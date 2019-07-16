Израиль и Иран: война по новым правилам, - А.Эскин

10:48 17.07.2019

Израиль и Иран: война по новым правилам



Этого вы не прочитаете в открытой прессе. Вчера рано утром был зафиксирован пожар на территории израильского военного завода неподалеку от Герцлии. Жители этого района слышали взрыв, предшествовавший пожару. Позже говорили о дымовых шашках, взрывавшихся на складе. Были ли там только оные или же диверсия (или авария) коснулась каких-то заготовок оружия или собственно видов оружия и боеприпасов, мы знать не можем.



Этого вы не прочитаете в открытой прессе. Вчера рано утром был зафиксирован пожар на территории израильского военного завода неподалеку от Герцлии. Жители этого района слышали взрыв, предшествовавший пожару. Позже говорили о дымовых шашках, взрывавшихся на складе. Были ли там только оные или же диверсия (или авария) коснулась каких-то заготовок оружия или собственно видов оружия и боеприпасов, мы знать не можем.



Мы не располагаем документальным подтверждением того, что с этим связан резкий выпад израильского премьера Нетаньяху в адрес европейских стран, продекламировавших вчера очередную мантру мирволения в адрес Ирана: "В Европе некоторые проснутся только после того, как их поразят иранские ядерные ракеты. Только тогда будет уже поздно". Нетаньяху добавил, что только Израиль дает прямой отпор Ирану.



Мы также не можем доказать, что существует прямая связь между пожаром (или диверсией) в центре Израиля и драмой в сирийском приморском городе Латакия вчера, в 22:00. Там таинственный взрыв на электростанции поверг весь город во мрак на несколько часов. Сирийские официальные СМИ признали факт взрыва и погружения Латакии в темноту.



Мы можем только догадываться, что между вышеупомянутыми событиями вкупе с заявлением Нетаньяху и мощнейшим израильским налетом 1 июля на позиции Ирана и "Хезболлы" в Сирии существует прямая связь. Согласно публикациям, Израиль ликвидировал там двенадцать важнейших объектов, включая наиболее засекреченные и охраняемые. Помимо прямого ущерба Ирану и "Хезболле", это был нокаут иранским спецслужбам: Израиль располагал точнейшими сведениями об их самых секретных командных пунктах. Поползли слухи, что уставшие от иранского высокомерия офицеры армии Асада "сдали" их израильтянам. Все это слухи, а вот результаты израильского налета были на самом деле самыми сокрушительными со времени мощнейшей атаки 9 мая 2018 года, когда в одночасье Иран лишился не менее трети своей инфраструктуры в Сирии.



Подчеркнем: мы можем только предлагать версию происходящего. Она базируется на фактах, которые допускают, возможно, и иную интерпретацию.



Многолетнее противостояние Израиля и Ирана носит в немалой степени характер войны на истощение в сфере тайных операций. В большинстве случаев обе стороны стараются избегать публикаций. Жесткие действия Израиля против Ирана в Сирии признавались Иерусалимом как стратегия в целом, но не в каждом отдельном случае. Хотя даже этот уровень публичности несет характер сокрушительного унижения для Ирана.



Обычно Тегеран прибегает в таких случаях к прямому террору, как это было, например, в случае со взрывом в израильском посольстве (1992) и в еврейском центре (1994) в Буэнос-Айресе. Однако на этот раз есть основания предположить, что Иран решил показать "сионистскому врагу", что он силен в научной сфере и горазд на кибератаки. Взрыв на военном заводе возле Герцлии был скорее результатом кибератаки, а не прямой террористической диверсией, если это не обычная мелкая авария.



Можно предположить, что Иран действовал таким образом, чтобы сделать огласку диверсии неизбежной. Жители упомянутого района слышали, видели и рассказали в соцсетях. При этом, возможно, были задействованы иранские возможности в Сирии или даже в самом городе Латакия.



Выходит, мы стоим на пороге войны между Ираном и Израилем? Нет и нет. Никакой войны в ее принятом конвенциональном понимании не предвидится. Израиль определенно не направит свою армию в Иран. А в Тегеране тоже понимают, что израильское военное превосходство не оставляет им никаких шансов на победу. Но война по новым законам и правилам идет полным ходом. Мы продолжим рассказывать вам о ней.



Авигдор Эскин