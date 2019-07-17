Афганские силовики защищают рубежи СНГ от "Исламского государства", - А.Серенко

08:39 17.07.2019 17.07.2019



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



"Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в РФ) пытается расширить зону своего влияния в Афганистане. В последние два месяца активность боевиков ИГ зафиксирована не только в восточных провинциях страны и в Кабуле, но также на севере Афганистана. Кабульские эксперты "НГ" полагают, что проблема ИГ может быть использована Соединенными Штатами для нового обоснования своего военного присутствия в Афганистане.



Афганские силовики в последние дни нанесли ряд ощутимых ударов по инфраструктуре "вилаята Хорасан" - филиала "Исламского государства" в Афганистане. В воскресенье 14 июля МВД Исламской Республики Афганистан (ИРА) сообщило об аресте в 16-м районе Кабула боевика ИГ Джумы Хана, который играл ключевую роль в организации поставок оружия и боеприпасов ячейке "халифата" в столице страны. Задержание Джумы Хана провели бойцы спецназа из состава Сил специальных операций (ССО) Афганской национальной полиции (АНП).

Днем ранее, 13 июля, спецназ Управления национальной безопасности (УНБ) ИРА провел успешную операцию по задержанию в городе Пули-Хумри Абдула Джамиля, руководителя вербовочной сети "Исламского государства" в северной провинции Баглан. В заявлении представителей УНБ отмечается, что Абдул Джамиль является "одним из самых видных лидеров ИГ" в Баглане и в Северном Афганистане в целом, причем, его специализацией была вербовка потенциальных террористов-смертников. "Известно, что Джамиль принимал активное участие в изготовлении жилетов с взрывчаткой для террористов-смертников и самодельных взрывных устройств (СВУ), - сообщают представители афганской разведки. – В 2016 году Джамиль потерял своего сына и нескольких родственников в результате преждевременного взрыва СВУ. Он завербовал собственного племянника в ряды ИГ в 2018 году, который затем совершил теракт-самоубийство в городской мечети Герата". Во время задержания Абдула Джамиля спецназовцы захватили у него дома оборудование для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы. Одновременно с Джамилем в Пули-Хумри был также задержан управляющий одного из магазинов Саид Мехрабуддин, который, будучи сторонником ИГ, занимался установкой магнитных мин на автомобили и мотоциклы, принадлежащие госслужащим. Спецназ УНБ 13 июля, фактически, разгромил ячейку "халифата" в столице провинции Баглан, захватив в плен троих боевиков ИГ, причастных к терактам в этой провинции.



Серьезные потери "Исламское государство" понесло и в столице Афганистана. Здесь 8 июля сотрудники УНБ ликвидировали вербовочную сеть "халифата" в Кабульском университете, задержав сразу троих вербовщиков, в том числе – одного преподавателя. По словам сотрудников афганской разведки, все задержанные были причастны к организации трех крупных терактов в столице - нападению на спортивный центр в сентябре 2018 года, нападению на автобус с госслужащими 3 июня, а также на Кабульский международный аэропорт. "Установлено, что задержанный преподаватель университета вербовал в ряды "Исламского государства" своих студентов, в том числе и тех двоих, что были арестованы вместе с ним", - отмечают представители УНБ. На допросах задержанные назвали имена еще троих преподавателей Кабульского университета, которые поддерживали связи с городской ячейкой ИГ и вербовали студентов в боевики "халифата". Источники "НГ", близкие к силовым структурам ИРА, сообщают, что "большую проблему" с точки зрения связей с ИГ представляют некоторые студенты и преподаватели богословского факультета Кабульского университета.

Кстати, 28 июня в 8-м районе Кабула боевики ИГ совершили подрыв мины, убив и ранив около 12 афганских силовиков. Не исключено, что к этому теракту также имели отношение члены "студенческой ячейки" ИГ в афганской столице.



Несмотря на июльские успехи силовиков в борьбе с различными ячейками ИГ в Афганистане, "вилаят Хорасан" по-прежнему остается заметной угрозой безопасности в стране. Причем, если до недавнего времени сторонники "халифата" проявляли высокую террористическую активность, главным образом, в Восточном Афганистане (провинции Нангархар и Кунар), а также в Кабуле, то в последние два месяца появились признаки экспансии ИГ в других районах страны.

В пятницу 5 июля боевики "Исламского государства" организовали теракт в шиитской мечети в районе Гариба в городе Газни. В результате взрыва мины в толпе верующих пострадали около 40 человек. Атака 5 июля показала, что в Газни существует подполье "халифата", участники которого способны изготавливать достаточно мощные СВУ. Следует отметить, что до этого боевики ИГ уже организовывали нападение в Газни на мусульман-шиитов: 24 мая с помощью мины был взорван автомобиль в районе Калаа Шахада, тогда погибли два шиита. Судя по всему, главными целями ячейки ИГ в Газни в настоящее время являются местные мусульмане-шииты и их религиозные объекты, а основным средством нападений – мины и СВУ.

Нападение на лидера местных шиитов боевики ИГ организовали 12 июня и в восточной провинции Пактия: тогда снайпером "халифата" был застрелен пактийский религиозный шиитский лидер.



С середины мая активность боевиков ИГ зафиксирована в северной провинции Кундуз. Так, 13 мая в городе Кундуз боевиками диверсионного отряда ИГ был застрелен офицер афганской разведки. Вечером 1 июня в районе города Кундуз снайпером ИГ был застрелен еще один сотрудник афганской разведки, его оружие захвачено боевиками "халифата". На следующий день, 2 июня, в Кундузе снайпером ИГ были застрелены двое мусульман-шиитов. Характер нападений сторонников ИГ в Кундузе дает основания полагать, что они совершаются специальным диверсионным отрядом, имеющим отношение к "Амнияту" - службе безопасности "Исламского государства".



Анализ террористической активности боевиков "вилаята Хорасан" за последние два месяца показывает, что афганскому филиалу "Исламского государства" удалось более, чем в два раза увеличить число провинций, где начали действовать сторонники "халифата": к Нангархару, Кунару и Кабулу добавились Газни, Пактия, Баглан и Кундуз. При этом появились основания говорить о возвращении боевых групп ИГ в Северный Афганистан, откуда они год назад были изгнаны боевиками "Талибана" (организация запрещена в РФ).



Согласно майскому отчету Пентагона, численность боевиков ИГ в Афганистане сегодня составляет 3-5 тыс. чел. Для сравнения, такую же численность имеет "сеть Хаккани" - самая эффективная часть движения талибов. Судя по количеству терактов, совершенных боевиками ИГ в Кабуле с мая 2018-го по май 2019 года, ячейки "халифата" не уступают "сети Хаккани" в эффективности. По данным официального печатного органа "Исламского государства" "Ан-Наба", диверсионные отряды ИГ за этот период провели в столице Афганистана 71 атаку (в том числе подрывы мин - 31, операции истишхадия и ингимасия - 29, казни – 10, подрыв заминированного автомобиля – 1), в результате которых были убиты и ранены более 1400 чел.

"ИГ становится все более реальной угрозой, - признают в беседе с "НГ" афганские эксперты, близкие к силовым структурам. – И, кстати, с этой угрозой оказались бессильны справиться талибы, которые ранее обещали покончить с "халифатом" на афганской земле. "Талибан" не смог помешать возвращению ИГ в северные провинции страны. Очевидно, что главной силой, которая реально и бескомпромиссно борется сегодня с "вилаятом Хорасан", были и остаются афганская армия, полиция и УНБ".

Представители западного военного контингента в Афганистане также начали открыто говорить о растущей угрозе со стороны ИГ. Так, глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи заявил, что боевики ИГ используют территорию Афганистана как плацдарм для подготовки атак на США. "Такие заявления следует воспринимать очень серьезно, - отметили в беседе с "НГ" кабульские политические эксперты. – И дело не только в растущей активности боевиков ИГ. Не исключено, что американцы могут использовать экспансию "халифата" в качестве основания для сохранения своего военного присутствия в Афганистане".



По словам источников "НГ" в Кабуле, "проблема ИГ" сейчас стала одним из главных приоритетов для афганских силовиков: "Афганская армия, полиция, спецназ и служба безопасности значительно увеличили свою активность в борьбе с ИГ. Все прекрасно понимают, что проект "халифата" нацелен не только на Афганистан, но и в перспективе на страны Центральной Азии. Поэтому сегодня афганские силовики объективно защищают не только свою страну от угрозы ИГ, но и обеспечивают безопасность южных рубежей стран СНГ". Источник - ng.ru

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