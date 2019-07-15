Танкер Riah (Шарджа, ОАЭ) пропал в Ормузском проливе... Шалит Джек Воробей?

17:46 16.07.2019

Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе. Об этом свидетельствуют данные сайта по отслеживаю судов marinetraffic.



В последний раз сигнал от танкера был зафиксирован 13 июля в 23.57 по Гринвичу (14 июля, 02.57 мск). В этот момент он находится недалеко от иранского города Суза.

По данным интернет ресурса, судно продолжало движение в Шарджу, куда оно должно было приплыть 15 июля в 18.00 по местному времени (в 17.00 мск).



К настоящему моменту данные о местоположении Riah не сайте отсутствуют, отмечают "РИА Новости".

Ранее в этот же день корреспондент CNN Барбара Старр разметила в своем Twitter сообщение о том, что иранские военные, предположительно, захватили нефтяной танкер ОАЭ, который следовал под флагом Панамы.

Название судна и конкретное место инцидента не уточнялись.