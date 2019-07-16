США закрывают южную границу. Трамп запретил мигрантам въезжать в страну через Мексику

08:46 17.07.2019

В США вступил в силу новый закон, запрещающий мигрантам просить убежище, если они прибыли в Штаты через третьи страны. В основном новые миграционные правила направлены против выходцев из Центральной Америки, прибывающих в страну через Мексику. В мексиканском МИДе новый американский закон уже резко раскритиковали. В управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев назвали принятые меры суровыми.

Во вторник в США вступил в силу закон, запрещающий мигрантам, "за ограниченным числом исключений", просить убежище в Соединенных Штатах, в случае если они прибыли на южную границу через третьи страны. Кроме того, по новым правилам мигрант уже в ходе первоначального интервью должен будет доказать, что он не может вернуться на родину из-за угрозы жизни или здоровью. По сути, новый закон должен положить конец многолетней политике предоставления убежища выходцам из Центральной Америки, прибывающим в страну через Мексику.

Ранее закон разрешал беженцам просить убежище в США вне зависимости от того, как они туда попали, за исключением тех, кто прибыл через "безопасную" страну.

Правда, закон об иммиграции и гражданстве говорит, что страна определяется как "безопасная" в том случае, если между государствами подписано соответствующее соглашение. А оно у США есть только с Канадой.



Представители администрации Дональда Трампа говорят, что изменения призваны сократить временной разрыв между первоначальной проверкой, которую проходит большинство мигрантов, и вынесением окончательного решения о предоставлении убежища, которое большинство людей все равно не получают.



Согласно статистике, сейчас на рассмотрении в судах США находится более 800 тыс. миграционных дел. Это означает, что многие люди будут ждать рассмотрения своего ходатайства на предоставление убежища в течение многих лет, а некоторые так и не дождутся. Так, например, в 2009 году в США было подано 35 811 ходатайств о предоставлении убежища, а удовлетворено 8384 (23,41%). В 2018 году из 162 060 прошений удовлетворены были лишь 13 168 (8,13%).



"Этот закон уменьшит число экономических мигрантов и тех, кто стремится использовать нашу систему предоставления убежища для получения доступа в Соединенные Штаты",- заявил генеральный прокурор США Уильям Барр, добавив, что "Соединенные Штаты - щедрая страна, которая, однако, перегружена сотнями тысяч мигрантов, находящихся на южной границе".

С такими шагами не согласны американские правозащитники. Они уверены, что политика республиканской администрации по недопущению мигрантов в страну незаконна.



"Правило, если оно будет соблюдено, фактически устранит процедуру предоставления убежища для тех, кто находится на южной границе. Это явно незаконно",- заявил адвокат Американского союза защиты гражданских свобод Ли Гелернт, которого цитирует агентство АР.



Новыми миграционными правилами США обеспокоены и в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). "Мы действительно глубоко обеспокоены этими новыми правилами. Мы понимаем, что система предоставления убежища в США испытывает напряжение, и готовы помогать властям страны облегчить эту проблему",- сказала официальный представитель УВКБ Элизабет Троссел на брифинге в Женеве.



Критикуют ужесточение американских правил предоставления убежища и в Мексике. "Позиция Мексики не совпадает с мерами, ограничивающими доступ к убежищу тем людям, которые опасаются за свою жизнь и безопасность в родной стране в связи с преследованиями,- отметил в ходе пресс-конференции глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард.- Правительство Мексики продолжит оказывать внимание возможным последствиям этого решения для просителей убежища из других стран, попадающих в США через южную границу".



Марина Кузнецова