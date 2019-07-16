Бей копытом: россияне взбунтовались против кок-бору, - Айгуль Хабибуллина

10:53 17.07.2019 Бей копытом: жители села под Иркутском взбунтовались против кок-бору

Национальная азиатская игра заставила любителей лошадей и зоозащитников обратиться в полицию



Айгуль Хабибуллина



Жители села Хомутово Иркутской области обратились в прокуратуру и полицию - они пожаловались на национальную конную игру кок-бору. Ее еженедельно проводят неподалеку члены местной киргизской общины. По словам сельчан, во время соревнований лошади получают серьезные увечья и умирают, при подготовке их мучают, заставляя по два часа стоять с поднятой головой, а погибших коней предлагают в приют на корм собакам. "Известия" обратились за подробностями к жителям Хомутово, представителю диаспоры, юристам и ветеринарам.



Жесткий мужской спорт



Кок-бору - древняя игра кочевников, распространенная среди жителей Средней Азии. Она похожа на поло, только вместо мяча - туша козла или молодого бычка. В русском языке состязания называют козлодранием.



Козла забивают прямо перед игрой и используют как снаряд. Он весит 30–35 кг. Игроки делятся на две команды. Их задача - завладеть тушей и забросить в "ворота" соперника - тай-казан. Как и в поло, здесь есть четкие правила, хотя в современном виде они появились только в 1996 году. Регламент определяет количество участников, игровое время, ход игры и штрафные санкции.



Любители кок-бору признают, что это довольно жесткий вид спорта. В борьбе за козла наездники на лошадях сбиваются в кучу, преследуют и атакуют друг друга, падают и ушибаются. Международные правила игры разработаны так, чтобы уменьшить травмы и несчастные случаи, в том числе у животных. Необходима специальная амуниция, нижние суставы лошадей защищают накладками из кожи или брезента. К тому же участникам категорически запрещается таранить соперников на скорости и ставить коней на дыбы.



Возле села Хомутово в Иркутской области игры кок-бору проходят примерно раз в неделю. Участники - в основном из местной киргизской диаспоры - съезжаются не только из ближайших деревень, но даже из Иркутска. Иногда к ним присоединяется местная молодежь. Это полностью мужской спорт - играют только мужчины и только на жеребцах. Смотреть может кто угодно, в том числе дети.



Жители Хомутово, наблюдавшие за кок-бору, сомневаются, что игры проходят по правилам. Тренер по конному спорту на местном ипподроме Марина Мельникова видела всего одно состязание и зареклась приходить снова.



"Был большой праздник, я шла с предвкушением зрелища. Больше ноги моей там не будет. Во-первых, они абсолютно не подготовили площадку. Все происходило в открытом поле, там валялся мусор, скомканная колючая проволока. В процессе игры лошади на нее налетали, рвали себе ноги - это было ужасно. Во-вторых, наездники вообще не жалеют коней в этой игре, им важно добиться результата. Животные бегают с задранной головой, рвутся рты, жесткие повороты, лошади друг на друга наскакивают. Кошмар", - рассказала она "Известиям".



По ее словам, жеребцы были плохо экипированы и не готовы к игре: не все подкованы или подкованы плохо, с самодельными уздечками и трензелями (металлические удила во рту). "Трензель сделан из каких-то железяк. У наших спортивных лошадей удила гладкие, дутые, чтобы не причиняли боль. У них там как будто большие гвозди, ржавые и загнутые. Это совершенно ненормально", - отметила Мельникова.



Сельчанка Ксения Романенко часто проезжает со своим конем близ поля, где играют в кок-бору, но старается держаться подальше. Происходящее пугает и ее, и животное. "Лошадей очень сильно калечат. Страдают ноги, спины, а плетками их бьют так, что следы остаются. Делают бичи из каких-то шлангов и чем-то перематывают - они сильно бьют. Когда загоняют коней в речку, они падают и захлебываются. Игроки прямо толпой друг на друга животных натравляют, чтобы отбить этого козла. У лошадей постоянно порваны или стерты рты из-за того, что их сильно дергают на себя. Да и всадники нелегкие, некоторые за 100–120 кг (вес наездника не должен превышать 70–80 кг. - Прим. ред.)", - поделилась девушка.



Председатель киргизской диаспоры - иркутской областной общественной национально-культурной организации "Единение" - Эрмамат Турганов сравнил игру с боксом, боями без правил и футболом, где спортсмены тоже нередко травмируются. Он подчеркнул, что во время состязаний лошади серьезных увечий не получают. "Кони хорошо подготовлены. Если только случайно падают - зимой или под дождем, когда скользко. В обычные дни вообще травм нет, это просто рассказы. Думаете, если бы все было так жестоко, кок-бору проходил бы в рамках Всемирных игр кочевников? Приезжайте и сами посмотрите", - сказал он изданию.



По словам Турганова, у киргизов особое отношение к лошадям как у бывшего кочевого народа. "Конь для киргиза - как второе дыхание, второе крыло. Ни один киргиз не может жить без коня. Мы очень любим этих животных и относимся к ним с большим уважением. Даже те, кто живет в городах и благоустроенных квартирах, все равно часто держат лошадей в деревнях. Для киргизов это даже лучше, чем автомобиль", - пояснил председатель диаспоры.



Подготовка или пытка



Тревогу у местных любителей лошадей вызывает не только сама игра, но и подготовка животных. По национальной традиции их привязывают так, чтобы голова была запрокинута наверх, а копыта едва касались земли. Это объясняют тренировкой мышц: мол, таким образом у лошадей "качается" пресс и спина. Они должны стоять в этом положении полтора-два часа в день. Всего, отметил Турганов, подготовка жеребца к кок-бору занимает от нескольких месяцев до полугода. "Игры идут два-три часа, лошади все это время на ногах, они должны быть к этому готовы", - объяснил он.



Жительница Хомутово и держательница лошади Оксана Литвинова рассказала, что и спортивных животных иногда готовят сурово. "Мы тоже довольно-таки длинные дистанции скачем. Некоторые культуры так же жеребят растят: шею вытягивают, яму в земле роют, им приходится стоять враскоряку, чтобы шея длиннее была. Я против этого, но черт возьми, это национальность. Для меня это шок был дикий, я даже чуть не плакала, когда увидела. Но, с другой стороны, я тоже заставляю свою лошадь по 8 км скакать - можно сказать, жестоко. Но у нее хоть выбор есть - бежать или не бежать, а вот если тебя к столбу привязали, то уже никуда не свинтить", - рассказала Литвинова.



Другие хозяева лошадей из Хомутово пояснили изданию, что стоять в таком положении для коня - огромное напряжение. "Это как если бы человек два часа на носочках стоял. Животное бедное аж трясет, там конвульсии начались уже. Мы пытались однажды поговорить с хозяином: мол, зачем вы это делаете, разве не видите, что у лошади уже мышечные спазмы? Нет, говорит, у нас такая подготовка. Это не подготовка, а издевательство", - возмущается Марина Мельникова.



"Известия" обратились за консультацией к ветеринару. По словам ветврача Алины Слабуновой, позиция с приподнятой головой в конце концов приведет к проблемам со спиной у жеребцов. "Позвонки перетираются, и их остистые отростки могут срастаться друг с другом, когда животное постоянно стоит или бегает вверх головой. Это вызывает боли в спине, а при защемлении нерва может быть и хромота. "Качать" спину лошади нужно иначе: чтобы она опускала голову и вытягивалась вперед. В этом случае мышцы спины хорошо разогреваются и правильно работают", - пояснила она.



Жители Хомутово и ближайших сел уверены, что кони у игроков кок-бору долго не живут и время от времени погибают после состязаний. Волонтер приюта для животных "Дорога к дому" в деревне Талька Дарья Чудновская сообщила "Известиям", что организации несколько раз предлагали мертвых лошадей на корм собакам. "Конкретно, конечно, мне не говорили, что эти кони с данной игры. Но так как мы все тут рядом живем, то знаем, кто чем занимается. Ни разу мы не брали этих лошадей у них. Хоть и с едой проблемы. Чтоб хоть задумывались, куда потом девать трупы", - рассказала она. Представители киргизской диаспоры не подтвердили эту информацию.



Играть по правилам



Игры кок-бору проводятся возле Хомутово около трех лет, но в администрации муниципального образования ничего об этом не знают, выяснили "Известия". "Первый раз слышу", - сказал представитель местных властей в ответ на вопрос издания.



Между тем жители села уже обратились в полицию и прокуратуру. Юрист Наталья Филимонова отметила, что хозяевам лошадей грозят как минимум административные штрафы за жестокое обращение с животными. Коней, добавила она, привозят фурами в деревню Поздняково (входит в Хомутовское муниципальное образование). "Они стоят в отдельной заброшенной конюшне, привязанные головой вверх. Жеребцов скупают за небольшие деньги, мы уверены, что они не привиты и не прошли санитарную обработку. Запросили проверку ветслужбой, дальше будет действовать исходя из заключения ветеринаров", - отметила она.



СК проверит сообщения о жестоком обращении с лошадьми в Москве



В феврале 2019 года кок-бору провели на Центральном московском ипподроме, что вызвало волну возмущения в соцсетях. Зоозащитники указывали на жесткий характер состязаний, выкладывали фото- и видеоматериалы и твердили, что дальнейшая судьба этих лошадей - мясокомбинат. Президент Международной федерации кок-бору Жыргалбек Саматов подчеркивал, что никаких серьезных травм у лошадей после игры не было. Ветеринары проверили всех коней и выявили увечье только у одного. В итоге все равно следственное управление СКР России по Москве начало проверку по подозрению в жестоком обращении с животными. После этого в столице больше игр не проводили.



Этот вид спорта очень популярен в Средней Азии. В Киргизии базируется Международная федерация кок-бору, в которую входит десять стран, в том числе Россия. В 2018 году игру включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. На больших состязаниях тщательно следят за соблюдением правил и необходимой защитой людей и животных. На обычных играх для развлечения по выходным это уже сложнее. Источник - Известия

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