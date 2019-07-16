 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.07.2019
15:07  Против Порошенко завели 11 уголовных дел
14:41  Участникам антипутинской акции запрещен выезд из Кыргызстана. Ждут экспертизу
14:27  Шымкент Лидер профсоюза "Достойный труд" Балтабай осужден на 7 лет "за хищения"
10:53  Бей копытом: россияне взбунтовались против кок-бору, - Айгуль Хабибуллина
10:51  Россия получила шанс отстоять русский язык хотя бы в Казахстане
10:48  Израиль и Иран: война по новым правилам, - А.Эскин
10:47  На пороге нового мира - без языка и с завязанными глазами, - М.Делягин

10:45  Как США спровоцировали крупномасштабное сближение России и Китая, - Р.Хубиев
10:43  Уникальность Узбекистана обошлась России в 700 миллиардов долларов. Страна недопитого рома, - А.Балиев
10:41  Как далеко может завести новый "тайваньский кризис"? - В.Павленко
10:40  День освобождения Руси от Орды как памятная дата: дискуссия началась
09:17  Хватит строить воздушные замки! Токаев потянул рычаги на себя, - Т.Гани
09:13  Лучшие люди... Мирзиеев реабилитировал очередного крим-авторитета - Равшана Золотого
09:06  Три советских танка – сила Средней Азии. Москва соревнуется с Пекином в передаче Таджикистану и Киргизии старой военной техники
09:03  Как шах получил мат. Лондон воевал с Берлином, снабжая его иранской нефтью (история), - В.Шипилов
08:59  КырДепутат Пирматов обозвал всех, кто его не понимает "мырками" и "чимкириками"
08:52  Оружие для Ташкента: зачем России ВТС с Узбекистаном, - И.Крамник
08:46  США закрывают южную границу. Трамп запретил мигрантам въезжать в страну через Мексику
08:43  Эр-Рияду обещают мирные санкции, - "Къ"
08:40  Ядерный потенциал Китая угрожает не только США, но и России, - В.Мухин
08:39  Афганские силовики защищают рубежи СНГ от "Исламского государства", - А.Серенко
07:45  Турция проходит разведку санкциями. Евросоюз накажет Анкару за бурение у берегов Кипра
05:49  Индийскому ВВП велено расти быстрее. За пять лет размер экономики страны должен увеличиться вдвое
05:19  Дмитрий Лекух: О тоталитарной толерантности и афроамериканке в роли Бонда
02:04  Террористов запрут в Афганистане, - А.Лапин
00:54  Географическая статистика войн и вооруженных конфликтов XXI века, - П.Густерин
00:51  Посткаримовский Узбекистан, или Дурдом. Ч. 2, - Б.Мусаев
00:49  Иран окончательно разведет Трампа и Путина, - А.Чаблин
00:47  Протестами в Казахстане руководит гражданин Украины?
00:41  В узбекском Янгиюле лихо сносят "старые" дома (не спрашивая жителей)
00:40  Зачем турецкому султану С-400, - П.Шипилин
00:37  Почему Путин "ничего не делает", - М.Хазин
Вторник, 16.07.2019
17:46  Танкер Riah (Шарджа, ОАЭ) пропал в Ормузском проливе... Шалит Джек Воробей?
17:15  Генпрокурор Таджикистана Рахмон опровергает факт смерти "отравившихся" заключенных от пыток
17:13  Алматы. Протестующие многодетники трясут акимат Алатауского района
16:34  Каз-олигарх Ракишев продал "жемчужину" своей золотой империи - компанию Petropavlovsk
16:25  Казахстан и мировые державы: с кем дружить выгоднее?
16:16  У Казахстана возникли серьезные неприятности по профсоюзной линии
16:13  Узбекистан намерен участвовать в строительстве афганского участка газопровода ТАПИ
15:52  В Кочкоре создали "Штаб по защите Сапара Исакова" (проворовавшегося экс-премьера Киргизии)
15:49  Cкончался представитель правительства в Жогорку Кенеше Киргизии Ашырбек Темирбаев
13:47  Ветер с Кипра дул: РФ выступает против санкций ЕС в отношении Турции
13:45  Сайт о технологиях в Китае TechNode выходит на русскоязычный рынок
13:41  Алматы продолжают "чистить" от проституток. Чем обидели путаны нового акима?
13:39  Кто и зачем атакует Китай в Синьцзяне и Гонконге? - В.Павленко
13:38  Бегут, бегут! Кто, когда и почему покинул Кыргызстан
13:33  Кто и зачем угнал и угробил малазийский "Боинг" над Тихим океаном? Загадка рейса MH-370
13:30  Пожары, разрушения, убийства: фанаты сборной Алжира громят Францию
13:25  Социально-экологические проблемы Прикаспия, - К.Каландаров
08:59  Казахстан на первом месте по количеству самоубийств в ЦА (по итогам 30 лет исследований)
08:53  Бахриддин Валиев - новый старый прокурор Ташкента
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Лучшие люди... Мирзиеев реабилитировал очередного крим-авторитета - Равшана Золотого
09:13 17.07.2019

Кримавторитет Равшан Мухиддинов, 12 лет находившийся в международном розыске, оправдан и вернулся в Ташкент

Равшан Мухиддинов, известный по прозвищу Равшан Золотой, являющийся племянником одного из известных узбекских криминальных авторитетов Гафура Рахимова, 11 июля вернулся в Узбекистан.
Отец Равшана Мухиддинова Баходир Мухиддинов подтвердил эту информацию. Мухиддинов, покинувший Узбекистан по обвинению в совершении тяжких преступлений, 12 лет находился в международном розыске. По запросу официального Ташкента отсидел в тюрьмах Стамбула и Дубая.

Накануне возвращения Равшана Мухиддинова в Ташкент, его имя исключили из списка разыскиваемых Министерством внутренних дел Узбекистана лиц.
В 2007 году тогда еще 18-летний Равшан Мухиддинов был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 242 ("Организация и руководство преступным сообществом") Уголовного кодекса Узбекистана.
Мухиддинов покинул Узбекистан после того, как органы внутренних дел обвинили его в руководстве одной из двух конфликтовавших между собой криминальных группировок.
Как говорит 58-летний Баходир Мухиддинов, спустя двенадцать лет после того, как его сын покинул страну, в апреле этого года он обратился к президенту Шавкату Мирзияеву с просьбой пересмотреть уголовное дело, возбужденное против его сына.
Он говорит, что спустя два месяца после обращения к главе государства, с ним связались следователи Главного управления внутренних дел города Ташкента и сообщили, что его сын снят с розыска, а материалы уголовного дела направлены на пересмотр.
По словам Баходира Мухиддинова, в ходе допроса в Ташкенте его сын и другие участники конфликта 12-летней давности дали показания о том, что Равшан Мухиддинов не был причастен к конфликту многолетней давности.
– Материалы уголовного дела пересмотрели. Сын вернулся в страну. Предъявленные ему ранее обвинения не подтвердились. С него сняли обвинение по 241-й статье ("Несообщение о преступлении или его укрывательство") в связи с истечением сроков давности. Это дело закрыли, все обвинения с моего сына сняли, – сказал Баходир Мухиддинов.
Объявленный в сентябре 2009 года в международный розыск по линии Интерпола Равшан Мухиддинов был задержан в стамбульском международном аэропорту имени Ататюрка. Через три года он был освобожден после того, как предъявленные узбекской стороной обвинения не нашли своего подтверждения.
Однако в октябре 2013 года Равшан Мухиддинов снова был арестован в Объединенных Арабских Эмиратах по запросу узбекских властей. Два месяца он провел в тюрьме "Аль-Авир" в Дубае.
Но и на сей раз Мухиддинов был выпущен на свободу под предлогом того, что предъявленные ему официальным Ташкентом обвинения "не нашли своего подтверждения".
По словам источника, летом 2013 года Мухиддинов стал одним из членов организованной преступной группы "Братский круг" (Brother’s Circle).
Согласно материалам Министерства финансов США, международная преступная организация состоит из лидеров нескольких криминальных сообществ стран СНГ и действует на территории Европы, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.
Дядя Равшана Мухиддинова по материнской линии Гафур Рахимов впервые попал в санкционный список Минфина США еще в 2012 году в качестве члена преступной организации "Братский круг".
В июле 2018 года МВД Узбекистана исключило Рахимова из списка разыскиваемых лиц, после чего он смог вернуться в страну.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563343980
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Хватит строить воздушные замки!
- Кадровые перестановки
- Аким Алматы назвал причину тотального блэкаута в мегаполисе
- Казахстанские угольные компании готовы к будущему отопительному сезону
- Кенес Ракишев продал свою долю в золотодобытчике Petropavlovsk Роману Троценко
- Ни пути, ни пояса: как США остановят экономическую экспансию Китая
- День освобождения Руси от Орды как памятная дата: дискуссия началась
- Дмитрий Лекух: О тоталитарной толерантности и афроамериканке в роли Бонда
- 128 сайтов по продаже синтетических наркотиков заблокированы с начала года в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  