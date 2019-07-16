Россия получила шанс отстоять русский язык хотя бы в Казахстане

10:51 17.07.2019 Полный перевод соседней страны на латиницу затянется до 2035 года



Сергей Аксенов



Власти Казахстана, похоже, поторопились со строительством национального государства. Далеко не все его элементы приживаются в довольно консервативном казахстанском обществе. Так, полный перевод страны с кирилицы на латиницу откладывается. И может быть осуществен не ранее 2030-2035 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на высокопоставленных чиновников РК.



Издание отмечает, что зримых успехов по смене алфавита у соседей не наблюдается. Все государственные порталы, за исключением сайта администрации президента Казахстана, по-прежнему публикуют материалы лишь на привычной большинству населения кириллице. Даже на официальном сайте обладателя официального титула "Лидер нации" (в переводе с казахского - Елбасы) Нурсултана Назарбаева отсутствует латинская версия тамошнего языка.



Правда, монеты чеканят уже по-новому - с надписью Qazaqstan. Хотя старые тоже в ходу и являются законным платежным средством.



С 2020 года на латиницу будут переведены учебники для первоклассников. С 2021 года кириллица исчезнет из паспортов. А потом - и из других документов.



Как видим, расчет делается на постепенную "латинизацию" базовых носителей смыслов. Тем не менее, приживаются новшества плохо. Старшее поколение, учившее когда-то в школе западноевропейские языки, на практике пользоваться латиницей не торопится. Молодым тоже непривычно. А есть еще русские и русскоязычные, многие из которых объявленный властями переход Казахстана на латиницу воспринимают как опасный знак возможной в будущем дерусификации.



По словам замминистра иностранных дел Казахстана Романа Василенко, русский язык ущемлен не будет. А латинская графика, дескать, поможет казахстанцам интегрироваться в мировое сообщество, так как она используется в более чем 90% научной литературы в мире. Зачем народу Казахстана в массе своей нужна научная литература (в любой стране она - удел специалистов)? Непонятно.



При этом упрекать власти РК в желании таким образом усугубить свой разрыв с Россией трудно. Так как официальная Москва никакого беспокойства по этому поводу никогда не проявляла. Василенко резонно ссылается на слова Сергея Лаврова, который назвал перевод Казахстана на латиницу внутренним делом этого государства. Позиция, схожая с недавней "страусиной" позицией МИД РФ по Украине.



Между тем, когда о переходе Казахстана на латиницу только было объявлено, высказывались мнения, что его целью является сближение РК с западной цивилизацией в ущерб интересам России. Кажется, это не лишено смысла. Во всяком случае, на Западе именно так все и поняли.



Так, недавно ВВС сняла ролик, о столице РК Нур-Султане, назвав его "городом будущего". Нелюбовь Лондона к "восточным сатрапиям" и сатрапам вообще не помешала британцам показать новую столицу Казахстана (названную уходящим правителем в честь самого себя) в самом выгодном свете. Налицо поощрения "самостийности" РК. В надежде на углубление трещины в его отношениях с РФ.



Ну а раз так, не стоит ли России воспользоваться заминкой с принудительной латинизацией Казахстана и укрепить позиции русского языка в этой стране? И спасти, таким образом, не только русских, но и всех остальных жителей, не приемлющих слишком радикальную реформу?



- Очень разумно со стороны Казахстана отложить переход на латиницу, - призналась "СП" лингвист, тюрколог, член-корреспондент РАН Анна Дыбо.



"СП": - Почему?



- Отмена орфографии - это, конечно, акт политический. Реальной пользы от него для образования ожидать не приходится. А отказ от привычной орфографии обрушивает общество в состояние функциональной неграмотности. Придется переиздавать массу литературы. Ведь почти все, что есть в Казахстане, написано на кириллице. На это уйдут годы.



Обратите внимание: сейчас в мире лучше всего себя чувствуют английский и китайский языки. Орфография первого не реформировалась со среднеанглийских времен. А письменность второго отражает состояние китайского языка с середины второго тысячелетия до нашей эры. Вывод: в выигрыше остается тот, кто держится своего твердо.



К тому же последний предлагавшийся гражданам Казахстана вариант латиницы оказался довольно отвратительным. Я не очень понимаю, для чего они это сделали? Потому что когда-то латиница, разработанная для Казахстана, была вполне пристойная. И почему бы не взять тот вариант - непонятно.



"СП": - Что вы имеете ввиду?



- До 1930-х годов для казахского языка была разработана очень хорошая латиница. Естественно - со всеми необходимыми дополнительными знаками. Над этим тогда трудились лучшие советские филологические умы.



Тогда ведь власти СССР хотели все языки на латиницу перевести. Завести эсперанто, поскольку стремились к мировой революции. А потом решено было строить социализм в отдельно взятой стране. И переход на латиницу отменили.



А нынешний вариант латиницы в Казахстане, он какой-то немножко безумный. Там видна идея сделать его удобным для компьютерного набора текста. Но при этом люди слабо понимают юникоды - современный компьютерный набор. И основываются на представлениях начала 1990-х.



Оппонент Назарбаева, бывший политзаключенный Ермек Тайчибеков, считает, что приостановка латинизации может быть связана с политическими изменениями, случившимися в последнее время в Казахстане.



- Да, это правда - процесс латинизации в Казахстане буксует. Потому, что латиница это сугубо личная инициатива Назарбаева. Причем - спонтанная. После того, как закончилась ЭКСПО-2017, он так решил поступить.



Токаев Касым-Жомарт Кемелович не такой русофоб как его предшественник. Поэтому, нужно признаться честно, что он негласно спускает любые инициативы первого президента страны на тормозах. Чему я искренне рад.



Второй президент Казахстана не улучшает положение русского населения, русского языка. Но и не ухудшает его гипертемпами, как это делал в последние десять и особенно - последние пять лет Назарбаев Нурсултан Абишевич.



"СП": - Не должна ли Россия воспользоваться задержкой латинизации для усиленного распространения, поддержки русского языка в Казахстане?



- Россия никому ничего не должна. Это мы все должны быть благодарны, что существует русская цивилизация. Я всегда своим сторонникам при очной встрече поясняю о том, что нужно прекратить надеяться на Кремль. Нужно внушить себе и представить, что не существует вообще Российской Федерации. Только тогда у наших русских сограждан и у русскоязычных проснется инстинкт самосохранения. Который может привести к тому, что Средняя Азия окажется русской. Даже без влияния извне.



Я за повышение пассионарности у тех, кто постоянно проживает в "подбрюшье" России. И кто за Русский мир.



По мнению руководителя петербургского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" Андрея Дмитриева, Москве надо активизироваться на казахстанском направлении.



- Я думаю, что сроки латинизации в данном случае не принципиальны: 7 лет, 10 лет или больше. И даже не в самой латинице дело. Надо смотреть на ситуацию в комплексе. А она, несмотря на регулярно провозглашаемые лозунги о евразийском братстве, экономическое и даже военное сотрудничество в рамках ОДКБ, весьма печальна. Казахстан мы теряем. Он постепенно превращается именно в этническое государство казахов. Причем - весьма нетерпимое к Русскому миру.



"СП": - Так ли это?



- Давайте пальцы загибать. На момент распада СССР в Казахстане русских было более 6 млн человек. И примерно столько же казахов. Сейчас русских - менее 3 млн. Это 20 процентов населения. Тогда как казахи составляют уже 67 процентов. Тенденция налицо. Раз.



В стране сажают в тюрьмы активистов русского движения и даже вполне лояльных к властям добровольцев Донбасса. Недавно мне написал освободившийся после четырех лет заключения ополченец ЛНР Евгений Вдовенко, митинг в поддержку которого мы проводили у казахстанского консульства в Петербурге. Благодарил за поддержку, собирается жить в Россию, не видит для себя будущего в этническом государстве казахов.



За решетку в Казахстане отправляют также тех, кто радовался присоединению Крыма к России и размещал в соцсетях опросы о возможности референдума в своем городе (Игорь Сычев из Риддера). И даже этнических казахов с яркой пророссийской позицией (Ермек Тайчибеков). Это - два.



Нурсултан Назарбаев не раз заявлял, что русские - колонизаторы. Которые заставляли казахов пыль глотать. И что политического союза Казахстана с Россией не будет. От нового президента мы такого не слышали, но в верности курсу Елбасы он регулярно клянется. Это - три.



Ну и латиница, конечно, тоже в этот ряд встает. И переименование основанного как казачий форпост Акмолинска в Астану, а потом в Нур-Султан - тоже.



"СП": Да, картина получается однозначная.



- Поэтому нужны более активные действия для поддержки и защиты русского населения и языка - культурные, образовательные, правозащитные программы. Нужно оказать помощь в структурировании русского движения. Ради "евразийского братства" нельзя закрывать глаза на репрессии в отношении наших людей.



Ну и надо быть готовыми к разным вариантам развития событий после смерти Назарбаева, пока удерживающего реальные бразды правления в своих руках. Не исключена большая смута с исламистским и (или) этническим окрасом.



Депутат Госдумы РФ 2-го созыва Дарья Митина сомневается в способности официальной Москвы отстаивать интересы страны и русскоязычных соотечественников в Казахстане.



- России много чего стоило бы сделать на постсоветском пространстве. Но она ничего фактически не делала. За 28 лет после распада СССР Россия пальцем не пошевелила для того, чтобы укрепить свои позиции в языковой сфере, распространить свое культурное влияние. И это очень прискорбно.



Те же самые США, в чью зону интересов они сами включили весь Земной шар, многое вкладывают, в частности, в постсоветское пространство. Содержат тьму прозападных неправительственных организаций, через которые реализуют свое влияние.



У нас же есть такое потешное ведомство - Россотрудничество. Оно периодически на постсоветском пространстве организует песни и пляски. Но ничего не делает для продвижения русского языка.



Тратятся огромные бюджеты. Много раз менялось руководство Россотрудничества…



Раньше на 9 мая наши посольства хотя бы собирали ветеранов войны. Поили чаем с сушками, устраивали небольшие праздники. Но теперь даже этого нет.



Доходит до того, что за рубежом это делают в частном порядке некоторые российские дипломаты.



"СП": - Москва не может вести пророссийскую, прорусскую политическую линию или не хочет?



- С некоторого времени у нас провозглашен принцип экономического прагматизма. Все, что приносит прибыль - нефть, газ, банковские спекулятивные операции - это развивается. В основном, конечно, это манипуляция с дисконтами на энергоносители. Причем, часто скидки даются отнюдь не дружественным нам странам.



"СП": - Казахстан - один из главных наших союзников.



- Согласно последней советской переписи 1989 года, в Казахстане большинство считало русский язык родным. Сейчас многие уехали и баланс изменился. Но все равно практически все говорят там на русском языке. Включая чиновников.



Назарбаев долгое время поддерживал баланс в обществе. Но сейчас, когда он постарел, лоббистские националистические течения усилились. Они и "пробили" переход на латиницу. Они же начали процесс переименований топонимов.



Более того, был план переименовать само государство Казахстан в Казах-ели. Так как нынешнее название, якобы, слишком русифицированное. Слава богу, не успели. Назарбаев ушел, и эта тема подзатухла.



Какую политику будет проводить Токаев, пока неясно. Но я верю, что в итоге перехода на латиницу не произойдет. Ведь 2035 год - это для любого человека как какой-нибудь 2100-й. До него еще дожить надо.



Думаю, что сам перенос сроков перехода на латиницу, который объявлен, - это косвенное признание того, что идея не прошла. Надеюсь, она умрет своей смертью.



Вообще, графика здесь не очень-то и важна. Главное, какой язык останется в качестве языка общенационального общения? Пока это русский язык.



И хотя демографические тенденции для русских в этой стране неблагоприятные, что будет в 2035 году и каким будет Казахстан не знает никто. Источник - СвободнаяПресса

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