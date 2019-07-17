 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.07.2019
01:14  Гибридный колониализм. Цель внешней политики Запада, - Рами Аль-Шаер
01:13  Зачем Трампу альянс Ирана с Турцией
00:53  Москва и Дели пытаются уйти от санкций США, - В.Скосырев
00:15  Конфликт Жээнбекова и Атамбаева и столкновение элиты в Кыргызстане
00:12  Побегут ли банкиры перед готовящейся проверкой банков в Казахстане?
Среда, 17.07.2019
20:03  Президент Токаев собрал вокруг себя "Нацсовет общественного доверия"
18:26  Путин, новым указом, упростил получение гражданства РФ гражданам Украины

16:06  36-летний Умрбек Исмаилов возглавил Госфонд поддержки бизнеса Узбекистана
15:20  УзбОбраз: На базе колледжей создадут новую сеть профобразования
15:07  Против Порошенко завели 11 уголовных дел
14:41  Участникам антипутинской акции запрещен выезд из Кыргызстана. Ждут экспертизу
14:27  Шымкент Лидер профсоюза "Достойный труд" Балтабай осужден на 7 лет "за хищения"
10:53  Бей копытом: россияне взбунтовались против кок-бору, - Айгуль Хабибуллина
10:51  Россия получила шанс отстоять русский язык хотя бы в Казахстане
10:48  Израиль и Иран: война по новым правилам, - А.Эскин
10:47  На пороге нового мира - без языка и с завязанными глазами, - М.Делягин
10:45  Как США спровоцировали крупномасштабное сближение России и Китая, - Р.Хубиев
10:43  Уникальность Узбекистана обошлась России в 700 миллиардов долларов. Страна недопитого рома, - А.Балиев
10:41  Как далеко может завести новый "тайваньский кризис"? - В.Павленко
10:40  День освобождения Руси от Орды как памятная дата: дискуссия началась
09:17  Хватит строить воздушные замки! Токаев потянул рычаги на себя, - Т.Гани
09:13  Лучшие люди... Мирзиеев реабилитировал очередного крим-авторитета - Равшана Золотого
09:06  Три советских танка – сила Средней Азии. Москва соревнуется с Пекином в передаче Таджикистану и Киргизии старой военной техники
09:03  Как шах получил мат. Лондон воевал с Берлином, снабжая его иранской нефтью (история), - В.Шипилов
08:59  КырДепутат Пирматов обозвал всех, кто его не понимает "мырками" и "чимкириками"
08:52  Оружие для Ташкента: зачем России ВТС с Узбекистаном, - И.Крамник
08:46  США закрывают южную границу. Трамп запретил мигрантам въезжать в страну через Мексику
08:43  Эр-Рияду обещают мирные санкции, - "Къ"
08:40  Ядерный потенциал Китая угрожает не только США, но и России, - В.Мухин
08:39  Афганские силовики защищают рубежи СНГ от "Исламского государства", - А.Серенко
07:45  Турция проходит разведку санкциями. Евросоюз накажет Анкару за бурение у берегов Кипра
05:49  Индийскому ВВП велено расти быстрее. За пять лет размер экономики страны должен увеличиться вдвое
05:19  Дмитрий Лекух: О тоталитарной толерантности и афроамериканке в роли Бонда
02:04  Террористов запрут в Афганистане, - А.Лапин
00:54  Географическая статистика войн и вооруженных конфликтов XXI века, - П.Густерин
00:51  Посткаримовский Узбекистан, или Дурдом. Ч. 2, - Б.Мусаев
00:49  Иран окончательно разведет Трампа и Путина, - А.Чаблин
00:47  Протестами в Казахстане руководит гражданин Украины?
00:41  В узбекском Янгиюле лихо сносят "старые" дома (не спрашивая жителей)
00:40  Зачем турецкому султану С-400, - П.Шипилин
00:37  Почему Путин "ничего не делает", - М.Хазин
Вторник, 16.07.2019
17:46  Танкер Riah (Шарджа, ОАЭ) пропал в Ормузском проливе... Шалит Джек Воробей?
17:15  Генпрокурор Таджикистана Рахмон опровергает факт смерти "отравившихся" заключенных от пыток
17:13  Алматы. Протестующие многодетники трясут акимат Алатауского района
16:34  Каз-олигарх Ракишев продал "жемчужину" своей золотой империи - компанию Petropavlovsk
16:25  Казахстан и мировые державы: с кем дружить выгоднее?
16:16  У Казахстана возникли серьезные неприятности по профсоюзной линии
16:13  Узбекистан намерен участвовать в строительстве афганского участка газопровода ТАПИ
15:52  В Кочкоре создали "Штаб по защите Сапара Исакова" (проворовавшегося экс-премьера Киргизии)
15:49  Cкончался представитель правительства в Жогорку Кенеше Киргизии Ашырбек Темирбаев
13:47  Ветер с Кипра дул: РФ выступает против санкций ЕС в отношении Турции
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Москва и Дели пытаются уйти от санкций США, - В.Скосырев
00:53 18.07.2019

Схема внешнеэкономических расчетов, принятая в СССР, обретает вторую жизнь

Россия и Индия договорились о платежах в национальной валюте по поставкам оружия. Таков ответ двух держав на угрозу США прервать их расчеты в долларах по оборонным контрактам. Это, возможно, позволит избежать рестрикций, предусмотренных американскими законами. Ожидают, что вскоре поступит транш за строительство двух фрегатов для Индии. Следом будут исполняться и другие соглашения. Но, по мнению экспертов, не ясно, что будет Россия закупать на рупии. Советский Союз начал поставлять Индии истребители и военную технику еще в первой половине 1960-х годов. Тогда, как и сегодня, Дели был озабочен угрозами со стороны Пакистана и Китая. В Москве же рассматривали Индию как свою главную опору в третьем мире в глобальном противоборстве с США.
Расчеты велись по обменному курсу между рублем и рупией. Учитывая зависимость Индии от конъюнктуры в мире и колебания рупии, это был не самый выгодный вариант для СССР. С другой стороны, у нас тогда был дефицит почти всех товаров первой необходимости. Так что индийские чай, кофе, текстиль, кофточки и многое другое пришлись очень кстати.

Как этот механизм будет работать в наши дни, не совсем понятно. Характерно, что в России СМИ сообщили о соглашении центральных банков РФ и Индии со ссылкой на агентство Bloomberg. Утверждается также, что Индия приостановила платежи в долларах еще весной прошлого года.

А теперь, как ожидают, они возобновятся. В Москву должен поступить транш за строительство двух фрегатов для Индии. И в дальнейшем индийско-российское военно-техническое сотрудничество (ВТС) будет только расти, прогнозирует индийская газета Financial Express.
Размер контрактов на приобретение Индией российской военной техники достиг беспрецедентных 14 млрд долл., сообщает газета, напоминая, что контракты пока рассчитывают, как и раньше, в долларах. Но в дальнейшем ситуация изменится.

Стоит напомнить, что ВТС между двумя странами охватывает почти все системы конвенционных вооружений – от стрелкового до стратегических комплексов ПВО. В октябре 2018 года в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди был парафирован контракт на пять полков ЗРК "Триумф". Стоимость контракта оценивается в 5,43 млрд долл.
С другой стороны, в штате Уттар Прадеш построен завод, который будет выпускать автоматы Калашникова. Практически все программы кооперации с Россией предусматривают передачу технологий в соответствии с установкой "Делай в Индии", на которой настаивает Моди.
Тут можно отметить коренное различие между российским подходом и политикой Америки. США претендуют на доминирующую роль на индийском рынке оружия. Но, подчеркивает газета, американцы лишь помогают индийцам осваивать и поддерживать приобретенную технику. Однако предложения о ее производстве на месте по лицензии отклоняются.

И все же можно ли быть уверенным, что договоренность центральных банков снимает препятствия к взаимодействию двух стран? В беседе с "НГ" директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов сказал: "Это только начало прорыва американской блокады. Мировые финансы находятся под контролем Америки. Так что от мировых валют надо уходить. Но даже если мы договорились о рублево-рупиевых расчетах, что дальше? Рупии, которые мы будем получать, надо конвертировать, пускать их в экономику. Надо на эти деньги индийские товары закупать, как в советское время. Хорошо, что стороны демонстрируют решимость преодолеть препоны, воздвигаемые американцами. Но пока рано пить шампанское".

Касаясь ожидаемого транша в оплату за корабли, эксперт сказал, что два фрегата фактически построены. Но силовые установки для них были сделаны в Украине. И когда Крым стал российским, украинцы отказались поставлять эти установки России. Поэтому было принято решение, что эти корабли будут переданы не российскому флоту, а проданы индийцам. Украинцы на это согласились. Они же деньги за это получают.

"Корабли пока в Калининграде. Силовые установки еще не поставлены, – говорит эксперт. – Решается вопрос – будут ли они в Калининграде монтироваться или их будут переправлять в Индию. Но уже достигнута как бы трехсторонняя политико-экономическая договоренность между индийцами, россиянами и украинцами. Впрочем, скорее это договоренность России с индийцами и украинцев – с индийцами".

Журнал Diplomat пишет, что Россия хочет возобновить с индийцами переговоры о совместном производстве истребителя Су-57. "Тут есть трудности, – пояснил Пухов. – Во-первых, индийцы потратили большие деньги на приобретение французских истребителей. Во-вторых, индийцы стали более требовательными, даже капризными. А мы оказались к этому не вполне готовы".

Владимир Скосырев
17.07.2019

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563400380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июля 2019 года №58
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 июля 2019 года №63
- Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Мангистаускую область
- Подведены итоги государственного аудита эффективности деятельности АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" и его дочерних организаций
- Кадровые перестановки
- Члены Нацсовета общественного доверия не будут получать зарплату – Карин
- Омбудсмен обратился к Министру образования и науки в связи с введением нового порядка приема детей в первый класс
- Состоялось заседание постоянных комиссий маслихата Алматы с участием акима города Б.Сагинтаева
- Эти неподъемные легкие рельсы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  