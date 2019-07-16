Хватит строить воздушные замки! Токаев потянул рычаги на себя, - Т.Гани

09:17 17.07.2019 Хватит строить воздушные замки!

Касым-Жомарт Токаев дал 12 поручений, объявил один выговор, а также назвал вещи своими именами: "проект ЛРТ в столице неэффективен и неокупаем", "КазАгро" - пример неумелого руководства", а "ЧП в Арыси - итог ослабления контроля Минобороны"



Тогжан ГАНИ, "Время", 16 июля



Касым-Жомарт ТОКАЕВ дал 12 поручений, объявил один выговор, а также назвал вещи своими именами: "проект ЛРТ в столице неэффективен и неокупаем", "КазАгро" - пример неумелого руководства", а "ЧП в Арыси - итог ослабления контроля Минобороны". Вчера в правительстве прошло первое расширенное заседание с новым президентом.

Для этого события в здании правительства открыли самый большой зал. Кроме министров и членов администрации президента сюда прилетели акимы со всех регионов и пришли главы нацкомпаний. До прибытия президента никто из политиков громко не смеялся, все с любопытством смотрели на дверь.

Токаев вошел и объявил повестку: выступят пять министров о социально-экономическом развитии страны за полугодие и акимы тех регионов, в которых случились ЧП. На третьем докладе присутствующие стали клевать носом. Только Токаев слушал всех внимательно. В какой-то момент операторам, передающим трансляцию в пресс-зал, было все труднее работать: куда ни направят камеры - у бледных чиновников слипались глаза. Встрепенулись все немного на докладах акимов.

Глава Туркестанской области Умирзак ШУКЕЕВ рассказал об обстановке в Арыси. Из 8475 домов арысцев в семи тысячах требуется ремонт, а 159 жилищ не подлежат восстановлению. Всю работу по реставрации кварталов усилиями всей страны завершат до 1 августа. Шукеев поблагодарил всех казахстанцев за помощь от имени арысцев. По переносу военных складов слово взял министр обороны Нурлан ЕРМЕКБАЕВ:

- По передислокации вооружений на складе работа началась раньше времени. На перевозку боеприпасов влияет несколько факторов. Прежде всего - соображения безопасности. Кроме этого - состояние железнодорожного транспорта. Один из двух подъездных путей оказался разобранным. Там появились школы, частные дома. Поэтому приходится грузить автотранспортом и далее по железной дороге. Всего надо будет вывезти 28 тысяч тонн боеприпасов - это 817 железнодорожных вагонов. По плану вся работа будет завершена до мая 2020 года, - доложил он.

- Садитесь. Вижу, что работа ведется. Но сейчас мы боремся с последствиями системных недостатков и ослабления контроля со стороны военного ведомства. Вы относительно новый человек в системе Министерства обороны, но несете полную ответственность за положение дел. Я, как Верховный главнокомандующий, выражаю неудовлетворение положением дел в Министерстве обороны, поэтому объявляю вам строгий выговор.

- Есть! - вскочил с места Ермекбаев.

- Садитесь. Иначе и быть не может, - спокойно сказал Токаев. - Последствия инцидента очень тяжелые. Грубо говоря, большую часть города разбомбили.

Токаев сказал, что сейчас работает специальная комиссия по расследованию, по итогам которого "администрации президента и Совету безопасности следует до 10 августа внести предложения по строгому наказанию всех виновных, в том числе и гражданских государственных служащих, которые безответственно давали разрешения на застройку в непосредственной близости от объектов повышенной опасности". А Министерству обороны он поручил провести детальный анализ по другим складам и внести информацию до 20 августа.

- Событие показало упущения в организации мобилизационной подготовки, недостатки в планировании мер по ликвидации ЧС. Впредь такие ситуации не должны повторяться. Правительству надо рассмотреть вопрос по повышению функциональной готовности и эффективности служб, ответственных за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Соответствующие предложения должны быть внесены в месячный срок, - сказал президент.

Когда выступил глава Атырауской области Нурлан НОГАЕВ, Токаев напомнил о конфликте рабочих на Тенгизе.

- Это урок. Нельзя допускать подобные случаи, они влияют на имидж страны. Поручаю правительству разобраться в этом деле до конца. Если требуются изменения в контрактах с инвесторами, необходимо этот вопрос не снимать с повестки дня. Конечно же, это нелегкая работа, но необходимо этот вопрос решить. Защита национальных интересов - приоритет всех госорганов. Нужно обратить самое пристальное внимание на обретение должной квалификации казахстанскими специалистами, - подчеркнул глава государства.

Через два часа выступлений Касым-Жомарт Токаев призвал министров потерпеть еще немного, объявив, что заседать они будут без перерыва. Президент стал подводить итоги работы всего госаппарата, затронув самые разные сферы. Например, поднял земельный вопрос. Проведенная Министерством сельского хозяйства инвентаризация сельхозземель выявила 16,5 млн гектаров неиспользованных площадей, поэтому он поручил правительству провести аудит всех сельхозземель, провести оцифровку информационной системы земельного кадастра. Срок - до конца следующего года.

- Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. В связи с завершением моратория на отдельные нормы Земельного кодекса в 2021 году (запрет на продажу и передачу в аренду земель сельхозназначения. - Т. Г.) мы должны принять окончательное решение. Надеюсь, по данному вопросу выс­кажутся депутаты парламента, - тут он сделал паузу. - Что касается иностранцев, то земля им продаваться не будет! Здесь должна быть полная ясность.

Говоря о развитии отечественного бизнеса, Токаев внес предложение ввести уголовную ответственность за проверки, поборы и рейдерство чиновников:

- Нужно поддерживать национальную буржуазию. Пора криминализировать действия госорганов и их представителей, направленных на подрыв бизнеса. Чиновники, которые препятствуют развитию бизнеса, направляются в тюрьму! Как это, между прочим, имеет место в целом ряде государств. Правительству поручаю внести изменения в законодательство.

Дальше глава государства преподал урок дипломатии неотесанным акимам:

- Я обращаюсь к акимам: вы должны заниматься привлечением инвестиций. Иногда я смотрю по телевизору, как вы принимаете делегации предпринимателей, инвесторов. Это никуда не годится! Садитесь во главе стола, рассаживаете их на расстоянии двух-четырех метров, ведете себя, как руководители каких-то княжеств. Как будто не вы заинтересованы в привлечении инвестиций, а они заинтересованы! - возмутился президент и привел данные о снижении притока прямых иностранных инвестиций на 11,5 процента.

Он посоветовал акимам прочитать книгу Ли Куан Ю "Из третьего мира в первый", где он рассказывает, как привлекал каждого инвестора в Сингапур.

- Вы должны работать примерно так. А не изображать из себя очень крупных начальников. Это вам не к лицу, прямо скажем. Очень плохо смотритесь в этом плане по телевидению, - отметил президент.

Далее глава страны негодовал по поводу неэффективного планирования проектов на деньги налогоплательщиков. В пример он привел проект легкорельсового транспорта (ЛРТ) в Нур-Султане.

- Вместо создания удобного, понятного, практичного для населения транспорта предложен дорогостоящий вид транспорта - ЛРТ. Мнения специалистов, архитектурного сообщества, как я понимаю, не были учтены. По данным акимата, прогнозируемый поток составит 146 тысяч человек в сутки. Прогнозируемый поток! Но в настоящее время по схожему маршруту от аэропорта до нового вок­зала пассажиропоток составляет всего две тысячи человек. И как вы собираетесь увеличить пассажиропоток в 70 раз? Мне непонятно, - пожал плечами Токаев.

Он высказал опасение, что "не­окупаемый проект повлечет постоянное получение субсидий и ляжет бременем на государство".

- Кстати говоря, мы все знаем, что 100 млрд тенге на строительство ЛРТ - часть китайского кредита в Астана Банке. Они все уже, Аллах акбар, пропали? - спросил он.

Премьер-министр Аскар МАМИН заверил словами "работаем над возвратом". А глава Нацбанка Ерболат ДОСАЕВ добавил:

- Фонд проблемных кредитов проводит работу по изысканию возможности возврата этих средств. Первые итоги предварительные есть, но основная работа нам предстоит в ближайшие два года. Вероятность возврата средств оставшегося депозита мы считаем на уровне не более 30-40 процентов.

- Нет повести печальнее на свете, как говорится, - вздохнул Касым-Жомарт Токаев. - С учетом уже понесенных затрат и международных обязательств этот проект не может быть остановлен. Поручаю правительству совместно с акиматом поставить точку в данном вопросе. Ответственные лица, предлагавшие проект, должны ответить на вопросы, я думаю, контролирующих органов. И по этому поводу должны высказаться депутаты парламента, как так получилось, - заявил он.

Заодно президент поручил Счетному комитету и правительству усилить меры ответственности за неэффективное использование и планирование бюджетных средств. Он отметил, что сегодня госорганы за нарушения отделываются замечаниями, причем только рядовым исполнителям. О квазигоссекторе Токаев высказался отдельно:

- Квазигоссектор не должен быть священной коровой! Поручаю правительству совместно со Счетным комитетом разработать методику оценки социально-экономического эффекта от деятельности квазигоссектора. По результатам оценки мною будет приниматься решение о продолжении их деятельности. Об убытках нацкомпаний нужно забыть, как о кошмарном сне! Они должны генерировать только доходы гражданам. Нужно принять меры в отношении "КазАгро". Это уже притча во языцех. Показатель абсолютно неумелого руководства подобной структурой. Накопленный убыток "КазАгро" по итогам 2018 года составил более 120 млрд тенге. Из 672 профинансированных проектов 270 простаивают. Вопросы здесь излишни. Компания должна быть реформирована. Следует задуматься о привлечении иностранных специалистов. Поручаю правительству в течение двух месяцев конкретные предложения по данном вопросу!

Министры и акимы так строчили на бумаге вслед за поручениями президента, что у некоторых свело руку. Приходилось ее трясти, чтобы расслабить мышцы.

Говоря о бюджетных тратах, Токаев также наказал внести изменения в программу "Болашак", чтобы прекратить обучать чиновников за рубежом за госсчет.

- Показательные примеры - министерства образования и нацэкономики, где политические служащие на уровне заместителей министра вдруг покинули свои должности ради учебы по программе "Болашак". Ну какая учеба по программе "Болашак" может быть после 45 лет? Должности новоиспеченных магистрантов закрепляются за ними, то есть за ушедшими на учебу. Новых заместителей министров назначают на один год, пока те вернутся с учебы. Это какой-то абсурд! Это не госслужба! Где же преемственность, где же институциональная память сотрудников? - сердился глава государства.

Он отметил, что политики имеют право совершенствовать свои знания, но только за свой счет и в свободное от службы время.

Через три часа президент объявил заседание правительства закрытым. Свое выступление он подытожил двумя фразами: "Хватит строить воздушные замки! Мы должны работать на земле".

- У возглавляемого Аскаром Маминым правительства высок профессионализм. Поэтому я уверен, что все поставленные задачи будут решены. Желаю успехов! - сказал напоследок Касым-Жомарт Токаев.

…Министры пулей выбегали из зала, так что журналисты, спустившись с третьего этажа на второй, где проходило заседание, не обнаружили никого, кроме неспешно выходящего министра юстиции Марата БЕКЕТАЕВА. Источник - Время

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