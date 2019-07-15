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Почему Путин "ничего не делает", - М.Хазин
00:37 17.07.2019

политика президента с точки зрения базовых стратегем
Михаил Хазин

Существует один принцип, который известен любому более или менее осмысленному стратегу. Он имеет много разных формулировок, самая простая: "Нельзя воевать на два фронта". Или, иначе, в формулировке Сталкера из "Трудно быть богом": "С одной стороны все должно быть чисто". Или, оно же, "нельзя вести войну с внешним врагом, пока не победишь внутреннего". Ну, и так далее.
Суть этого принципа понятна, но почему-то большая часть читателей и комментаторов, даже у нас на сайте, где, казалось бы, вопросы обсуждаются всерьез, его категорически отказывается принимать. Это хорошо видно по тому, как агрессивно они наезжают на Путина, который "ничего не делает"! С их точки зрения ему давно нужно было уволить всех либералов и поручить заниматься экономикой и финансами патриотам. При этом они совершенно отказываются понимать, что в этом случае Путин практически автоматически развязал бы не только гражданскую (патриоты неминуемо должны будут отобрать у олигархов-прихватизаторов украденную общенародную собственность, хотя бы потому, что доходы от нее необходимы для того, чтобы поднимать народное хозяйство страны) , но и внешнюю войну. А воевать на два фронта - это заведомое поражение!

Поэтому, даже не вдаваясь в тонкости внутренней ситуации, для Путина было два принципиальных варианта. Ну, точнее, три, третий: радоваться жизни и спокойно тянуть все, что плохо лежит. Именно это поведение ставят ему в вину разные "пикейные жилеты" и агенты мирового либерализма, но эти нам не интересны, поскольку они клевещут по должности. Правда, они совершенно не могут при этом объяснить, зачем ему тогда понадобилась "мюнхенская речь" 2007 года, Крым 2014 года, "Валдайская" речь 2014 года, ну, и так далее. И зачем в этом случае на него наезжают разного рода либералы, причем организовывают при этом разного рода сомнительные операции типа отравления Литвиненко или Скрипалей, сбитие малазийского Боинга, комиссию Мюллера и так далее. Нет, я не утверждаю, что объяснения не существует, вот только предъявить его никто пока так и не смог.

Увольте, я не верю, что человек, который думает только о том, чтобы жить красиво и давать своим друзьям воровать, будет так провоцировать тех, кто может ему сильно испортить жизнь. Ну посмотрите на Медведева: он никого не провоцирует, его друзья отлично живут (правда, у некоторых случаются обломы, но как раз не Медведев в этом виноват), все у него хорошо. А Путин зачем выпендривается? Вон, его друг Тимченко, как переживает, что его во Францию не пускают! Зачем Путин ему создал сложности? А у Ковальчуков (или у Ротенбергов? не помню, впрочем, какая разница) на банк санкции наложили… Зачем Путин им проблемы создает? Ведь на банк Авена и Фридмана санкций не наложили… Невозможно это объяснить в парадигме "пикейных жилетов". Что-то тут не так.

Так что вернемся к первым двум сценариям. Выглядят они так: для того, чтобы Путин удоволетворился ситуацией (а он, судя по всему чем-то не удовлетворен), он должен что-то изменить внутри России и вне ее. И вот тут как раз и возникает развилка: либо нужно сначала разобраться с внешним фронтом, а только потом браться за внутренний. Либо же наоборот (как это сделал Сталин). Второй вариант до недавнего времени был невозможен: тех, кем Путин недоволен (а кто бы был доволен семью годами непрерывного экономического спада?), нельзя уволить без начала внешней войны. Много раз уже объяснялось, почему.

А почему это вышло у Сталина? А потому, что в 1930 году на Западе начался страшный кризис, который к 1932 году перерос в "Великую" депрессия. И после этого все санкции против СССР были сняты (были, были санкции в 20-е годы!) Вона оно как! А сейчас такой ситуации (пока!) нет. А значит, вариант Сталина пока реализовать не удается. И в 2012 году, когда Путин вернулся на пост Президента, было еще не очень ясно, когда такая возможность появится!
Отсюда вывод, что действовать можно только одним способом: не доводя ситуацию в стране до объединения всех либеральных групп, стимулируя их конкуренцию друг с другом за деньги, которые они хотят украсть (то есть, специально для пикейных жилетов повторяя, не запрещая им воровать, а только создавая определенные сложности!), разводя их и частично запугивая, вести работу с внешним окружением. Пользуясь тем, что там либеральная элита начинает, в преддверие кризиса, терять свои позиции. И что же мы видим?

Путин медленно, но верно, выстраивает отношения с западно-европейскими лидерами. Он повышает рейтинг России в глазах предпринимательского сообщества в ЕС (посмотрите на поведение народа в Италии). Он подружился с Трампом (который, напомню, к власти пришел только в 2017 году!). Он выстаивает отношения с Японией и Турцией. А если дело дойдет до новой "Ялты", то на внешнем фронте у него все будет отлично. И вот тогда можно будет заняться внутренним.

Обращаю внимание, я вообще не анализирую детали процессов. Только описываю стратегические конструкции. Мне не интересно, ни кто друзья Путина, ни кто его враги, ни вообще, кто он сам. Просто, любой патриот на посту лидера России должен рассуждать так и приходить к аналогичным выводам. Альтернативы просто нет. А уже потом, глядя на общую картину, мы видим, что по итогам действия Путина получается ровно такая же картинка, которая должна быть, исходя из применения базовых стратегических принципов.

Про тактику я сейчас вообще ничего говорить не хочу. Пикейные жилеты могут сколько угодно мне говорить, что Путин договаривается с Западом, чтобы "дальше воровать". Зачем только он проводил столь сложную работу столько лет, если "просто воровать" мог с самого начала! И, потом, откуда он знал про Трампа лет 15 назад? Этого даже я не знал, точнее, понимал, что элиты соответствующие существуют, но вот когда они смогут поднять голову было совершенно непонятно!
Собственно, на этом текст и заканчивается. Я просто продемонстрировал, что даже простейший анализ базовых стратегических принципов приводит к тому, что логика и стратегия Путина вырисовывается четко и внятно. Разумеется, я могу ошибаться (а в тактических моментах точно буду ошибаться, потому что важной части информации у меня нет и некоторого количества никогда не будет), но стратегический контур получается уж больно четко и внятно. Попробуйте опровергнуть, именно исходя из стратегических принципов. А я посмотрю.

Источник - khazin.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563313020
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