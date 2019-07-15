 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.07.2019
17:46  Танкер Riah (Шарджа, ОАЭ) пропал в Ормузском проливе... Шалит Джек Воробей?
17:15  Генпрокурор Таджикистана Рахмон опровергает факт смерти "отравившихся" заключенных от пыток
17:13  Алматы. Протестующие многодетники трясут акимат Алатауского района
16:34  Каз-олигарх Ракишев продал "жемчужину" своей золотой империи - компанию Petropavlovsk
16:25  Казахстан и мировые державы: с кем дружить выгоднее?
16:16  У Казахстана возникли серьезные неприятности по профсоюзной линии
16:13  Узбекистан намерен участвовать в строительстве афганского участка газопровода ТАПИ

15:52  В Кочкоре создали "Штаб по защите Сапара Исакова" (проворовавшегося экс-премьера Киргизии)
15:49  Cкончался представитель правительства в Жогорку Кенеше Киргизии Ашырбек Темирбаев
13:47  Ветер с Кипра дул: РФ выступает против санкций ЕС в отношении Турции
13:45  Сайт о технологиях в Китае TechNode выходит на русскоязычный рынок
13:41  Алматы продолжают "чистить" от проституток. Чем обидели путаны нового акима?
13:39  Кто и зачем атакует Китай в Синьцзяне и Гонконге? - В.Павленко
13:38  Бегут, бегут! Кто, когда и почему покинул Кыргызстан
13:33  Кто и зачем угнал и угробил малазийский "Боинг" над Тихим океаном? Загадка рейса MH-370
13:30  Пожары, разрушения, убийства: фанаты сборной Алжира громят Францию
13:25  Социально-экологические проблемы Прикаспия, - К.Каландаров
08:59  Казахстан на первом месте по количеству самоубийств в ЦА (по итогам 30 лет исследований)
08:53  Бахриддин Валиев - новый старый прокурор Ташкента
08:47  Русские ракеты и китайские приветы - главные проблемы Вашингтона, - К.Душенов
08:45  Ясно, что "конец истории" будет другой. Фукуямовский либерализм уже сейчас практически похоронен, - В.Овчинский
08:42  Конфликт вокруг системы ПРО грозит обостриться: выйдет ли Турция из НАТО? - Томас Егер
08:13  "Слуги" народа... КырПарламент на ремонт одного "Лексуса-470" потратит 254,4 тысячи сомов
07:48  Свадьба – не место для дебатов о нормах шариата, - Ф.Адилов
07:07  Злобные фурии. Демократы обвинили Трампа в расизме за коммент в адрес женщин-конгрессвуменш
07:04  В букварьном смысле: переход на латиницу в Казахстане затянется, - Э.Байназаров
06:48  Политэкономия возвращений. Перенос из Азии заводов вместе с рабочими не сделает Америку снова великой
06:45  ЧП в Арысе: казминобороны Ермекбаев отделался "стргачом"
06:41  Китай применил оружие США. Пекин готовится ввести санкции против американских компаний
01:55  Фейковые новости могут привести к войне в Персидском заливе, - "НГ"
01:01  В США нелепо погиб легендарный боксер 90-х, экс-чемпион мира в четырех весах Пернелл Уитакер
00:51  "Экотерроризм" как форма политического самовыражения, - О.Никифоров
Понедельник, 15.07.2019
21:19  За неуважение к портрету президента Кыргызстана молодые чиновники-утырки будут строго наказаны
20:56  Международный Суд взыскал с Пакистана рекордные $5,8 млрд в пользу мутного канадо-британо-чилийского СП
20:48  Противостояние между Атамбаевым и Жээнбековым может создать нестабильность в ЦентрАзии, - В.Панфилова
19:38  С-400 – символическая месть Турции американцам? - Мира Гасанова
19:32  Гран-при "Славянского базара" получил певец из Казахстана Адильхан Макин
18:34  Сохранит ли власть президент Грузии Зурабишвили? - С.Тарасов
15:51  Кремль беспокоит транзит наркотиков через Кыргызстан
15:29  Блэкаут в Алматы: могла ли повлиять сильная жара?
15:20  РосКланы. Транзит власти и схватка "всех против всех", - М.Хазин
11:52  Негры темной ночью: трагедия американского аболиционизма. Новый роман К.Уайтхеда
11:49  Израиль выдавит Турцию из Сирии, перекрыв доступ к дешевой нефти, - Стив Браун
11:46  Штурм Бастилии, которого... не было (подлинная история)
08:48  "Дело блогерш-убийц": счет жертв пошел на сотни тысяч
07:50  Китай готовит капкан для военных промышленников США, - Вл.Скосырев
07:47  ЕС в полушаге от санкционного удара по Турции. Из-за кипрских шельфо-богатств, - Ф.Селимова
07:33  Интернет усиливает эффект ноцебо, зловредного близнеца плацебо? - Le Temps
07:15  Послом Казахстана в ЮАР поедет Тумыш
07:08  Первые сталевары появились в Центральном Казахстане, - профессор Жауымбаев и его Кентские находки
06:30  Уроки "Тенгиза" для Казахстана - пляска на граблях продолжается
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Алматы. Протестующие многодетники трясут акимат Алатауского района
17:13 16.07.2019

В Алматы десятки граждан требуют решить вопросы жилья и выплат (видео)

В Алматы во вторник, 16 июля, десятки многодетных матерей и недовольных жилищной программой граждан пришли к зданию аппарата акима Алатауского района, требуя встречи с акимом Шахмерденом Рыспаевым для решения вопроса с жильем и социальными выплатами.
Собравшиеся, преимущественно женщины, говорят, что внесли деньги в банк для приобретения жилья по программе "Нурлы жер", однако в последние несколько месяцев безуспешно пытаются получить ключи от квартир. Другие собравшиеся говорят, что сдали документы на получение полагающейся малоимущим семьям адресной социальной помощи (АСП), однако не получают выплат. Некоторые сказали, что сталкиваются со сложностями при оформлении АСП.
Вышедший позднее к собравшимся аким Рыспаев, выступая перед ними у входа в акимат, сказал, что выплаты по адресной социальной помощи будут перечислены в ближайшие несколько дней.

По его словам, в Алатауском районе насчитывается около 2 600 получателей адресной социальной помощи. Аким отверг заявления некоторых из собравшихся о том, что оформление адресной социальной помощи осложнилось после президентских выборов 9 июня.
Обсуждение "личных вопросов" аким предложил продолжить у него на приеме, после чего зашел в здание. Люди начали заходить внутрь, охрана акимата репортеров внутрь не пропустила, сославшись на распоряжение руководства.

Выступления граждан с требованием улучшить социальное положение многодетных и решить жилищный вопрос начались в феврале после инцидента с гибелью пяти девочек из одной семьи при пожаре во времянке с столице. Нурсултан Назарбаев, тогда президент страны, на фоне стихийных протестов подверг критике правительство "за неумение работать с населением" и отправил в отставку кабинет министров.

После роста протестных настроений в стране весной власти объявили о мерах поддержки. Одной из последних стало решение о "снижении долговой нагрузки" для отдельных категорий граждан. Власти объявили о частичном списании беззалоговых потребительских кредитов нуждающихся семей.

Касым-Жомарт Токаев, сменивший Назарбаева на президентском посту, на расширенном заседании правительства 15 июля назвал жилищный вопрос "самой острой социальной проблемой" и заявил о завышенных требованиях определенных людей.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563286380
Новости Казахстана
- Глава государства провел расширенное заседание Правительства Республики Казахстан
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 июля 2019 года №50
- Кадровые перестановки
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-июне 2019г. составил 104,3%
- В Правительстве РК совместно с ПАО КАМАЗ подписано Соглашение о намерениях по реализации экспортоориентированных проектов
- Сагинтаев поручил разобраться в причинах тотального блэкаута в Алматы
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 июля 2019 года №59
- Аскар Мамин провел переговоры по расширению торгово-экономического сотрудничества с Таджикистаном
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  