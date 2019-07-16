Протестами в Казахстане руководит гражданин Украины?

00:47 17.07.2019 16.07.2019



Протесты в Казахстане проходят под руководством получателей иностранных грантов, а лидер движения, политик Димаш Альжанов, имеет бизнес за рубежом и, предположительно, украинское гражданство, - таковы результаты расследования Информационно-аналитического Центра МГУ, посвященного акциям протеста в Казахстане.



За прошлый месяц в Казахстане прошли десятки несанкционированных акций протеста, приуроченных к избранию нового президента Касым-Жомарта Токаева. В результате в Нур-Султане (бывшая Астана), Алмате и других городах было задержано в общей сложности несколько тысяч человек.



Протестующие требовали отмены результатов президентских выборов и смены политического режима.

О подводных камнях казахстанского протеста рассказывает автор ИАЦ МГУ Никита Мендкович.

- Верно ли, что в Казахстане происходит цветная революция?

- До революции еще далеко, но некоторые деструктивные процессы напоминают то, что происходило на Украине и в Грузии.

В Казахстане чрезвычайно активны американские фонды, которых не устраивает тесное сотрудничество республики с Китаем и Россией.

Вашингтон хотел бы оказать давление на Пекин в ходе их торговой войны, а для этого было бы неплохо установить на западной границе КНР проамериканский режим или хотя бы дестабилизировать ситуацию.

До недавнего времени предполагалось решать американские задачи в Казахстане через политическое движение "Жана Казахстан", в котором участвовали западники и националисты, включая политиков-эмигрантов. Их делегацию принимали в прошлом году в Госдепе и Совбезе США.

Однако получить официальный статус в Казахстане движению не удалось. А его кандидат на президентских выборах Амиржан Косанов не захотел идти на конфликт, признал победу Токаева и отказался от активной поддержки уличных протестов.

В результате 20 июня "Жана Казахстан" была распущена, а 19-го, днем ранее, - создана новая оппозиционная коалиция из числа участников протеста в мае-июне 2019 года.

- Расскажите об американском следе в казахских событиях.

- В "коалицию 19 июня" вошли три основных группы, которых представляли 7 лидеров-активистов, сформировавших своего рода политсовет движения.

Я изучил по открытым источникам их биографии и обнаружил, что все они получали поддержку из США: участвовали в программах "Открытого Общества" ("Фонд Сороса"), "Фридом Хаус", агентства USAID и посольства США в Казахстане.

Никаких исключений, даже формальных. Все глубоко погружены в мир американских программ в регионе. Известен минимум один пример работы с Фондом Сороса уже во втором поколении, своего рода династия прозападных активистов.

Например, присоединившийся к коалиции фонд "Крылья свободы". Он набирал и готовил своих наблюдателей на выборах, руководил их работой и позже объявил о нарушениях. Стандартная схема.

Так вот, я провел беглый поиск в новостях - у "Крыльев" нет сайта и публикации финотчетов - и нашел 5 недавних проектов этого фонда при поддержке США в никак несвязанных между собой сферах. Словно работали по принципу: любой грант - лишь бы им.

Если бы фонд не участвовал в протестной кампании, Госдепартаменту США стоило бы провести внутреннее расследование, на каких основаниях фонду так бодро выделялись средства.

- Что касается украинского следа?

- Трудно говорить о государственном участии, но лидер ключевой протестной группировки "Проснись, Казахстан" Димаш Альжанов сам тесно связан с Киевом. Этот молодой политолог долгое время работал координатором программ Национального демократического института (NDI) в Казахстане, причем получил эту работу не имея даже высшего образования. Позже отучился в Лондоне, затем работал в 2014–2016 в миссии ОБСЕ на Украине. Пересекался с радикалами, судя по данным соцсетей.

Также я обнаружил, что в 2017 году он зарегистрировал в Киеве фирму для работы в сфере пиара и пользовался услугами конторы, помогающей иностранцам получить украинское гражданство. Можно было заключить, что он оформлял гражданство себе, например, на случай экстренной эмиграции из Казахстана.

После моей публикации Альжанов эти данные никак не опроверг, но со мной связалась активистка его движения и заявила, что для "лидеров наших стран" "нормально" иметь счета и гражданство за рубежом, и это "ничего не значит".

Очень похоже, что кампанией протестов против президента Казахстана действительно все это время руководил гражданин иностранного государства. И кто-то считает это нормальным.

- Кто еще участвует в протестах?

- Костяк составляют сообщества, связанные так или иначе с грантовыми программами американских фондов. Это как раз тот момент, когда отрабатывают вложения Запада в социальные, гендерные и прочие гуманитарные проекты.

Например, весной этого года ряд ключевых протестных акций провели участники сообщества Kokteam (проект по защите казахских сексуальных меньшинств) и тусовки вокруг феминистского фестиваля Femagora. Оба сообщества связаны с Фондом Сороса, оба "окучивали" активистки "Проснись, Казахстан" Сулейманова и Жапишева, также давние участницы соросовских программ.

Протесту активно помогает ряд НКО, действующих при американской поддержке. Освещают акции, работают с прессой на несанкционированных митингах, оказывают правовую помощь. Также через них получали гранты ряд участников протеста. Кто-то поддерживает протест словом и делом.

Например, представителей и участников проектов казахстанского "Бюро по правам человека" неоднократно задерживали на акциях протеста. Сам фонд Сороса в Казахстане выступил с публичным заявлением и фактической поддержкой протестующих.

НКО "Адил Соз", специализирующаяся на работе с прессой, вообще предложила прекрасный метод расширения рамок своей деятельности -посоветовала "активным блогерам", идущим на несанкционированные митинги, получать задания в "дружественных редакциях". Это позволит обладателям аккаунтов в социальных сетях претендовать на статус журналиста и обвинять сотрудников полиции, разгоняющих толпу, в препятствовании работе СМИ.

Креативный ход.

Дружественных СМИ у протеста хватает. Часть сотрудничало с "Открытым обществом", часть с "Интерньюз", оператором грантов USAID в регионе.

- Как собрана вся эта информация?

- Я пользовался почти исключительно открытыми источниками. Интервью героев статей в СМИ, публичными базами данных, сведениями из социальных сетей и официальных отчетов зарубежных фондов. "Инсайды" я стараюсь исключить, потому что их сложно подтвердить, особенно по такой значимой теме.

- Какова была реакция на ваше расследование?

- Очень бурная. Некоторые участники "Проснись, Казахстан" и НКО "Адил Соз" угрожали всех "достать" и засудить, но пока они даже не могут ничего серьезно возразить на приведенные факты.

При этом через третьи руки мне угрожали создать проблемы в Казахстане через связи в госаппарате, а "после победы" - закрыть въезд в страну.

Я поднял проблему зависимости грантополучателей от зарубежных фондов, которая заставляет их зачастую исполнять тот или иной политический заказ.

Или, как минимум, подстраиваться под политические цели спонсоров. Да, один-другой раз от этого можно уклониться, но такие "независимые" в грантовых программах не задерживаются. В американских фондах все-таки работают неглупые люди и не склонны просто раздавать деньги без оглядки на интересы Вашингтона.

Тема острая - но игнорировать ее уже нельзя, когда в стране создаются массовые движения с костяком из "детей Сороса", как иронично называют в Центральной Азии участников западных программ.

Порой они не просто зависят от иностранных грантов, но имеют иностранные гражданства и активы за рубежом, а родину воспринимают как место работы… Естественно, на того, кто эту работу оплачивает.

Появление слоя политических активистов на иностранной финансовой подпитке - серьезный политический вызов стране. Россия пережила связанный с этим кризис в 2012 году, в результате чего появился закон об иностранных агентах, который столько ругают. Украина, по сути, не пережила вызванные этим потрясения его в 2014-м.

Сейчас с той же проблемой сталкивается Казахстан. Источник - stanradar.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563313620

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Хватит строить воздушные замки!

- Кадровые перестановки

- Аким Алматы назвал причину тотального блэкаута в мегаполисе

- Казахстанские угольные компании готовы к будущему отопительному сезону

- Кенес Ракишев продал свою долю в золотодобытчике Petropavlovsk Роману Троценко

- Ни пути, ни пояса: как США остановят экономическую экспансию Китая

- День освобождения Руси от Орды как памятная дата: дискуссия началась

- Дмитрий Лекух: О тоталитарной толерантности и афроамериканке в роли Бонда

- 128 сайтов по продаже синтетических наркотиков заблокированы с начала года в Алматы

