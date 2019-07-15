 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зачем турецкому султану С-400, - П.Шипилин
00:40 17.07.2019

Анкара уже даже не дрейфует к Москве, а несется к ней на всех парусах
Павел Шипилин
15.07.19

15 июля исполнилось ровно три года, как в Турции чуть не случился госпереворот. И поставки С-400 именно к этой знаменательно дате, на мой взгляд, весьма символичны. Вместе с прибытием первых машин российских ЗРК началась новая реальность - авторитет США ускорил падение, теперь уже в военной области. Эрдоган смачно, а главное, публично, плюнул в сытую и чересчур самоуверенную морду гегемона.

Честно говоря, в то, что это все же случится, я не верил - слишком многое поставлено на карту. Мне казалось, турки выторгуют себе преференций и все вернется на круги своя. Но я ошибся. По сути, они покусились на целостность НАТО, ибо их предупреждали, что выкинут из Альянса. Потом снизили требования, пригрозив выкинуть из проекта F-35. Ничего не помогло: Эрдоган уперся и не отступил.
Скажу больше: теперь, по-видимому, не выкинут и из проекта F-35, ибо американцы подняли ставки и проиграли. А в Малой Азии новые самолеты куда нужнее, чем где бы то ни было, именно Турция является форпостом США на Ближнем Востоке. Без нее не решить ни одной проблемы - ни в Сирии, ни в Иране.

Но причина, конечно, не только в этом. Анкара уже даже не дрейфует к Москве, а несется к ней на всех парусах. Эрдоган, похоже, почувствовал, куда смещается центр принятия решений по глобальным вопросам, по крайней мере, в военной сфере. Поставка С-400, невзирая на яростное сопротивление Вашингтона, говорит о том, что перемены происходят гораздо быстрее, чем многие ожидали.

Так зачем Эрдогану так понадобились именно С-400?
В Турции, я слышал, раздаются голоса пятой колонны: дескать, российские ЗРК нужны султану для борьбы с оппозицией. Наши остряки тут же подняли на смех это утверждение: дескать, оппозиция ходит на митинги по улицам, а не летает в небесах. Но шутят они напрасно.
Для Эрдогана оппозиция - это не безоружные гражданские, а военные, способные организовать боевые вылеты и реально угрожать конституционному порядку. Так было три года назад, и ту беспомощность, которую он ощутил, потеряв на несколько часов способность к сопротивлению, он вряд ли когда-нибудь забудет. Не имея собственной системы ПВО, власть в следующий раз может и проиграть. Поэтому ей нужна не сомнительная американская система Patriot, не работающая против своих, а именно российская. Если рассматривать ситуацию именно в этом контексте, желание Эрдогана обзавестись собственными ЗРК вопреки угрозам из США вполне объяснимы.
Разумеется, С-400 способна помочь Турции решить и другие задачи. Но как бы то ни было, мир меняется прямо на глазах. Все слишком шустро закрутилось. Не успеваю осознавать происходящее.

Что на очереди - выход из НАТО Франции, как уже бывало? Я теперь ничего не исключаю. Хотя знаю все контрдоводы, более того, сам бы их обязательно привел, если бы кто-то сделал такое смелое предположение.

А год назад поднял бы на смех того, кто заикнулся бы о выходе из НАТО Турции. Теперь, пожалуй, не стал бы.

Источник - pavel-shipilin.livejournal.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563313200
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