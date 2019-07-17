 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.07.2019
01:14  Гибридный колониализм. Цель внешней политики Запада, - Рами Аль-Шаер
01:13  Зачем Трампу альянс Ирана с Турцией
00:53  Москва и Дели пытаются уйти от санкций США, - В.Скосырев
00:15  Конфликт Жээнбекова и Атамбаева и столкновение элиты в Кыргызстане
00:12  Побегут ли банкиры перед готовящейся проверкой банков в Казахстане?
Среда, 17.07.2019
20:03  Президент Токаев собрал вокруг себя "Нацсовет общественного доверия"
18:26  Путин, новым указом, упростил получение гражданства РФ гражданам Украины

16:06  36-летний Умрбек Исмаилов возглавил Госфонд поддержки бизнеса Узбекистана
15:20  УзбОбраз: На базе колледжей создадут новую сеть профобразования
15:07  Против Порошенко завели 11 уголовных дел
14:41  Участникам антипутинской акции запрещен выезд из Кыргызстана. Ждут экспертизу
14:27  Шымкент Лидер профсоюза "Достойный труд" Балтабай осужден на 7 лет "за хищения"
10:53  Бей копытом: россияне взбунтовались против кок-бору, - Айгуль Хабибуллина
10:51  Россия получила шанс отстоять русский язык хотя бы в Казахстане
10:48  Израиль и Иран: война по новым правилам, - А.Эскин
10:47  На пороге нового мира - без языка и с завязанными глазами, - М.Делягин
10:45  Как США спровоцировали крупномасштабное сближение России и Китая, - Р.Хубиев
10:43  Уникальность Узбекистана обошлась России в 700 миллиардов долларов. Страна недопитого рома, - А.Балиев
10:41  Как далеко может завести новый "тайваньский кризис"? - В.Павленко
10:40  День освобождения Руси от Орды как памятная дата: дискуссия началась
09:17  Хватит строить воздушные замки! Токаев потянул рычаги на себя, - Т.Гани
09:13  Лучшие люди... Мирзиеев реабилитировал очередного крим-авторитета - Равшана Золотого
09:06  Три советских танка – сила Средней Азии. Москва соревнуется с Пекином в передаче Таджикистану и Киргизии старой военной техники
09:03  Как шах получил мат. Лондон воевал с Берлином, снабжая его иранской нефтью (история), - В.Шипилов
08:59  КырДепутат Пирматов обозвал всех, кто его не понимает "мырками" и "чимкириками"
08:52  Оружие для Ташкента: зачем России ВТС с Узбекистаном, - И.Крамник
08:46  США закрывают южную границу. Трамп запретил мигрантам въезжать в страну через Мексику
08:43  Эр-Рияду обещают мирные санкции, - "Къ"
08:40  Ядерный потенциал Китая угрожает не только США, но и России, - В.Мухин
08:39  Афганские силовики защищают рубежи СНГ от "Исламского государства", - А.Серенко
07:45  Турция проходит разведку санкциями. Евросоюз накажет Анкару за бурение у берегов Кипра
05:49  Индийскому ВВП велено расти быстрее. За пять лет размер экономики страны должен увеличиться вдвое
05:19  Дмитрий Лекух: О тоталитарной толерантности и афроамериканке в роли Бонда
02:04  Террористов запрут в Афганистане, - А.Лапин
00:54  Географическая статистика войн и вооруженных конфликтов XXI века, - П.Густерин
00:51  Посткаримовский Узбекистан, или Дурдом. Ч. 2, - Б.Мусаев
00:49  Иран окончательно разведет Трампа и Путина, - А.Чаблин
00:47  Протестами в Казахстане руководит гражданин Украины?
00:41  В узбекском Янгиюле лихо сносят "старые" дома (не спрашивая жителей)
00:40  Зачем турецкому султану С-400, - П.Шипилин
00:37  Почему Путин "ничего не делает", - М.Хазин
Вторник, 16.07.2019
17:46  Танкер Riah (Шарджа, ОАЭ) пропал в Ормузском проливе... Шалит Джек Воробей?
17:15  Генпрокурор Таджикистана Рахмон опровергает факт смерти "отравившихся" заключенных от пыток
17:13  Алматы. Протестующие многодетники трясут акимат Алатауского района
16:34  Каз-олигарх Ракишев продал "жемчужину" своей золотой империи - компанию Petropavlovsk
16:25  Казахстан и мировые державы: с кем дружить выгоднее?
16:16  У Казахстана возникли серьезные неприятности по профсоюзной линии
16:13  Узбекистан намерен участвовать в строительстве афганского участка газопровода ТАПИ
15:52  В Кочкоре создали "Штаб по защите Сапара Исакова" (проворовавшегося экс-премьера Киргизии)
15:49  Cкончался представитель правительства в Жогорку Кенеше Киргизии Ашырбек Темирбаев
13:47  Ветер с Кипра дул: РФ выступает против санкций ЕС в отношении Турции
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Конфликт Жээнбекова и Атамбаева и столкновение элиты в Кыргызстане
00:15 18.07.2019

Наиболее рельефно качество политической элиты проявляет себя в момент напряженного конфликта в обществе. Есть ведь и такой смысл этого слова: "элита" - это та часть правящего класса, которая способна в напряженном противостоянии и столкновении политических группировок и их лидеров, тем не менее, сохранить позицию выразителей интересов страны и общества в целом.

Но наиболее ярким признаком "элитности" является способность данного слоя правящего класса продумывать и выражать цели страны, несмотря на противостояние ряда деятелей и нанесенные друг другу обиды.
В конфликте, развернувшемся между нынешним и бывшим президентами Кыргызстана, достаточно быстро определился главный нерв противостояния. Общество либо задохнется в коррупционной волне и последствиях неадекватных решений назначенных на должности родственников, а не профессионалов, либо сумеет волевым усилием заявить цели сохранения страны.
По определению, именно эта позиция выводит конфликт политиков из схватки личного противостояния в пространство решения насущных вопросов, действительно волнующих общество. Кстати, именно так снимает конфликты в обществе любая настоящая элита, превращая напряжение противостояния в энергию общественных действий. Элита вырабатывает общие цели страны – в этом ее предназначение.

В прямом столкновении команд бывшей и нынешней власти в Кыргызстане, можно видеть проявление разных точек зрения и позиций. Многие, традиционно, стараются подгадать и занять сторону наиболее вероятного победителя. Здесь же оказались и те, кто хочет отомстить за прежние обиды. Это лишь усиливает противостояние в обществе, и уводит от сути конфликта, который мог бы разрешиться и в интересах общества.

Прежний президент неоднократно заявлял, что закон должен быть одним для всех. Он утверждал, что важно провести судебную реформу так, чтобы суды стали действительным институтом правового регулирования конфликтов в обществе и важнейшим средством наведения справедливого порядка. Бывший президент много сделал для того, чтобы парламент принял законы, регулирующие уголовное преследование.

Следовательно, эта машина должна реагировать на правонарушения, невзирая на лица и статусы – об этом заявлялось. Именно этим объяснялось уголовное преследование многих политиков в последние годы.
Теперь машина стала "перемалывать" команду, ее сотворившую, поскольку определила в ее действиях признаки коррупционной деятельности. И именно в этом–и главное противостояние, и главная надежда в обществе: сумеет ли власть освободиться от клановости и, что называется, "радения родному человечку" в пользу продвижения по пути формирования современной и действующей по правилам государственной машины.
В интересах страны и общества разобраться вкоррупционных схемах втаможне, при строительстве дорог, в использовании бюджетных средств, грантов, кредитных заимствований, в т.н. "отмывке" денег при строительных работах, в энергетике, горнодобывающей сфере и других отраслях хозяйства. Конечно, эта деятельность далека еще от желаемой, как думают многие. Особенно неудовлетворителен подбор кадров, часто делающийся по региональному, земляческому и клановому признакам.

Эти цели обозначены в заявлении 11 экс-спикеров парламента, и неважно, что один из заявителей не был спикером, на что тут же обратили внимание некоторые журналисты. Не в этом дело, а в сути заявления, хотя и оно не свободно от политических иллюзий по поводу необходимости референдума относительно государственного устройства. Это "патентованное" средство "демократического" ухода от реальных проблем уже никого не должно вводить в заблуждение. Общественный конфликт состоит не в этом.

Дело давно уже не в политическом устройстве власти, а в способности провести реформу административно-территориального устройства Кыргызской Республики, в решении проблем в пограничных вопросах, в образовании и здравоохранении, в наведении порядка в ЖКХ и устройстве городской среды. Наконец, дело не в поиске нового донора, спонсора или стратегического кредитора для умирающего национального производства. Все эти вопросы надо решать, не дожидаясь референдума, и делать это надо было еще вчера.

"Слабо работают действующие депутатский корпус, правительство, правоохранительные органы и суды. За свои незаконные и противоправные действия не несут должной ответственности работники органов прокуратуры, МВД, ГКНБ, Финансовой полиции и судьи. Сегодня пора собирать камни и работать реально во имя народа и развития страны", - говорится в заявлении экс-спикеров. И конечно, противостоять делению Кыргызстана на юг и север, разделению страны по родоплеменным признакам, что частенько делают политики, отстаивая свои частные интересы – все это важные цели.

Перед законом все равны и за свои деяния каждый должен отвечать – таково требование общества, и политической элиты, видящей в этом действительное разрешение конфликта. Это оценки и постановка задач указывают на проявление элиты в правящем классе страны.

17.07.2019

Источник - stanradar.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563398100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июля 2019 года №58
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 июля 2019 года №63
- Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Мангистаускую область
- Подведены итоги государственного аудита эффективности деятельности АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" и его дочерних организаций
- Кадровые перестановки
- Члены Нацсовета общественного доверия не будут получать зарплату – Карин
- Омбудсмен обратился к Министру образования и науки в связи с введением нового порядка приема детей в первый класс
- Состоялось заседание постоянных комиссий маслихата Алматы с участием акима города Б.Сагинтаева
- Эти неподъемные легкие рельсы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  