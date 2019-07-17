Конфликт Жээнбекова и Атамбаева и столкновение элиты в Кыргызстане

00:15 18.07.2019

Наиболее рельефно качество политической элиты проявляет себя в момент напряженного конфликта в обществе. Есть ведь и такой смысл этого слова: "элита" - это та часть правящего класса, которая способна в напряженном противостоянии и столкновении политических группировок и их лидеров, тем не менее, сохранить позицию выразителей интересов страны и общества в целом.



Но наиболее ярким признаком "элитности" является способность данного слоя правящего класса продумывать и выражать цели страны, несмотря на противостояние ряда деятелей и нанесенные друг другу обиды.

В конфликте, развернувшемся между нынешним и бывшим президентами Кыргызстана, достаточно быстро определился главный нерв противостояния. Общество либо задохнется в коррупционной волне и последствиях неадекватных решений назначенных на должности родственников, а не профессионалов, либо сумеет волевым усилием заявить цели сохранения страны.

По определению, именно эта позиция выводит конфликт политиков из схватки личного противостояния в пространство решения насущных вопросов, действительно волнующих общество. Кстати, именно так снимает конфликты в обществе любая настоящая элита, превращая напряжение противостояния в энергию общественных действий. Элита вырабатывает общие цели страны – в этом ее предназначение.



В прямом столкновении команд бывшей и нынешней власти в Кыргызстане, можно видеть проявление разных точек зрения и позиций. Многие, традиционно, стараются подгадать и занять сторону наиболее вероятного победителя. Здесь же оказались и те, кто хочет отомстить за прежние обиды. Это лишь усиливает противостояние в обществе, и уводит от сути конфликта, который мог бы разрешиться и в интересах общества.



Прежний президент неоднократно заявлял, что закон должен быть одним для всех. Он утверждал, что важно провести судебную реформу так, чтобы суды стали действительным институтом правового регулирования конфликтов в обществе и важнейшим средством наведения справедливого порядка. Бывший президент много сделал для того, чтобы парламент принял законы, регулирующие уголовное преследование.



Следовательно, эта машина должна реагировать на правонарушения, невзирая на лица и статусы – об этом заявлялось. Именно этим объяснялось уголовное преследование многих политиков в последние годы.

Теперь машина стала "перемалывать" команду, ее сотворившую, поскольку определила в ее действиях признаки коррупционной деятельности. И именно в этом–и главное противостояние, и главная надежда в обществе: сумеет ли власть освободиться от клановости и, что называется, "радения родному человечку" в пользу продвижения по пути формирования современной и действующей по правилам государственной машины.

В интересах страны и общества разобраться вкоррупционных схемах втаможне, при строительстве дорог, в использовании бюджетных средств, грантов, кредитных заимствований, в т.н. "отмывке" денег при строительных работах, в энергетике, горнодобывающей сфере и других отраслях хозяйства. Конечно, эта деятельность далека еще от желаемой, как думают многие. Особенно неудовлетворителен подбор кадров, часто делающийся по региональному, земляческому и клановому признакам.



Эти цели обозначены в заявлении 11 экс-спикеров парламента, и неважно, что один из заявителей не был спикером, на что тут же обратили внимание некоторые журналисты. Не в этом дело, а в сути заявления, хотя и оно не свободно от политических иллюзий по поводу необходимости референдума относительно государственного устройства. Это "патентованное" средство "демократического" ухода от реальных проблем уже никого не должно вводить в заблуждение. Общественный конфликт состоит не в этом.



Дело давно уже не в политическом устройстве власти, а в способности провести реформу административно-территориального устройства Кыргызской Республики, в решении проблем в пограничных вопросах, в образовании и здравоохранении, в наведении порядка в ЖКХ и устройстве городской среды. Наконец, дело не в поиске нового донора, спонсора или стратегического кредитора для умирающего национального производства. Все эти вопросы надо решать, не дожидаясь референдума, и делать это надо было еще вчера.



"Слабо работают действующие депутатский корпус, правительство, правоохранительные органы и суды. За свои незаконные и противоправные действия не несут должной ответственности работники органов прокуратуры, МВД, ГКНБ, Финансовой полиции и судьи. Сегодня пора собирать камни и работать реально во имя народа и развития страны", - говорится в заявлении экс-спикеров. И конечно, противостоять делению Кыргызстана на юг и север, разделению страны по родоплеменным признакам, что частенько делают политики, отстаивая свои частные интересы – все это важные цели.



Перед законом все равны и за свои деяния каждый должен отвечать – таково требование общества, и политической элиты, видящей в этом действительное разрешение конфликта. Это оценки и постановка задач указывают на проявление элиты в правящем классе страны.



17.07.2019