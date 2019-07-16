36-летний Умрбек Исмаилов возглавил Госфонд поддержки бизнеса Узбекистана

16:06 17.07.2019

Умрбек Исмаилов назначен исполняющим обязанности директора Государственного фонда поддержки развития предпринимательской деятельности.



Исполняющим обязанности директора Государственного фонда поддержки развития предпринимательской деятельности при Кабинете Министров Узбекистана назначен Умрбек Абдуллаевич Исмаилов. Это предусмотрено постановлением правительства от 16 июля, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Умрбек Исмаилов (1983 г. р.) окончил Ташкентский государственный экономический университете. До назначения работал начальником отдела поручительств фонда.