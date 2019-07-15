Каз-олигарх Ракишев продал "жемчужину" своей золотой империи - компанию Petropavlovsk

16:34 16.07.2019

Троценко купил долю в золотодобывающей компании почти за $100 млн



Владельцем 22% золотодобывающей компании Petropavlovsk стало НПО "Альтаир" Романа Троценко. Продавцом выступил казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, который называл Petropavlovsk жемчужиной своего портфеля





Компания "НПО "Альтаир" Романа Троценко заключила соглашение о покупке кипрской Fincraft Holdings, контролирующей 22,42% российской золотодобывающей компании Petropavlovsk, у Fincraft Resources казахского бизнесмена Кенеса Ракишева. Сообщение об этом размещено на сайте Petropavlovsk.



Условия сделки, закрыть которую планируется до конца июля 2019 года, не раскрываются. Во вторник, 16 июля, 22,42% Petropavlovsk на Лондонской бирже стоили £71,6 млн, или около $89 млн.



"Мы получили хорошее рыночное предложение", - заявил РБК представитель Ракишева. В ноябре 2018 года, говоря о покупке доли в Petropavlovsk, которая ранее принадлежала группе "Ренова" Виктора Вексельберга, казахский бизнесмен назвал этот актив "жемчужиной в портфеле компании". Ракишеву также принадлежит контрольный пакет компании "БТА Банк", которая с 2015 года не имеет банковской лицензии в Казахстане, но владеет одноименными банками в Киргизии и Белоруссии, а также на Украине.



Для Троценко это уже второй золотодобывающий актив: в марте 2019 года он приобрел 48,19% небольшой компании GeoProMining, которая работает в России и Армении. Но до этого активы бизнесмена были сосредоточены в сфере транспорта: вместе с партнером он владеет крупнейшим региональным аэропортовым холдингом - "Новапорт", а также Московским речным пароходством.



Petropavlovsk ведет добычу на месторождениях в Амурской области, в 2018 году ею было добыто 422 тыс. тройских унций золота, выручка компании составила $499,8 млн, чистая прибыль - $25,9 млн.



Авторы:

Светлана Бурмистрова, Евгений Калюков