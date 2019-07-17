 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Побегут ли банкиры перед готовящейся проверкой банков в Казахстане?
00:12 18.07.2019

Государство намерено провести комплексную независимую оценку качества активов 14 казахстанских банков. Об этом на расширенном заседании правительства 15 июля заявил глава Нацбанка Ерболат Досаев.
"В сфере фискальной политики совместно с правительством в 2019-2020 годах будет проработан вопрос повышения контрцикличности фискальной политики через внедрение новых бюджетных правил и ужесточения правил использования средств Нацфонда", - сказал руководитель регулятора. - "В банковской системе будет проведена комплексная независимая оценка качества активов банков. В проверку включены 14 банков, занимающих порядка 87% от всех активов банковской системы. До конца июля совместно с международным консультантом – компанией Oliver Wyman - будет завершена адаптация методологии Европейского Центрального Банка".
Ерболат Досаев напомнил, что рискориентированный надзор, введенный в стране в начале 2019, снизит системные риски и повысит доверие внешних инвесторов к
банковской системе Казахстана.
И здесь возникает несколько вопросов - с чего такая спешка? В Нацбанке знают что-то, чего не знаем мы? Есть ли основания полагать, что после ревизии банков станет меньше? На эти вопросы медиапортала 365info ответил экономист Асет Наурызбаев.
Так себе надзор?
- Асет, есть ли в заявлении Досаева намеки на негожее состояние дел в банковском секторе?
- Гадать о намерениях нашего государства - вещь неблагодарная. Объективно - банковский надзор у нас настолько плох, что он прощелкал огромный объем плохого портфеля. Который внезапно вырос, внезапно реализовался и внезапно привел к неплатежеспособности банков.
Это при том, что есть целый департамент надзора, люди получают зарплату, а банки ежедневно сдают отчетность
Нацбанк имеет право назначить комиссию. А для должностных банковских лиц, которые рисуют красивые отчеты при плохом кредитном портфеле, есть специальная уголовная статья "мошенничество". Но никто этим не занимается.
То есть решение о ревизии в банках говорит о плачевной ситуации с надзором. С банками быть может ситуация еще и не плачевная. Видимо, хотят сравнить публикуемую отчетность и реальное состояние дел. Но даже если обнаружат, допустим, огромные пробелы в отчетности, потому что влито много денег, это не обязательно означает, что банки будут обанкрочены.
Если какая-то политическая "заказуха" есть, это уже может быть инструментом кого-нибудь закрыть
Но если ее нет, в целях умиротворения общественности будут проведены кулуарные переговоры с владельцами банков. Им будет сказано о плохом состоянии дел, и чтобы привести дела в порядок, им отведут определенное время. Как правило, услышав такой свисток, владельцы банков забирают оттуда свои деньги и уносятся далеко за пределы страны.
В отличие от России, у нас ситуация получше. Потому что владельцы банков - люди понятливые, им будет очень сложно безбедно провести дальнейшую жизнь на Западе. В России, получив сигнал от Центробанка, как правило, вытаскивают кэш и скрываются.
Кто убежит?
- Как ревизия отразится на курсе?
- Курс зависит от рубля, нефти и санкций. И еще немного от китайско-американской войны. Плюс мы не знаем и не видим хитростей по маскировке вывода денег в преддверии выборов. А какой-то объем был выведен.
Резервы могут кончиться внезапно, и курс может подскочить внезапно
Но чтобы об этом судить, нужна информация, которой владеют только в Нацбанке. Так что по курсу я бы прогнозов не делал.
- Вы сказали про возможное дезертирство из страны. Есть предпосылки?
- Чтобы сделать дыру в банковском балансе, достаточно нескольких дней. Мы не знаем, какие сейчас политические расклады на Олимпе. Зато знаем, что владельцы банков и есть тот самый Олимп.
Поэтому есть основания предполагать, что в случае опасности наши владельцы банков могут перенять опыт своих российских коллег
Так что сейчас идет совсем не экономическая игра, а в политических я ничего не понимаю. Вижу некие математические закономерности: люди, которые чувствуют угрозу, выводят деньги и говорят стране "до свидания". Далее идет закулисная торговля. Так что да, эта проверка может привести к каким-то критическим последствиям.
- Вы считаете, ревизия инициирована лично главой Нацбанка, или это все-таки поручение президента?
- Касым-Жомарт Токаев делает правильные движения. Вполне возможно, он и попросил Досаева показать ему реальную картину. В целом-то все выглядит относительно неплохо. Да и Досаев достаточно грамотный, чтобы понять, что надзор не работает.

17.07.2019

Источник - stanradar.com
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