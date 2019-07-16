Ядерный потенциал Китая угрожает не только США, но и России, - В.Мухин

08:40 17.07.2019

Пекин стремительно наращивает количество и качество стратегических вооружений

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

16.07.19



На начинающихся в среду американо-российских консультациях по стратегической стабильности, которые пройдут в Женеве, судя по всему, не следует ждать прорывных решений по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Не будет и ясности в вопросах возможного продления договора между РФ и США по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году. Американские СМИ уже цитируют представителя Госдепа, который заявил, что говорить о продлении Договора СНВ-3 "было бы преждевременно", так как США считают, что "это – проблема следующего года".



Свое отношение к предстоящим переговорам в Женеве еще неделю назад высказал глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, Россию волнует "неопределенность" США в вопросах продления СНВ-3. "Пока нам не очень понятно, как США планируют определиться. То признают, что договор нужен, иначе мы вообще потеряем все инструменты регулирования проблем в сфере стратегической стабильности, то говорят, что этот договор нужно продлевать, только если к нему присоединится Китай. Беспокоит нас и то, что в своей последней редакции ядерной доктрины Штаты резко понизили порог применения ядерного оружия", – сказал Лавров.



Министр указал на тот факт, что США вышли из Договора по противоракетной обороне (ПРО) и "сейчас уже вот умирает ДРСМД", что "сказывается на нашей общей безопасности". Но американцы, похоже, этим не очень озабочены и, по существу, уходят от поставленных Россией вопросов. Говоря журналистам о целях российско-американских консультаций в Женеве, неназванный чиновник из Госдепа подчеркнул, что США заинтересованы привлечь к обсуждению вопросов о сокращении и контроле за стратегическими ядерными вооружениями и Китай. "Встреча была бы хорошей, если бы удалось добиться большей ясности в вопросе о том, как россияне видят такое участие Китая", – сказал он.



На встрече в Женеве российской и американской делегации во главе с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и первым заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном присутствие китайской делегации не предусмотрено. Однако американские СМИ подчеркивают, что президент США Дональд Трамп обсуждал возможность китайского участия в соглашениях "следующего поколения" по вопросам стратегической стабильности на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Осаке в рамках саммита "двадцатки".



Эксперты, видимо, обоснованно считают, что ДРСМД уже не вернуть. В определенном смысле распад ДРСМД оказался выгоден и России, и США, поскольку дает им возможность разрабатывать и производить ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км. Именно такого класса оружие в большом количестве сейчас имеет КНР. Ее ядерный потенциал гипотетически может быть направлен не только на многочисленные базы и объекты США, размещенные в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и на любые цели в России. По оценкам заместителя директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, уже "более 90% ракетно-ядерного потенциала (РЯП) Китая направлено на нас, а не на США. И не учитывать этого в дальнейшем недопустимо".



Никаких объективных данных в мире о РЯП Китая сейчас нет. Высшее руководство страны также не высказало пока свою точку зрения по поводу участия в переговорах о новом возможном соглашении РФ и США по контролю за ядерными вооружениями. Хотя, если вспомнить, в мае 2019 года представитель МИД КНР Гэн Шуан заявлял, что Пекин не намерен принимать участия в каких-либо трехсторонних переговорах с США и РФ с целью заключения соглашения о сокращении ядерных вооружений. Представитель китайского МИДа тогда подчеркнул, что масштаб ядерных сил КНР поддерживается на минимальном уровне в целях защиты страны и что ядерные арсеналы Китая несопоставимы с запасами ядерных вооружений США и РФ.

Однако это только слова. Американцы довольно высоко оценивают возможности РЯП Китая, поэтому и требуют пересмотра международных договоров по ядерным стратегическим вооружениям. Со стороны независимых российских военных экспертов тоже есть настороженность. Скажем, по мнению бывшего начальника штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковника Виктора Есина, "у Китая только на старых известных военных заводах наработано до 40 т оружейного урана и около 10 т плутония, что дает около 1600 урановых и около 2000 плутониевых боеголовок, итого арсенал КНР может достигать 3600 боеголовок". Заметим, что Договором СНВ-3 для РФ и США предусмотрено сокращение ядерных боеприпасов (ЯБП) до 1550 единиц для каждой страны.

Эксперты и СМИ отмечают, что у китайской армии пока несовершенные носители ЯБП. Но, имея высокий технический потенциал, КНР стремительно наращивает количество и качество стратегических вооружений. В первую очередь межконтинентальных баллистических ракет, атомных подводных лодок и стратегической авиации. В то же время, по оценкам американских специалистов, Китай уже лидирует в мире по развитию новых видов стратегических вооружений. И именно поэтому, по мнению советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, нет необходимости продлевать в 2021 году действие Договора СНВ-3. В интервью изданию Washington Free Beacon он сослался на быстрое развитие новых типов стратегических вооружений в России и Китае, упомянув и гиперзвуковое оружие: "Так что продление на целые годы действия СНВ-3, не принимая во внимание угрозы от этих новых систем доставки, было бы преступной халатностью".

"Россия сталкивается с новыми реалиями в вопросах обеспечения стратегической стабильности в мире. В связи с выходом США из ряда международных договоров (по ПРО, ДРСМД и т.п.) для РФ усиливаются военные угрозы. В то же время определенные угрозы возможны не только от Соединенных Штатов, но и других стран. Мао Цзэдун уже называл СССР своим врагом. Видимо, Москве есть резон в чем-то прислушаться к американцам. И, в частности, более активно привлекать КНР к международным переговорам по контролю за ядерными вооружениями", – сказал "НГ" военный эксперт полковник Владимир Попов.