем активно развивается по всем направлениям. На протяжении шести лет Нурсултан Назарбаев и Си Цзиньпин встречались 18 раз, что свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений. За указанный срок между странами было подписано 127 документов на общую сумму 67 млрд. долларов США. Товарооборот между ними за 2017 год составил 10,5 млрд. долларов США, что на 32,6 процентов больше, чем в 2016 году.

В настоящее время в эксплуатацию вводятся шесть казахстанско-китайских проектов на сумму 363 млн. долларов США. Китай по-прежнему является вторым крупнейшим торговым партнером, вторым по величине экспортным рынком и крупнейшим импортером казахстанских товаров.



С точки зрения торговых приоритетов Казахстан, разумеется, не является для Китая значимым импортером: доля казахстанской продукции в импортных закупках КНР составляет порядка 0,3 процента. Причем отечественный рынок также в целом для Китая не значителен (0,4 процента в китайском экспорте). Зато Казахстан – основной торговый партнер СУАР, и бизнес, работающий в этом регионе Поднебесной, заинтересован в расширении сотрудничества.



Следует отметить, что сырьевая направленность экспортных поставок в Китай обосновывает инвестиционный интерес китайской стороны к топливно-энергетическому сектору Казахстана, в том числе и на фоне растущего спроса на энергоресурсы. КНР усиливает свое присутствие в энергетическом секторе Казахстана за счет крупных инвестиций в разведку и добычу на суше и шельфе, строительство нефте- и газопроводов, создания совместных предприятий.



Так, с 1997 по 2017 годы общая сумма инвестиций CNPC (китайская национальная нефтегазовая корпорация) в нефтегазовые проекты Казахстана превысила 42 миллиарда долларов США, общая сумма налоговых платежей в бюджет государства - более 40 миллиардов долларов США.



В рамках индустриально-инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Китаем предусматривается реализация 51 совместного масштабного проекта на общую сумму свыше 26,2 миллиарда долларов. Это проекты в химической промышленности, горно-металлургическом секторе, машиностроении, инфраструктуре, энергетике, агропромышленном комплексе, легкой промышленности, нефтепереработке, производстве стройматериалов и информационных технологиях. Из них на данный момент запущено лишь пять проектов на сумму 158 миллионов долларов, что свидетельствует о низких темпах реализации достигнутого соглашения на уровне глав государств.

Инвестиционный поток из КНР в Казахстан в будущие годы будет в большей мере определяться реализацией Инициативы "Пояс и Путь" (ИПП). Активность Китая в качестве инфраструктурного партнера будет усиливаться. Согласно прогнозу Price Waterhouse Coopers, к 2020 году транзитная способность перевозок товаров через территорию Казахстана вырастет до 1,7 млн. единиц в двадцатифутовом эквиваленте (TEU, контейнеров) в год. Прирост будет осуществляться в основном за счет реализации обязательств по ИПП, поскольку инициатива сопряжена с программой инфраструктурного развития "Нурлы Жол".



Перспективным представляется взаимодействие стран в рамках реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве КНР и Евразийского экономического союза, заключенного на полях Астанинского экономического форума в 2018 году. В целом стратегическое, цивилизационное мышление Китая выразилось в стратегии формирования "сообщества общей судьбы" на своих границах, а также по маршрутам "Пояса и Пути". Примечательно, что российские исследователи утверждают, что "Россия не входит в это сообщество".

На формирование положительного имиджа Китая в РК сейчас работают четыре Института Конфуция (в Астане, Алматы, Актобе и Караганде), оказывающих образовательные и информационные услуги. Но проблема этих институтов для казахстанской стороны заключается в том, что их функции не прописаны законодательно. Они ведут работу по дипломатическим каналам. Благодаря им в том числе в китайских вузах сегодня обучается более 13 тысяч студентов из РК.



В силу своего политического курса Китай все теснее взаимодействует со странами Центральной Азии и, в частности, с Казахстаном как с ключевым партнером в регионе. Заинтересованность проявляют обе стороны, однако для РК сотрудничество с таким могущественным экономически и набирающим политический вес соседом требует учитывать напряженность, которая складывается в треугольнике Китай-Россия-США. При всех видимых преимуществах, содержащихся в китайских предложениях и инициативах, нужно в первую очередь руководствоваться соображениями прагматизма и тщательно оценивать долгосрочные риски.



Казахстан и Россия



Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 22 октября 1992 года, и с этого времени сотрудничество интенсивно развивалось по всем направлениям. Если рассматривать договорно-правовую базу, то между Россией и Казахстаном подписано уже более 300 договоров и соглашений. Базовыми из них являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1992 года и Декларация о вечной дружбе и сотрудничестве, ориентированном в XXI веке от 6 июля 1998 года.



Важнейшим аспектом сотрудничества между двумя республиками являются торгово-экономические связи. РФ является крупнейшим торговым партнером Казахстана. Доля двустороннего торгового оборота составляет около 20 процентов от общего объема внешней торговли РК. Россия вошла в тройку главных импортеров страны за февраль 2018 года наряду с Китаем и Германией. Импорт из РФ в феврале 2018 года составил 877 171 тысяч долларов США.

Две страны поддерживают интенсивные политические контакты. Двустороннее сотрудничество между ними развивается в области экономики, торговли, инвестиций, научно-технического сотрудничества, IT-технологиях, цифровой экономике, в космической сфере. Россию и Казахстан также связывает космодром "Байконур". Кроме того, с 1 января 2015 года наши государства стали участниками Евразийского Экономического Союза.

Отдельно стоит остановиться на региональной интеграции. Как известно, в 2010 году Россия, Казахстан и Беларусь объединились в Таможенный союз, а в 2012 году создали Единое экономическое пространство, что придало дополнительный импульс более широким интеграционным процессам на постсоветском пространстве.

Так, 29 мая 2014 года в Астане был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который вступил в силу 1 января 2015 года. На данный момент организация обеспечивает движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы между своими государствами-членами (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия). Помимо внутрирегиональной деятельности она активно расширяет сотрудничество с рядом других стран: Вьетнамом, Ираном, КНР и Кубой.



Общее взаимодействие Казахстана и России в сфере региональной безопасности осуществляется в рамках политико-правовых норм и рамок ОДКБ. История организации берет свое начало 15 мая 1992 года, когда Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте договор о коллективной безопасности (ДКБ), позже к нему присоединились Азербайджан, Грузия и Беларусь. 14 мая 2002 года в ходе московской сессии ДКБ было принято решение преобразовать ДКБ в полноправную международную организацию – ОДКБ. 4 февраля 2009 года были созданы Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР).

Региональное взаимодействие двух стран охватывает широкий спектр отношений и с другими странами. Так, Казахстан и Россия являются полноправными членами ШОС. Их взаимодействие в области безопасности также осуществляется в рамках ОБСЕ – крупной международной организации, которая объединяет 56 стран обширного пространства от Ванкувера до Владивостока. Кстати, именно Россия поддержала идею председательства Казахстана в ОБСЕ в 2011 году и проведения встречи глав-государств в рамках саммита в Астане.

Почетную нишу в отношениях между двумя странами также занимает сфера социально-культурного сотрудничества. Проводятся года России в Казахстане и наоборот. Хорошо развиты совместные образовательные программы. В настоящее время в вузах России обучаются более 70 тысяч казахстанских студентов.



Казахстан и США



Одним из ключевых приоритетов внешней политики Казахстана является развитие стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Договорно-правовую базу казахстанско-американских отношений составляют более 70 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров. Основу стратегического партнерства представляет собой торгово-экономическое сотрудничество. Так, по итогам 2017 года товарооборот Казахстана с США достиг 1,636 млрд. долларов, в том числе экспорт из РК в США – 392,3 млн., импорт из США в РК – 1,244 млрд.



Важным этапом в укреплении взаимоотношений РК и США стал официальный визит казахстанского президента в Вашингтон в январе 2018 года, в ходе которого страны подписали Совместное заявление "Казахстан и США: расширенное стратегическое партнерство в XXI веке".

Стороны выразили приверженность установлению расширенного всестороннего стратегического партнерства и подписали 24 крупных контрактов и коммерческих соглашений на сумму 7 миллиардов долларов США о торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, представляющих важное значение для дальнейшего укрепления связей между странами. Речь в частности идет о реализации крупных проектов в области инфраструктурного развития, сельскохозяйственной и нефтехимической отраслей, авиации и космических исследований.



Как известно, в обновленной при администрации Трампа в декабре 2017 года Стратегии национальной безопасности (СНБ-2017) ближайшие партнеры и соседи центральноазиатских государств из "ключевых центров влияния XXI века" (в СНБ-2015) переквалифицированы в "угрозы влияния США в мире".

Как прописано в этом документе, американская энергия, товары и услуги, образ жизни и ценности должны составить конкуренцию таким "нечестным и манипулятивным" государствам, как Китай и Россия. А для эффективного противодействия предложен собственный путь для развивающихся государств. При этом Вашингтон откажется от грантовой поддержки "новых партнеров" в пользу подходов, которые "привлекут частный капитал и будут способствовать усилению активности частного сектора".

Понятно, что эта стратегия может непосредственно коснуться и стран Центральной Азии, коренным образом изменить структуру и логику американской поддержки, оказываемой местным правительствам и обществам. Опасения Америки относительно центральноазиатских государств связаны с их неустойчивостью в процессе борьбы за господство в регионе "соперничающих держав" (России и Китая), а также с тем, что они могут стать убежищем для террористов. США обязуются работать с центральноазиатскими государствами, чтобы "гарантировать доступ к региону" для поддержки своих контртеррористических инициатив.



Большое достижение центральноазиатской дипломатии является сохранение при Трампе формата "С5+1" (стран Центральной Азии и США), предложенного предыдущей администрацией, ревизия связей и подходов которого была запущена сразу после инаугурации. Однако, учитывая особенности нынешней американской дипломатии, не стоит питать излишние иллюзии относительно этого формата. В СНБ-2017 государства региона упомянуты как возможные "новые партнеры", и такой подход может вызывать сдержанный оптимизм у политических элит ЦА, заинтересованных в дальнейшем укреплении сотрудничества с Вашингтоном.



Возвращаясь к совместному заявлению "Казахстан и США: расширенное стратегическое партнерство в XXI веке", стоит отметить, что краеугольным камнем этого основополагающего документа стала поддержка Вашингтоном независимости, территориальной целостности и суверенитета Республики Казахстан.

Лидеры двух стран договорились расширять, углублять и всецело способствовать взаимовыгодному сотрудничеству в политической, экономической и гуманитарной сферах, предпринимать совместные меры по решению многих вопросов международной повестки дня, включая противодействие терроризму и экстремизму, укрепление регионального сотрудничества в рамках диалога "С5+1", стабилизацию ситуации в Афганистане.



В частности в ходе переговоров Нурсултана Назарбаева с президентом агентства "Корпорация по зарубежным частным инвестициям" Рэем Уошберном, стороны обсудили крупные экономические проекты страны, включая прошедшую специализированную выставку ЭКСПО-2017, создание на ее базе Международного финансового центра "Астана", программу "Цифровой Казахстан" и многие другие. Итогом переговоров стала договоренность об укреплении отношений в сфере инвестиций и реализации взаимовыгодных экономических проектов, включая подписание меморандума о сотрудничестве с АО "Национальная компания "Kazakh Invest".

Америка занимает второе место по объемам прямых иностранных инвестиций в казахстанскую экономику. В стране с участием американского капитала успешно осуществляет деятельность более 500 компаний в области энергетики, транспорта, инноваций, медицины и других сферах, включая "Chevron Corporation", "ExxonMobil", "General Electric", "Halliburton" и т.д.



Казахстан и Евросоюз



ЕС остается первым торговым партнером РК, на долю которого приходится более трети внешней торговли страны. В свою очередь Казахстан для ЕС является ключевым партнером в регионе. Общий товарооборот превышает в совокупности весь товарооборот ЕС с оставшимися странами Центральной Азии. Например, в 2017 году он составлял порядка 23 млрд. евро.

Экспорт РК в ЕС практически полностью состоит из продукции нефтегазового сектора наряду с другими полезными ископаемыми, продукцией химической промышленности и продовольственными товарами. Казахстан же импортирует из ЕС машинное и транспортное оборудование, лекарственные препараты, а также химическую продукцию, пластмассовые изделия, медицинские оборудование и мебель.

ЕС также является крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане: на его долю приходится более 50 процентов прямых иностранных инвестиций в нашу страну. Более 350 казахстанских проектов получили финансирование ЕС на сумму 180 млн евро. Эти проекты в частности были направлены на укрепление потенциала региональных и местных органов власти, поддержку реформы судебной системы и укрепление потенциала государственного сектора с целью внедрения социальных и экономических реформ. В период с 2007 по 2013 год в рамках Инструмента ЕС по содействию развитию и сотрудничеству были реализованы существенные двусторонние проекты на общую сумму в 74 млн евро.



21 декабря 2015 года в Астане Европейский Союз и Казахстан подписали Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС). Надо заметить, что это первое соглашение, которое ЕС подписал с одним из партнеров в Центральной Азии. До принятия СРПС международной правовой базой для взаимодействия было Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1999 года.

В настоящее время реализуются две флагманские программы ЕС. Первая – это поддержка перехода Казахстана к модели "зеленой экономики" (выполняется Программой развития ООН и способствует долгосрочному устойчивому экономическому развитию Казахстана). Вторая - поддержка реформы системы правосудия в Казахстане (выполняется Североирландской организацией по сотрудничеству с зарубежными странами (NI-CO) и содействует реализации национальной политики гуманизации системы правосудия).



Основное внимание в Региональной многолетней индикативной программе для Центральной Азии уделяется двум направлениям: устойчивое развитие (энергетика, окружающая среда, водные ресурсы и социально-экономическое развитие) и региональная безопасность (управление границами, борьба с наркотиками и преступностью, верховенство права и судебные реформы). В общем ЕС выделил 360 млн евро на финансирование проектов регионального сотрудничества в Центральной Азии в период с 2014 по 2020 год (включая 115 млн евро на программу Erasmus+).



Политику Европейского Союза можно классифицировать по двум направлениям: политика приоритетов и вопросы регионального сотрудничества. Данная классификация помогает понять ее структуру и приоритетность. Так, политика приоритетов – это долгосрочные цели ЕС по отношению к странам региона: продвижение ответственного государственного управления, содействие верховенству закона, правам человека, демократизации и образованию. Они являются основными сферами, где "ЕС желает разделить знания и опыт".



Вопросы регионального сотрудничества – это вопросы "безопасности и регионального экономического развития". Они выражаются в следующих областях: управление границами, миграция, борьба с организованной преступностью, борьба с международным терроризмом, незаконным трафиком людей, оружия и наркотиков. В рамках разработки региональной стратегии ЕС также принимает в расчет соседние государства – Афганистан, Пакистан и Иран. Эта стратегическая политика обусловлена в том числе необходимостью поддержания энергетической безопасности.



Напомним, что в июне 2017 года генеральным секретариатом Совета ЕС в ходе министерской встречи в Люксембурге была принята новая концепция касательно стратегии Европейского Союза по отношению к Центральной Азии. В этом документе ЕС призывает страны Центральной Азии быть более активными в реализаций стратегического партнерства.

Выделяются следующие приоритетные аспекты: продвижение реформ для укрепления демократий; фундаментальные свободы; торжество закона; независимость юридической системы; модернизация и диверсификация экономики. Дипломатическим языком отмечено, что страны ЦА являются носителями несколько иной политико-экономической модели развития, и поэтому для поддержания нормального двухстороннего сотрудничества необходимо принятие новшеств и реформ.

Казахстанско-европейские отношения характеризуется глубоким стремлением ЕС выстроить полноценные отношения с Казахстаном в рамках многостороннего регионального сотрудничества, которое будет отвечать интересам обеих сторон. Источник - stanradar.com

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