Иран окончательно разведет Трампа и Путина, - А.Чаблин

00:49 17.07.2019

Иран окончательно разведет Трампа и Путина

Ситуация на Ближнем Востоке раскалывает мир и бьет по России



Антон Чаблин

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Михаил Савва



Ситуация вокруг Ирана раскалывает не только арабский мир, но и все мировое сообщество. По одну сторону баррикад оказались Россия и Китай - единственные державы, способные сегодня противостоять гегемонии англо-саксонского мира.



The Telegraph: война уже идет, только незаметно



Уроки истории: великие переломы зачастую начинаются с незначительных (по глобальным меркам) событий. Поводом к началу Первой мировой войны, как известно, было убийство сербским террористом-фанатиком эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда с женой. Поводом к началу гражданской войны в Сирии - убийство силовиками 13-летнего мальчика Хамзы Али аль-Хатиба…



А вот поводом к началу новой войны на Ближнем Востоке может стать захват британскими властями иранского нефтяного танкера Grace. Напомним, что 4 июля судно со всем экипажем было задержан в Гибралтарском проливе: якобы, оно должно было доставить сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод "Банияс" в провинции Тартус на северо-западе Сирии.



Евросоюз запретил продажу нефти сирийскому правительству, которое он обвинил в военных преступлениях во время гражданской войны. Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи поспешил заявить, что иранское судно не следовало в Сирию, однако в качестве ответной меры Иран попытался задержать британское судно в Ормузском проливе. "Танкерная" война сейчас и заставляет всерьез обсуждать вероятность прямого военного столкновения Ирана и НАТО.



Как отмечает британский военный аналитик Доминик Николс, война уже идет - только не привычная нам, с пушками и десантом… а гибридная. При этом важнее применение партизанских и пропагандистских методов, нежели прямое использование военной мощи.



Ведь если рассуждать о возможном исходе морских сражений, то для Тегерана они явно окончатся быстрым поражением: иранские ВМС состоят в основном из рейдовых кораблей с пулеметами и нескольких фрегатов, которые в два счета уничтожит базирующийся в Бахрейне пятый флот США.



А при гибридной (ее еще называют асимметричной) войне количество линкоров и танков не так важно, как, например, количество постов в твиттере - "за" или "против" конкретной державы.



Американцы хотят воевать с Россией, а не с Ираном



Позиция в отношении Ирана сегодня раскалывает все мировое сообщество. В частности, Израиль, который регулярно атакует иранские позиции в соседней Сирии, требует наращивать санкции в отношении Тегерана (израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время переговоров с Дональдом Трампом демонстративно поблагодарил США за жесткость санкционной политики).



При этом Россия и Китай, которые поддерживают и Башара аль-Асада, и более-менее дружественные связи с Израилем, пытаются "смягчить" Трампа, взывая к его голосу разума, чтобы не допустить военной эскалации во всем мире.



Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил журналистам, что Москва всерьез обеспокоено, как бы дипломатическое противостояние между Вашингтоном и Тегераном не переросло в открытый вооруженный конфликт: "Риск возрос до такой степени, что становится все труднее прогнозировать дальнейшее развитие событий".



Реакция на слова Рябкова не заставила себя ждать. Американцы обвинили Россию в том, что она помогала в осуществлении поставок Ираном баллистических ракет йеменским повстанцам-хуситам (которые они затем запускали по территории Саудовской Аравии). А генерал Марк Милли, претендующий на пост нового главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, на слушаниях в Сенате 11 июля и вовсе проговорился.



Дескать, война с Ираном невыгодна для Америки… поскольку затормозит и нарушит общую стратегию национальной обороны, направленную на противодействие только России и Китаю. Читайте между строк: воевать готовы только с самым сильным противником.



При этом вооруженные столкновения у границ Ирана пугающе учащаются. Напомним, что еще 20 июня Революционная гвардия сбила разведывательный беспилотник ВМС США, который, как они утверждают, вторгся в иранское воздушное пространство. Пентагон отреагировал на это масштабной кибератакам по иранским объектам жизнеобеспечения, а Дональд Трамп пошел на открытый шантаж: в твиттере он написал, будто в последнюю минуту отменил авиаудар по Ирану… пожалев мирное население. Экий же "гуманизм"!



Савва: Трамп и Путин не смогут договориться по Ирану



"СП": - Насколько сейчас велика опасность скатывания отношений Ирана и США в открытое военное противостояние?



- Иран идет ва-банк, хорошо понимая всю глубину различий позиции США и Европы по поводу санкций в отношении Ирана. США пытаются действовать жестко, а Европа вынуждена быть более мягкой. Иранская политическая элита надеется на то, что без союзников США не рискнуть начать военную эскалацию конфликта.



Будет ли война? Думаю, вряд ли. А вот американская блокада иранских танкеров вполне возможна. Технологическое превосходство Штатов неоспоримо, и это дает возможность США разработать действенную стратегию, - говорит "Свободной прессе" доктор политических наук, глава правления экспертной группы "Сова" Михаил Савва.



"СП": - Вы однозначно утверждаете, что война не начнется. Но что дает основания для такого однозначного утверждения?



- Хотя бы итоги войн в Ираке и Афганистане. Общественное мнение существенно влияет на политическую элиту США: расширение "ареала войны" встретит активное сопротивление внутри Штатов. К тому же в открытом военном конфликте Иран способен нанести значительный ущерб любому противнику. Соединенные Штаты не начали войну даже после захвата в заложники всех сотрудников своего посольства после антишахского исламистского переворота в 1979 году. А сегодня у американцев нет такого стимула к поддержке войны, как теракт 2001 года.



"СП": - Но, тем не менее, военные столкновения происходят: то израильтяне ударят по иранским базам в Сирии, то Британия захватит иранский танкер… А вот какую позицию, думаете, займет Россия?



- Нынешнее обострение может сильно повлиять на отношения двух президентов. Трамп и Путин демонстрируют лояльность друг другу, но в вопросе санкций против Ирана их позиции диаметрально противоположны. Более того, это личные, эмоциональные позиции. Так что, думаю, можно ждать охлаждения также и по другим вопросам.