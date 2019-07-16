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Эр-Рияду обещают мирные санкции, - "Къ"
08:43 17.07.2019

Меры в защиту прав человека не должны повредить военным связям США и Саудовской Аравии

Палата представителей Конгресса США поддержала меры, направленные на борьбу с нарушением прав человека в Саудовской Аравии. Речь идет о санкциях в отношении лиц, причастных к убийству в Стамбуле колумниста The Washington Post Джамаля Хашокджи, а также об осуждении властей королевства за аресты правозащитников. Аналогичный законопроект подготовлен и в Сенате. При этом американские законодатели делают все возможное, чтобы не навредить стратегическому сотрудничеству между Вашингтоном и Эр-Риядом, в частности в военной сфере. Слишком жесткие меры могут подтолкнуть королевство к более тесным связям с Россией и Китаем.
Палата представителей утвердила "Акт об ответственности и правах человека в Саудовской Аравии", предложенный конгрессменом-демократом Томом Малиновски. Законодатели единогласно проголосовали за осуждение арестов и пыток женщин-правозащитниц в Саудовской Аравии и большинством голосов (405 против 7) поддержали инициативу господина Малиновски обязать директора национальной разведки США установить и публично представить список лиц, виновных в убийстве саудовского подданного колумниста The Washington Post Джамаля Хашокджи.

В тексте акта предъявляются требования к прозрачности расследования, также предлагается запретить виновным в преступлении въезд в США.
Аналогичные меры могут быть приняты в отношении чиновников, виновных в нарушении прав человека в королевстве. Кроме того, Эр-Рияд призывают освободить всех арестованных правозащитников, блогеров и журналистов. Королевская семья в законопроекте не упоминается.

С мая прошлого года в Саудовской Аравии идет судебное разбирательство в отношении 14 саудовских женщин-правозащитниц, арестованных за нарушение закона о киберпреступлениях, подрыв безопасности королевства и получение финансирования из-за границы. Все они известны как борцы за права человека. Первые слушания по делу начались в марте этого года, однако месяц спустя процесс был отложен на неопределенный срок из-за "личных обстоятельств" судьи. По данным The Guardian, за последнее время в Саудовской Аравии было арестовано около 60 правозащитников.

Почему из-за "дела Хашокджи" может пострадать Иран
Нет подвижек и по "делу Хашокджи". Напомним, что журналист был убит 2 октября 2018 года на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Спустя три недели в результате международного давления Эр-Рияд признал факт убийства в результате ссоры. Саудовские власти возбудили дело об убийстве, по которому задержан 21 человек, одиннадцати из них предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым грозит смертная казнь.
Международное сообщество считает саудовское расследование непрозрачным.

В конце июня спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар представила свой отчет об убийстве, на основании которого предложила ввести санкции против властей королевства, включая наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, и провести расследование дела под контролем ООН. Однако официальных реакций на доклад госпожи Калламар со стороны государств-членов ООН так и не последовало.
Почему Дональда Трампа подозревают в сокрытии данных о "деле Хашокджи"

"Дело Хашокджи" с самого начала вызвало раскол в американском политическом истеблишменте. Противники президента Дональда Трампа воспользовались им для осуждения внешнеполитического курса нынешней администрации, которая сделала ставку на активное сотрудничество с Эр-Риядом. Еще в конце прошлого года Конгресс США выступил за замораживание сотрудничества между Эр-Риядом и Вашингтоном. Однако, по мнению президента Трампа, это опасно для американской экономики. В частности, он выразил опасение, что прекращение связей с Эр-Риядом активизирует военное сотрудничество саудовцев с Москвой и Пекином.
Провалилась и попытка Конгресса остановить американскую военную помощь арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ против йеменских хуситов. Дональд Трамп наложил вето на соответствующую резолюцию и решил воспользоваться для заключения новых сделок с Саудовской Аравией и ОАЭ чрезвычайным правом, которое позволяет обойтись без одобрения законодателей. Однако члены Конгресса продолжают свою борьбу на этом направлении, предлагая все новые и новые варианты, которые могут остановить поддержку США войны в Йемене.

Так, в конце прошлой недели Палата представителей вновь проголосовала против использования администрацией Трампа чрезвычайного права для передачи боеприпасов в Саудовскую Аравию.
Как подчеркивает The New York Times, это стало частью борьбы за утверждение военного бюджета США на $733 млрд на 2020-й финансовый год.

Поправка по Йемену в проекте бюджета включала предложения все того же конгрессмена Малиновски. "Это не положит конец нашим отношениям с Саудовской Аравией в области безопасности. Это не помешает нам помочь саудовцам защитить себя от хуситов, или Ирана, или кого-либо еще. Это не помешает нам сотрудничать с ними в борьбе с морскими угрозами в Персидском заливе или делиться разведданными о терроризме. Другими словами, это не помешает нам делать все, что отвечает интересам национальной безопасности Америки",- сказал конгрессмен в ходе слушаний в Палате представителей. "Акт о правах человека", принятый спустя несколько дней по инициативе господина Малиновски, также весьма мягок к властям королевства, если сравнивать указанные в нем санкции с предложениями Аньес Калламар.

Аналогичный законопроект о нарушениях прав человека в Саудовской Аравии и гуманитарной катастрофе в Йемене подготовлен и в Сенате США по инициативе председателя комитета по иностранным делам республиканца Джимми Рича. Он предусматривает введение ограничений на выдачу въездных виз представителям правящей верхушки Саудовской Аравии и на пользование ими своим имуществом на территории США, однако не затрагивает короля Сальмана и наследного принца. Впрочем, без критики в адрес Мухаммеда бен Сальмана не обошлось. "Наследный принц зачастую прибегал к безответственным действиям, в том числе к арестам тех, кто выступал против его правления",- говорится в законопроекте. Подчеркивается, что это может "нанести значительный ущерб отношениям между США и Саудовской Аравией".
В проекте господина Рича не идет речь и о запрете продаж вооружений Эр-Рияду, хотя сенаторы-демократы настаивают на внесении такого пункта.

Однако Джимми Рич полностью согласился с позицией Дональда Трампа, что прекращение военных поставок Саудовской Аравии может подтолкнуть ее к сотрудничеству в этой области с Россией и Китаем. "Это честная попытка подготовить законопроект, который может пройти и стать законом",- заявил он журналистам, надеясь, что в таком виде документ будет подписан президентом Дональдом Трампом. Впрочем, предпринятая еще в прошлом году Конгрессом попытка добиться от властей США отчета по "делу Хашокджи" и обратить внимание на нарушение прав человека в Саудовской Аравии так и не привела к конкретному результату и никак не отразилась на отношениях Эр-Рияда и Вашингтона.

Марианна Беленькая, Елизавета Наумова
"Коммерсантъ" от 16.07.2019,

Источник - kommersant.ru
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