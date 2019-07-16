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|Шымкент Лидер профсоюза "Достойный труд" Балтабай осужден на 7 лет "за хищения"
14:27 17.07.2019
В Казахстане профсоюзный лидер Ерлан Балтабай приговорен к семи годам тюрьмы
Суд в городе Шымкенте 17 июля приговорил председателя независимой профсоюзной организации "Достойный труд" Ерлана Балтабая к 7 годам лишения свободы по обвинению в хищении профсоюзных денег. Балтабай отверг предъявленное ему обвинение как политически мотивированное.
Рассмотревшая дело судья Энбекшинского районного суда Шымкента Айнель Оракбаева постановила признать Балтабая виновным по статье 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") Уголовного кодекса. Суд постановил взять его под стражу в зале суда.
Ерлан Балтабай в суде сказал, что отказывается заслушать комментарий судьи к приговору и добавил, что намерен добиваться обжалования приговора. Полицейские увели Балтабая из зала суда, предварительно надев на него наручники.
Согласно приговору, срок наказания осужденный должен отбывать в учреждении средней безопасности (колония общего режима – по старой классификации). Приговор пока не вступил в законную силу.
Проходившая потерпевшей по делу бывший член профсоюза Роза Нурекеева отказалась комментировать приговор. Ерлан Балтабай и его адвокат в суде настаивали на том, что член профсоюза, согласно законодательству, не вправе требовать возврата членских взносов.
Ерлан Балтабай в суде отверг, что имело место какое-либо хищение и настаивал, что был вынужден принять меры для обеспечения сохранности профсоюзных взносов после того, как деятельность его профсоюза была приостановлена в 2015 году. Его профсоюз в числе ряда других не смог преодолеть необходимые для перерегистрации требования, установленные ограничительным законом о профсоюзах, принятым в 2014 году.
Прокурор Баглан Али 15 июля попросил суд признать Ерлана Балтабая виновным и приговорить к восьми годам лишения свободы.
Дело в отношении председателя независимой профсоюзной организации "Достойный труд" и председателя отраслевого профсоюза топливно-энергетического комплекса Ерлана Балтабая рассматривалось в Энбекшинском районном суде Шымкента с минувшего апреля.
Сам Балтабай называл дело в отношении него попыткой властей расправиться с независимыми профсоюзными организациями. В 2017 году Балтабай выступил на Международной конференции труда в Женеве с докладом о репрессиях в отношении независимых профсоюзов.