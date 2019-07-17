Москва и Дели пытаются уйти от санкций США, - В.Скосырев

00:53 18.07.2019

Схема внешнеэкономических расчетов, принятая в СССР, обретает вторую жизнь



Россия и Индия договорились о платежах в национальной валюте по поставкам оружия. Таков ответ двух держав на угрозу США прервать их расчеты в долларах по оборонным контрактам. Это, возможно, позволит избежать рестрикций, предусмотренных американскими законами. Ожидают, что вскоре поступит транш за строительство двух фрегатов для Индии. Следом будут исполняться и другие соглашения. Но, по мнению экспертов, не ясно, что будет Россия закупать на рупии. Советский Союз начал поставлять Индии истребители и военную технику еще в первой половине 1960-х годов. Тогда, как и сегодня, Дели был озабочен угрозами со стороны Пакистана и Китая. В Москве же рассматривали Индию как свою главную опору в третьем мире в глобальном противоборстве с США.

Расчеты велись по обменному курсу между рублем и рупией. Учитывая зависимость Индии от конъюнктуры в мире и колебания рупии, это был не самый выгодный вариант для СССР. С другой стороны, у нас тогда был дефицит почти всех товаров первой необходимости. Так что индийские чай, кофе, текстиль, кофточки и многое другое пришлись очень кстати.



Как этот механизм будет работать в наши дни, не совсем понятно. Характерно, что в России СМИ сообщили о соглашении центральных банков РФ и Индии со ссылкой на агентство Bloomberg. Утверждается также, что Индия приостановила платежи в долларах еще весной прошлого года.



А теперь, как ожидают, они возобновятся. В Москву должен поступить транш за строительство двух фрегатов для Индии. И в дальнейшем индийско-российское военно-техническое сотрудничество (ВТС) будет только расти, прогнозирует индийская газета Financial Express.

Размер контрактов на приобретение Индией российской военной техники достиг беспрецедентных 14 млрд долл., сообщает газета, напоминая, что контракты пока рассчитывают, как и раньше, в долларах. Но в дальнейшем ситуация изменится.



Стоит напомнить, что ВТС между двумя странами охватывает почти все системы конвенционных вооружений – от стрелкового до стратегических комплексов ПВО. В октябре 2018 года в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди был парафирован контракт на пять полков ЗРК "Триумф". Стоимость контракта оценивается в 5,43 млрд долл.

С другой стороны, в штате Уттар Прадеш построен завод, который будет выпускать автоматы Калашникова. Практически все программы кооперации с Россией предусматривают передачу технологий в соответствии с установкой "Делай в Индии", на которой настаивает Моди.

Тут можно отметить коренное различие между российским подходом и политикой Америки. США претендуют на доминирующую роль на индийском рынке оружия. Но, подчеркивает газета, американцы лишь помогают индийцам осваивать и поддерживать приобретенную технику. Однако предложения о ее производстве на месте по лицензии отклоняются.



И все же можно ли быть уверенным, что договоренность центральных банков снимает препятствия к взаимодействию двух стран? В беседе с "НГ" директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов сказал: "Это только начало прорыва американской блокады. Мировые финансы находятся под контролем Америки. Так что от мировых валют надо уходить. Но даже если мы договорились о рублево-рупиевых расчетах, что дальше? Рупии, которые мы будем получать, надо конвертировать, пускать их в экономику. Надо на эти деньги индийские товары закупать, как в советское время. Хорошо, что стороны демонстрируют решимость преодолеть препоны, воздвигаемые американцами. Но пока рано пить шампанское".



Касаясь ожидаемого транша в оплату за корабли, эксперт сказал, что два фрегата фактически построены. Но силовые установки для них были сделаны в Украине. И когда Крым стал российским, украинцы отказались поставлять эти установки России. Поэтому было принято решение, что эти корабли будут переданы не российскому флоту, а проданы индийцам. Украинцы на это согласились. Они же деньги за это получают.



"Корабли пока в Калининграде. Силовые установки еще не поставлены, – говорит эксперт. – Решается вопрос – будут ли они в Калининграде монтироваться или их будут переправлять в Индию. Но уже достигнута как бы трехсторонняя политико-экономическая договоренность между индийцами, россиянами и украинцами. Впрочем, скорее это договоренность России с индийцами и украинцев – с индийцами".



Журнал Diplomat пишет, что Россия хочет возобновить с индийцами переговоры о совместном производстве истребителя Су-57. "Тут есть трудности, – пояснил Пухов. – Во-первых, индийцы потратили большие деньги на приобретение французских истребителей. Во-вторых, индийцы стали более требовательными, даже капризными. А мы оказались к этому не вполне готовы".



Владимир Скосырев

17.07.2019