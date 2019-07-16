Турция проходит разведку санкциями. Евросоюз накажет Анкару за бурение у берегов Кипра

07:45 17.07.2019

Действия Турции, которая с мая ведет геологоразведку у берегов Кипра, оказались в центре внимания собравшихся вчера в Брюсселе министров иностранных дел стран-членов ЕС. Вечером СМИ сообщили, что в отношении Анкары будут введены санкции, включающие в себя сокращение финансовой поддержки и приостановку переговоров по соглашению о воздушном сообщении. Впрочем, по мнению опрошенных "Ъ" экспертов, такие меры не заставят Анкару отступить. Кроме того, у нее тоже есть козырь - сирийские беженцы, которыми Турция уже не раз шантажировала Европу.



В понедельник Совет министров иностранных дел ЕС рассматривал вопрос о введении санкций против Турции. Недовольство Брюсселя вызвала разработка нефтяного месторождения "Афродита" у берегов Кипра, которую Анкара начала еще в мае. Публикация официального заявления Совета ЕС была отложена из-за того, что в Турции проходили мероприятия по случаю третьей годовщины попытки военного переворота (15 июля 2016 года) - Брюссель таким образом согласился удовлетворить просьбу главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не портить турецкому народу праздник. Между тем вечером сразу два европейских СМИ - Deutsche Presse Agentur (DPA) и Focus - со ссылкой на источники сообщили: санкционные меры предполагают сокращение финансирования Турции со стороны Евросоюза, а также прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении.



Cвои действия у берегов Кипра Турция объясняет соглашением, заключенным в 2011 году между национальной нефтяной компанией Turkiye Petrolleri и правительством Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Правда, Евросоюз такое объяснение не устраивает, потому что суверенитет ТРСК признает только сама Анкара. Президент частично признанного государства Мустафа Акынджи в своем недавнем интервью турецкому агентству Anadolu отметил, что "у ТРСК есть права на ресурсы этой территории".



Еще 4 мая турецкие власти направили к берегам Кипра судно Fatih, что привело сначала к возмущению Кипра и поддерживающей его Греции, а затем и выдаче ордера на арест экипажа. Однако Анкара не только не прекратила свои действия, но и пообещала "защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил". Затем, 4 июля, Анкара отправила к месторождениям еще одно судно - Yavuz. После этого к конфликту подключились новые игроки, причем не на стороне Турции. Например, США назвали шаг турецких властей "провокационным" и "вызывающим напряженность в регионе", а Брюссель пообещал рассмотреть возможность ответных действий.

Реплики представителей ведущих стран Евросоюза перед заседанием изначально указывали на то, что санкции, скорее всего, введут.



"Провокация Турции для нас всех неприемлема. Мы здесь находимся на стороне Кипра,- сказал журналистам госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот.- Мы нашли соответствующую сбалансированную тактику, которая позволяет нам держать открытыми все варианты - разумеется, включая и санкции". Глава МИД Австрии Александер Шалленберг был еще более категоричен. "Мы примем ряд мер против Турции: меньше денег, меньше кредитов через Европейский инвестиционный банк, приостановка переговоров по авиационному соглашению. Разумеется, возможны и другие санкции",- пообещал он. Предвкушал наказание для Анкары и глава МИД Греции Никос Дендиас: "Турции напомнят о международном праве, об условиях, в которых она должна действовать, и о последствиях, которые может иметь поведение, несовместимое с международным правом".



Почему кипрскому урегулированию требуется регулировщик

Картину несколько нарушил и. о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, который поначалу призвал "дважды подумать", прежде чем одобрить введение санкций. "Если однажды их применить, они теряют свой сдерживающий эффект",- пояснил свою мысль господин Боррель, отметив, впрочем, что тоже поддерживает позицию Никосии. Учитывая, что решения в Совете ЕС по вопросам внешней политики принимаются консенсусом, можно быть уверенным - "дважды подумав", господин Боррель тоже поддержал мнение большинства.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу тоже пытался оказать влияние на ситуацию. В понедельник он провел телефонный разговор с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. Подробности беседы не разглашались.



Турции грозит еще один санкционный пакет, но уже со стороны Вашингтона и по другому поводу - за покупку российских зенитных ракетных систем С-400.

Хотя президент Реджеп Тайип Эрдоган и говорил, что американский лидер Дональд Трамп якобы обещал ему не вводить санкции (см. "Ъ" от 15 июля), в Конгрессе, Госдепартаменте, Пентагоне и Совете национальной безопасности США достаточно много сторонников жестких мер. Одного из них - американского сенатора-демократа Роберта Менендеса - президент Эрдоган вчера назвал "врагом Турции" и выразил надежду на то, что Дональд Трамп не станет прислушиваться к его мнению. Дело в том, что господин Менендес одновременно выступает за исключение Анкары из программы производства деталей американских истребителей F-35 за покупку С-400 и является инициатором законопроекта о снятии запрета на продажу оружия Никосии, который действует с 1987 года.



Как США отложили введение санкций против Турции,

Как предположил в беседе с "Ъ" директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев, решение Совета ЕС о введении санкций не заставит Анкару пойти на уступки. "Все политические силы Турции разделяют единое мнение по кипрскому вопросу,- напомнил он.- Поэтому на отказ от своей последовательной политики Анкара однозначно не пойдет. Кроме того, у нее есть серьезный козырь в виде сирийских беженцев, проживающих на территории Турции". Господин Гаджиев отметил, что "Евросоюз пытается навязать Турции свою волю, не способствуя решению кипрского вопроса как такового", в то время как именно полномасштабное урегулирование может снять существующие противоречия.



Аналогичную точку зрения выразил и турецкий политолог, профессор университета Сютчу Имам в городе Кахраманмараш Тогрул Исмаил. "Европейцам надо было подумать, когда они принимали Кипр в ЕС,- сказал он "Ъ".- А нынешние действия приведут к тому, что европейцы, а затем и американцы просто потеряют Турцию". В качестве ответной меры Анкары господин Исмаил также предложил "открыть границу" для сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу.



Кирилл Кривошеев

16.07.19