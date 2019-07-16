 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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День освобождения Руси от Орды как памятная дата: дискуссия началась
10:40 17.07.2019

Нужна ли Российской Федерации официальная памятная дата - день освобождения Руси от ига ордынских ханов с учетом того, что в Татарстане эту инициативу не одобряют? Не уподобимся ли мы постсоветским государствам, которые не могут согласовать историю для разных культурных общин, что приводит не только к обострению межнациональных отношений, но и к гражданским войнам?

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил, что Госдума уже осенью одобрит законопроект об установлении 11 ноября 1480 года - дня освобождения Руси от ига ордынских ханов - всероссийской памятной датой. По его словам, сообщает ТАСС, отклики на законопроект в регионах якобы уже "сугубо положительные", а в поддержку введения даты уже собрано свыше 100 тыс. подписей, документ одобрен профильными министерствами и Российской Академией наук.

Для Калужской области эта дата уже стала праздником с 2017 года. Реализуются реконструкции события более чем 500-летней давности с участием патриотических клубов из Москвы, Подмосковья, Петербурга, Калуги, Орла, Тулы, одетых в исторические костюмы. Однако в Татарстане эта инициатива точно не будет одобрена, так как многие татарские ученые ведут историю государственности татар именно от Золотой Орды. В Республике в этом году проводились различные мероприятия и торжества по случаю 750-летия образования Золотой Орды.

Кстати, в чем отличие памятной даты от праздника? 12 апреля 1961 года - первый полет человека в космос - это памятная дата. 9 мая - это праздник для нас - День Победы, но не для Европы, там 8 мая - это памятная дата. Эти понятия относительны. Но памятная дата - это не красный день календаря.

Собственно, Артамонов не предлагает ввести красный день календаря - праздник, а всего лишь памятную дату. К тому же, по мнению министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, историка по образованию, Олега Калугина, Московское государство, Крымское ханство, Казанское воевали в 15 веке с общим врагом - Большой Ордой, "которая не являлась ни татарской, ни финно-угорской".

"Это было имперское, космополитичное образование, которое не принадлежало к какому-то конкретному народу; империя, которая в большей степени мешала жить и развиваться тем государственным образованиям и племенным союзам, которые находились рядом, в частности казанским татарам и финно-уграм. Мы считаем, что это наша общая история и объединительное значение данного праздника велико", заявил Калугин газете БИЗНЕС Online.

Как сказал "Правде.Ру" депутат от Республики Татарстан Председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, решением совета Думы законопроект "только вчера" отправлен на рассылку в регионы Российской Федерации, поэтому говорить, что уже есть положительные отклики, это не соответствует действительности.

По мнению Ильдара Гильмутдинова, "нужно прекратить выдумывать памятные даты, у которых нет единодушной поддержки", а нужно искать, наоборот, те даты, которые нас объединяют. "Если субъект федерации хочет на своей территории чтить дату, то пусть отмечают эту дату в регионе. Зачем выносить на федеральную площадку то, что не будет объединять страну?", - отметил депутат.

По его словам, на официальном уровне мероприятия и торжества в Татарстане по случаю 750-летия образования Золотой Орды не проводились. "Никаких официальных мероприятий со стороны республики, государственных органов по этому поводу не проводится. В этом и следующем году планируются мероприятия, связанные со столетием образования Татарской Автономной Советской Республики. Вот главное мероприятие, вокруг которого идет работа", - резюмировал Ильдар Гильмутдинов.

Как сказала " Правде. Ру" первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, "президент Российской Федерации очень четко сказал, что история должна объединять многонациональный народ России, а не разъединять". "И если утверждать памятную дату, если уж вводить новый праздник то, безусловно, это должно происходить только после широкого обсуждения в обществе", - считает сенатор.

"Понимать под какой-то датой, что кто какая-то нация победила другую - это в корне неверно. Мы же уроки Великой Отечественной войны для себя извлекаем, но мы не говорим, что немцы плохие. Мы говорим о фашистах. Точно так же ни в коей мере нельзя воспринимать, что в том противостоянии русские победили татар. Всегда история России, ее славные победы были наполнены тем, что в самое страшное время многонациональный народ России объединялся. И в этом наша сила. Наша сила - в единстве, а наше единство - в многообразии", - сказала Лилия Гумерова.

Справка. 11 ноября 1480 года - Стояние на реке Угре - военные действия в 1480 году между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III. Битва положила конец монголо-татарскому игу на севере и северо-востоке Руси, где оно держалось дольше всего и где шел процесс становления единого Русского государства, которое стало полностью независимым.

Источник - Правда.Ру
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