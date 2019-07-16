 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Токаев собрал вокруг себя "Нацсовет общественного доверия"
20:03 17.07.2019

Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте, передает Tengrinews.kz.

Состав Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - Президент Республики Казахстан, председатель.Крымбек Кушербаев - руководитель Администрации Президента, заместитель председателя.Ерлан Карин - советник Президента, секретарь.Члены Национального совета:Каирбек Арыстанбеков - президент Института экономической политики.Жамбыл Ахметбеков - депутат Мажилиса Парламента.Берик Абдыгалиулы - руководитель научно-методического центра "Архив-2025" Национального архива.Мурат Абенов - общественный деятель, президент Национальной палаты образования и инноваций "Серпін".Азаматхан Амиртаев - президент "Экологического альянса "Байтақ болашақ".Данияр Ашимбаев - общественный деятель, политолог.Арманжан Байтасов - соучредитель Медиасоюза Казахстана.Бахытжан Бухарбай - общественный деятель, участник акции "Мен ояндым".Михаил Дорофеев - журналист, главный редактор Informburo.kz.Дания Еспаева - депутат Мажилиса Парламента.Ораз Жандосов - директор Центра экономического анализа "Ракурс".Кайрат Жолдыбайулы - общественный деятель, религиовед.Расул Жумалы - общественный деятель, политолог.Гульмира Илеуова - социолог, руководитель общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия"Казыбек Иса - общественный деятель, президент ТОО "Қазақ үні".Рауан Кенжеханулы - исполнительный директор общественного фонда "Национальное бюро переводов". Талгат Калиев - директор научно-исследовательского центра "Молодежь".Асылбек Кожахметов - президент объединения юридических лиц "Гражданский альянс Казахстана".Жанибек Кожык - общественный деятель.Даурен Куат - журналист, главный редактор газеты "Қазақ әдебиеті".Сейдахмет Куттыкадам - общественный деятель. Багдат Мусин - предприниматель, IT-специалист.Ауыт Мукибек - общественный деятель, консультант республиканской общественной приемной партии Nur Otan.Аблай Мырзахметов - председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен".Саясат Нурбек - политолог, руководитель образовательных проектов BTS Digital.Канат Нуров - президент Алматинской высшей школы управления и научно-образовательного фонда "Аспандау"Айман Умарова - адвокат, соучредитель общественного фонда "Правозащитники"Айгуль Орынбек - правозащитный деятельРахим Ошакбаев - директор центра прикладных исследований "Талап", член Политсовета партии Nur Otan.Толеутай Рахимбеков - председатель правления некоммерческого акционерного общества "Национальный аграрный научно-образовательный центр"Асхат Садырбай - лидер молодежного движения Team QazaqstanЕрлан Саиров - заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики КазахстанАйдос Сарым - общественный деятель, политологМаксим Споткай - член Ассамблеи народа Казахстана, лидер республиканского молодежного движения "Жаңғыру жолы"Мухтар Тайжан - общественный деятель, кандидат экономических наукЖемис Турмагамбетова - исполнительный директор общественного фонда "Хартия за права человека". Ермек Турсынов - председатель Союза кинематографистов Казахстана, режиссерБекболат Тлеухан - депутат Мажилиса Парламента, общественный деятельАндрей Чеботарев - директор центра актуальных исследований "Альтернатива"Марат Шибутов - председатель попечительского совета общественного фонда "Транспаренси Казахстан".Арман Шураев - председатель попечительского совета фонда развития "Қазақстан барысы"Основными задачами Национального совета являются:проведение общественной экспертизы проектов концепций, государственных программ и нормативных правовых актов;рассмотрение значимых стратегических проблем с учетом мнения общественности и гражданского общества;обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов;осуществление иной деятельности в рамках своей компетенции, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563382980
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