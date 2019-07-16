КырДепутат Пирматов обозвал всех, кто его не понимает "мырками" и "чимкириками"

08:59 17.07.2019 17 июля 2019, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

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Исхак Пирматов обозвал его критикующих мырками. Теперь оправдывается



Депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов обозвал пользователей социальных сетей, которые его критикуют за законопроект об упрощенной процедуре регистрации, мырками. Это вызвало гнев в Facebook.Парламентарий поспешил оправдаться. Негативную реакцию он объясняет тем, что никому не хочется тратить время и читать нудный объемный законопроект, который висит на сайте ЖК с октября 2018-го.\

"Априори от "чимкириков" не может исходить здравой инициативы и уж тем более без какой-либо личной корысти. Это устоявшееся мнение общества, которое я не без боли и с сожалением принимаю", - сказал Исхак Пирматов.

Он подчеркнул, что не хотел никого обидеть и избирателей "мырками" не обзывал. Его не так поняли и слова выдернули из контекста.

"В чем вы видите дискриминацию и оскорбления моих избирателей? К "мыркам" я отношу не избирателей, а всех тех, кто по своей природе против всего хорошего изначально. Тех, кто ломает в сотый раз по необъяснимым для меня причинам инсталляции очков и надписи Love в парках и скверах, тех, кто забирается с ногами на чистые скамейки и сорит, лузгая семечки", - уточнил депутат.

Исхак Пирматов добавил, что сам документ, который вызвал столько споров, еще даже не рассматривался в первом чтении, и он, как автор, готов выслушать и принять все конструктивные предложения.

Отметим, что проект документа выставлен на общественное обсуждение в прошлом году. Законопроект предлагает установить возможность регистрации граждан по месту фактического проживания через интернет в режиме онлайн и другие изменения. В частности, упростить процедуру регистрации рождения ребенка и исключить два вида регистрации актов гражданского состояния: государственную регистрацию усыновления и установления отцовства.

В законопроекте предусматривается отдельно прописать, что регистрационный учет граждан не устанавливает их права на жилое помещение. Это означает, что факт регистрации гражданина в какой-либо квартире или доме не дает ему права претендовать на эту недвижимость.

Отдельные пользователи высказались категорически против и призвали автора отозвать свои поправки. Но нардепу не понравились такие комментарии. Он ответил на своей странице в Facebook вот так:



Исхак Пирматов

Вчера в 06:27 ·

Друзья ! Я давно приучил себя не реагировать на комменты "мырков" , фейков ,либо полуграмотных неучей ,испытывающих лютую классовую ненависть ко всему созидательному. Давно привык что некоторые низкосортные СМИ могут запросто вырвать из контекста два слова и выставить тебя идиотом и врагом народа. Но реакция той части общества, на которой казалось бы зиждется надежда на то что не все еще потеряно , немного удивила. Только что прочел актуальные комментарии. Сказать что я испытываю противоречивые чувства- не сказать ни чего. Хотя ,все объяснимо. Кому охота тратить свое время,читать нудный объемный законопроект который висит на сайте ЖК с октября 2018 года? Легче конечно же доверится той волне которая пошла в соцсетях, не вникая в детали первоисточника . Это удобно. Априори от "чимкириков" не может исходить здравой инициативы, и уж тем более без какой-либо личной корысти. Это устоявшееся мнение общества которое я не без боли и с сожалением принимаю ! Вынужден принять и согласиться.

Но все же промолчать не могу и попытаюсь вкратце внести некоторую ясность:

1. Уважаемые горожане! Все опасения касательно прав на недвижимость и возможные манипуляции с собственностью -настолько ничтожны и утопичны , что я не сразу соображу и объяснить лучше чем это сделали сотрудники "Адилет"а в своих ответах на коменты вряд ли получится. И все же-

Никто!! Никогда!! Ни при каких обстоятельствах ! не сможет встать на регистрационный учет без согласия собственника , и без его ведома!! Точка ! Все остальное гнусная ложь и провокация! К сожалению кому то было нужно запустить дезинформацию в самом начале, которая быстро подхватилась и распространилась. Бредовые идеи мы никогда не разделяли .концептуально в части процедуры ничего не меняется, мы лишь предлагаем максимально упростить дейтвующую бюрократически сложную процедуру регистрации. Исключить физические походы вместе с собственником жилья в ЦОНы, сбор кучу ненужных справок и военных билетов! Перейти на систему уведомительного характера посредством онлайн системы . Уже сегодня онлайн регистрация применяется в отношении иностранцев и успешно работает. Вопрос: с чего это такое отношение к своим гражданам?? Кроме этого,в действующей редакции закона никак не прописаны защитные механизмы для собственника,что и пораждает судедебные тяжбы. Мы же отдельной статьей предусматриваем гарантии на имущественные права собственника: " зарегистрированный по месту фактического проживания гражданин никоим образом не может претендовать на имущественные права собственника жилья". И еще, по действующей редакции - выписать прежних хозяев вы можете только по решению суда. Это же абсурд! Все счета по штрафам и тд будут приходить к вам, что мы и хотим исправить!

2. Откуда такая паника относительно того что у вас без вашего ведома ,с помощью каких-то абстрактных коррупционеров из Грс ,пропишится армия " пришлых" негодяев , за преступления которых вам неизбежно придется отдуваться ? Любезнейшие! Все мы хотим жить в развитом государстве ,где верховенство закона делает неизбежным плату налогов для всех без исключения ? Но при этом осуществляя предпринимательскую деятельность ( сдача квартиры в аренду) сами почему то платить налоги не хотим ! Пережиток Советского мышления: государство за меня заплатит. Или же как та мыркотка щелкающая семечки: а на что Государство? Вот оно за мной и уберет. На мой взгляд весь сыр-бор из за этого.И потом, не сдавайте таким негодяям свои квартиры и будет вам покой!

Конечно же я против того чтобы бабушка сдающая в аренду свою маленькую квартирку ,которая является ее единственным источником дохода приобретала патент. На этот случай я предлагаю сделать градацию по аналогу налога на недвижимость. Скажем до 100-130 м кв.освободить.Это предмет для обсуждения. Но владельцы хоромов ,и не одних, по 200-500 кв как минимум должны приобретать ежемесячные патенты. Это существенные пополнения в бюджет. Взаимодействие Грс с Гнс технически выполнимо.

3. О каком "Безопасном" или "Умном" городе можно говорить не имея на руках корректных данных о том -кто где реально проживает? О какой борьбе с преступностью и терроризмом? О какой "цифровизации" можно вообще заикаться если 60 % населения у нас в тени? У Тазалыка всего на всего 441 тысяча абонентов, остальные 600-800 тыс де-факто халявщики ! Откуда же взяться чистому процветающиму городу с развитой инфраструктурой?? Всем известно что все коммунальные услуги и сейчас возлагаются на квартиросъемщика, мы же хотим исключить коррупционные моменты связывающие домкомов ,соседей и тд.

4. Реальность заключается в том, что при формировании Республиканского бюджета средства на кап вложения распределяются по регионам в соответствии регистрационным данным. Соответственно средства более миллиона граждан фактически проживающих в городах уходят в регионы. В итоге мы имеем по 50 учеников в классе в городе, и полупустующие школы в отдельных селах. Переполненные детсады и работающие на последнем вздохе электросети и водопроводы. Они попросту не рассчитаны на миллион граждан.

5. Господа горожане! Все ,кто как вам кажется понаедут и заполонят город и Чуйскую область с принятием этого законопроекта -уже понаехали и больше уже не уедут! Смиритесь с этим .А деньги города как расщеплялись не справедливо ,так и будут дальше уходить в республиканский бюджет! Задумайтесь над этим пожалуйста! Нельзя более откладывать и игнорировать эту проблему . Своим нежеланием впускать людей с переферии мы неосознанно лишаем город соответствующего финансирования ! И потом , давайте все таки не забывать, что все они приехали не от хорошей жизни! Это отдельная печальная тема . Были бы они трудоустроины, имели бы хотябы маленькие орошаемые земельные наделы , поверьте, никто не ломился бы как вам кажется в столицу!

6. Касательно привязки законопроекта к выборам -Бред сивой кобылы! Ровно наоборот, мы хотим исключить всевозможные инструменты в виде формы 2 и тд.для подтасовки результатов и каруселей!

7. По поводу изобретения тупыми депутатами велосипеда . Я всяческий противник изобретения ненужных велосипедов! Я за все то,что сегодня успешно работает в развитых странах .

8. И наконец самое на мой взгляд важное : Ни один гражданин не должен быть лишен своих Конституционных прав на образование и медицинские услуги! Не должны они быть привязаны к прописке, и вообще ,само понятие прописка это пережиток советского прошлого.Не должна мать одиночка ездить за своим пособием в село тратя на проезд половину суммы. Не должна роженица платить взятки из за отсутствия прописки порождая коррупцию!И тд. И тд. Кроме всего вышесказанного, законопроект охватывает интересы бомжей и осужденных. На них все давно наплевали и забыли ! А ведь это десятки тысяч людей! И еще много чего полезного и хорошего в законопроекте.. Друзья, говорить можно долго и много. Прошу простить за излишнюю эмоциональность. Всем кто изъявит желание апеллировать- большая просьба, прочтите хотябы справку обоснование законопроекта 🙏. Для сведения : законопроект не прошел еще даже в первом чтении . Нет предела совершенству, так что мы всегда готовы принять конструктивные поправки и предложения во втором чтении. В сентябре планируем провести круглый стол со всеми заинтересованными сторонами . Спасибо,Всем добра и мира ! Источник - 24.kg

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