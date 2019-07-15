Алматы. Протестующие многодетники трясут акимат Алатауского района

17:13 16.07.2019

В Алматы десятки граждан требуют решить вопросы жилья и выплат (видео)



В Алматы во вторник, 16 июля, десятки многодетных матерей и недовольных жилищной программой граждан пришли к зданию аппарата акима Алатауского района, требуя встречи с акимом Шахмерденом Рыспаевым для решения вопроса с жильем и социальными выплатами.

Собравшиеся, преимущественно женщины, говорят, что внесли деньги в банк для приобретения жилья по программе "Нурлы жер", однако в последние несколько месяцев безуспешно пытаются получить ключи от квартир. Другие собравшиеся говорят, что сдали документы на получение полагающейся малоимущим семьям адресной социальной помощи (АСП), однако не получают выплат. Некоторые сказали, что сталкиваются со сложностями при оформлении АСП.

Вышедший позднее к собравшимся аким Рыспаев, выступая перед ними у входа в акимат, сказал, что выплаты по адресной социальной помощи будут перечислены в ближайшие несколько дней.



По его словам, в Алатауском районе насчитывается около 2 600 получателей адресной социальной помощи. Аким отверг заявления некоторых из собравшихся о том, что оформление адресной социальной помощи осложнилось после президентских выборов 9 июня.

Обсуждение "личных вопросов" аким предложил продолжить у него на приеме, после чего зашел в здание. Люди начали заходить внутрь, охрана акимата репортеров внутрь не пропустила, сославшись на распоряжение руководства.



Выступления граждан с требованием улучшить социальное положение многодетных и решить жилищный вопрос начались в феврале после инцидента с гибелью пяти девочек из одной семьи при пожаре во времянке с столице. Нурсултан Назарбаев, тогда президент страны, на фоне стихийных протестов подверг критике правительство "за неумение работать с населением" и отправил в отставку кабинет министров.



После роста протестных настроений в стране весной власти объявили о мерах поддержки. Одной из последних стало решение о "снижении долговой нагрузки" для отдельных категорий граждан. Власти объявили о частичном списании беззалоговых потребительских кредитов нуждающихся семей.



Касым-Жомарт Токаев, сменивший Назарбаева на президентском посту, на расширенном заседании правительства 15 июля назвал жилищный вопрос "самой острой социальной проблемой" и заявил о завышенных требованиях определенных людей.