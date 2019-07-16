Гибридный колониализм. Цель внешней политики Запада, - Рами Аль-Шаер

01:14 18.07.2019 Гибридный колониализм

цель внешней политики Запада



Рами Аль-Шаер



В следующем, 2020 году мировая общественность будет отмечать 90-летие принятия ООН Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Эта Декларация, провозгласившая необходимость положить конец колониализму и связанной с ним любой практике сегрегации и дискриминации, а также подтвердившая неотъемлемое право народов всех колониальных стран и других несамоуправляющихся территорий на полную независимость и свободу, была принята по инициативе СССР 14 декабря 1960 года на 15-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Считается, что процесс деколонизации в основном закончился ровно 50 лет назад - в 1969 году.



Западные политологи утверждают, что с тех пор все страны мира имеют равные права и обязанности, подтвержденные ООН, и, за исключением "деспотических режимов", к которым они, непонятно на каком основании, нередко относят Китай и Россию, все страны мира живут в условиях свободы и независимости. У честных политологов речи такого рода не могут не вызывать скептической усмешки. Достаточно сравнить политологические дефиниции, характеризующие колониализм, и ситуации, которые создают западные страны и их союзники в разных районах мира, и картина становится совсем иной.



Возьмем, к примеру, Ближний Восток. Общеизвестно положение, в котором находится палестинский народ. 70 лет назад Израиль стал членом ООН, и, принимая Израиль в члены этой организации, Генеральная Ассамблея особо отметила заявления и разъяснения, касающиеся выполнения резолюций по созданию арабского государства в Палестине, международного режима, предусмотренного для Иерусалима, проблемы арабских беженцев и границ. За истекшие семьдесят лет международное сообщество так и не добилось того, чтобы было создано независимое палестинское государство, чтобы народ Палестины освободился от фактически колониальной зависимости от еврейского государства.



Мне могут возразить, что арабо-израильский конфликт слишком сложен для разрешения, что его пытались - и не смогли - разрешить целые поколения политиков международного уровня. Но достаточно одного взгляда на современный Ближний Восток, чтобы увидеть: колониализм пустил настолько глубокие корни в землю нашего региона, что его побеги видны повсюду. Давайте вместе рассмотрим прежние проявления колониализма и нынешнее положение на Ближнем Востоке.



Еще в середине XIX века западные страны успешно совмещали различные методы колониального захвата стран и целых регионов. Беззастенчиво используя "дипломатию канонерок", они не гнушались нечестными приемами: финансовым диктатом, масштабным экономическим давлением, широким использованием компрадорских слоев, шпионажем и подкупом. Вспомним, как умело действовал британский премьер Бенджамин Дизраэли: купив в ноябре 1875 года акции Суэцкого канала, он обеспечил Британской империи возможность вооруженного вмешательства в дела Египта. А последний рецидив такого вмешательства имел место относительно недавно: в 1956 году, когда Египет национализировал Суэцкий канал, Великобритания и Франция сговорились с Израилем об осуществлении агрессии против этой страны. Тройственная агрессия, начатая израильским нападением на Египет, потерпела неудачу, но то была не последняя попытка "дипломатии канонерок" в ХХ веке.



Акции такого рода показали всему миру, что колониализм и его адепты - вовсе не реликты минувших времен: они существуют, но просто несколько видоизменились, чтобы удачно маскироваться.



Ведь какие цели ставит перед собой колонизатор? Во-первых, это эксплуатация природных и людских ресурсов, в ряде случаев - прямой доступ к уникальным, редким ресурсам, и стремление монополизировать мировую торговлю этими ресурсами. Ряд стран Ближнего Востока богат нефтью и газом, но как используются эти ресурсы?! Большая их часть потребляется западными странами, которые перерабатывают их в энергию, химические вещества, автомобильное топливо и требуют от стран ближневосточного региона сохранять определенный уровень производства углеводородов по удобной для них, этих западных стран, цене. При этом пытаются сконцентрировать все распределение энергоресурсов и маршруты их поставки в своих руках. Заметим еще, что США стремятся стать важнейшим поставщиком сжиженного газа в Европу.



Чтобы достичь своих целей, США и другие страны НАТО практически контролируют все маршруты поставки энергоресурсов на Запад путем размещения на Ближнем Востоке и вблизи него огромных флотов с авианосными группами. То, что на борту ряда кораблей США и Великобритании находятся ядерные боеприпасы, страны НАТО даже не считают нужным скрывать. А это, само собой разумеется, резко усиливает, в случае международного конфликта, опасность обмена ядерными ударами и на территории ближневосточного региона. Заметим, что, хотя страны НАТО допускают существование регионального или даже международного конфликта без применения ядерного оружия, надо быть простаком, чтобы считать, что этого всегда можно избежать.



Наличие военно-морских сил западных стран в регионе Ближнего Востока имеет давнюю историю. Британская империя всегда обеспечивала безопасность своих многочисленных колоний с помощью мощного флота. Но в ХХ веке портовые стоянки в разных странах Азии и Африки показались Британскому адмиралтейству недостаточными, и Соединенное Королевство начало захватывать стратегически важные порты в Индийском и Тихом океанах: новые базы могли гарантировать бесперебойную поставку стратегического сырья и товаров из Индии и других азиатских колоний. В 1937 году Великобританией был захвачен и превращен в мощную военную и военно-морскую базу порт Аден. Близость Адена к Саудовской Аравии, Кувейту. Ираку и Ирану делала его ключом к нефтедобывающим районам этого региона.



По сути дела, с этого началась новая колонизация Ближнего Востока. События Второй мировой войны показали важность ближневосточного региона для стратегической стабильности и контроля за морскими коммуникациями как в Средиземноморье, так и в Индийском океане. Таким образом достигалась вторая важнейшая цель колонизаторской политики: создание контролируемых Западом торговых путей и рынков сбыта второсортных товаров и устаревшего вооружения, а заодно - уничтожение тех стран и режимов, которые пытались осуществлять независимую внешнюю политику, или где росло национально-освободительное движение. Параллельно с этим западные страны осуществляли масштабный импорт дешевой рабочей силы для использования на непрестижных, низкооплачиваемых работах.



Пока существовала мировая система социализма, неоколонизаторам становилось все труднее осуществлять свои цели: многие народы, осознав трагичность своего угнетенного положения, стремились к обретению подлинной независимости и обращались к Советскому Союзу за помощью и поддержкой. Но распад СССР и ликвидация социалистического лагеря существенно усилили позиции неоколониалистов повсюду в мире. В ход снова пошла "дипломатия канонерок", а затем - и неприкрытые акты агрессии против независимых государств. Среди стран, которые стали объектами агрессии, оказались и арабские страны. Была уничтожена Ливийская Джамахирия, разрушен Ирак, террористы, снабжаемые союзниками Запада, развязали войну в Сирии, была спровоцирована вой­на в Йемене, а страны НАТО были очень близки к тому, чтобы вывести даже Египет из разряда стран, стремящихся к сохранению суверенитета и подлинной независимости.



В итоге, если взглянуть на вещи беспристрастно, страны НАТО, используя остатки неоколониальной системы, рычаги экономического и военно-политического давления, а также широкую пропаганду, создают в ближневосточном регионе систему, которую я, по аналогии с методикой гибридных войн, назвал бы "гибридным колониализмом". Чтобы окончательно подчинить регион Ближнего Востока своему влиянию и заставить его жить так, как того хотят современные колониалисты, они все сильнее опутывают страны региона стальными сетями своего политического и экономического проникновения. В большинстве случаев народы региона остаются в неведении относительно того, какую смертельную удавку хотят набросить на них страны Запада.



Во-первых, регион все больше вовлекают в систему натовских опорных пунктов, баз и складов вооружений. Уже само по себе это смертельно опасно, потому что данная система предусматривает установку огромного количества систем слежения за спутниками, обнаружения ракет, движения иностранных флотов; она включает размещение ядерных боеприпасов и, вполне возможно, других средств нападения. Это значит, что элементы этой системы, находящиеся в регионе, становятся мишенями первостепененной важности в условиях войны с применением новейших цифровых и мониторинговых систем. Создание подобной сети - это первейшая характеристика гибридного колониализма, так страна лишается суверенитета не прямо, а косвенно, она уже не распоряжается своей территорией, она теряет саму суть внешней политики - независимость в принятии судьбоносных решений.



Следующей характеристикой гибридного колониализма является скрытый контроль за финансовой системой ряда арабских стран, а порой - и наличие рычагов осуществления политического контроля за их истеблишментом. Сотни миллиардов нефтедолларов, находящихся в банках США и других стран Запада, позволяют этим странам широко пользоваться тем, что принадлежит народам региона. Кредитные линии, получаемые за счет денег, лежащих в банках Запада, дают странам НАТО возможности осуществлять крупные проекты для роста их экономических систем, развивать торговлю и наращивать вооружения. И это при том, что более трети жителей Ближнего Востока не имеют никаких перспектив для улучшения условий жизни и труда.



Секретные службы стран Запада и их дипломатические представительства, в которых значительная часть аппарата - тоже агенты секретных служб, осуществляют беспрецедентное по масштабам изучение различных сторон общественной и личной жизни государственных деятелей и представителей родовой аристократии в странах Ближнего Востока. Они накапливают огромный архив различного рода компроматов с тем, чтобы влиять на решения этих людей, на их суждения и даже на их поступки в той или иной ситуации. Так рождается система скрытого подчинения довольно большого числа граждан той или иной страны западному диктату. Эта система не только создает зависимость этих граждан от изменений в общественном мнении, она нередко позволяет заключать с ближневосточной страной неравноправные, даже кабальные договоры о гигантских закупках вооружений у стран НАТО, о размещении натовских сил на ее территории, о получении концессий на аэродромы, порты и крупные участки земли.



Наконец, еще одной характеристикой гибридного колониализма является насаждение либеральных ценностей, пропаганда западного образа жизни, что часто делается под прикрытием "демократизации общества". Мне могут возразить, что в странах Ислама такого быть не может. А к чему это может привести показывает пример Ирана, где шах Пехлеви попытался секуляризировать общество, насадить "американизм", принизить значение религии. Результатом стала Исламская революция. Конечно, Саудовская Аравия - хранительница святынь Ислама, страна, которая является гарантом сохранения исламских ценностей. Но в этом кроется, кстати говоря, некоторое противоречие нынешней ближневосточной ситуации: для того, чтобы был окончательно осуществлен и закреплен гибридный колониализм, эта великая страна Ближнего Востока неминуемо будет подвергаться в ближайшие годы давлению со стороны сил, которых станут, с благословения неоколониалистов, провоцировать как исламские радикалы, так и сторонники секуляризации общества. В интересах всего Ближнего Востока, всех мусульман мира Саудовская Аравия должна в будущем стряхнуть с себя путы гибридного колониализма.



Мы видим сегодня, какой нажим осуществляют Соединенные Штаты на Иран. Цель тут та же - опутать эту страну сетями гибридного колониализма, заставить отказаться от пути независимого существования. То же ждет в наши дни любую мусульманскую страну, которая чувствует себя способной идти своим путем развития, блокироваться не с экспансионистами и натовскими политиками, а с силами, которые выказывают уважение к суверенитету стран и народов, к принципам международного права. Не дать оглушить себя дешевой популистской пропагандой, исходящей из Вашингтона, не подчиниться диктату, целью которого является возврат мира ко временам завуалированного колониализма, - это важнейшая задача народов Ближнего Востока. Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563401640

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июля 2019 года №58

- Указ Президента Республики Казахстан от 17 июля 2019 года №63

- Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Мангистаускую область

- Подведены итоги государственного аудита эффективности деятельности АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" и его дочерних организаций

- Кадровые перестановки

- Члены Нацсовета общественного доверия не будут получать зарплату – Карин

- Омбудсмен обратился к Министру образования и науки в связи с введением нового порядка приема детей в первый класс

- Состоялось заседание постоянных комиссий маслихата Алматы с участием акима города Б.Сагинтаева

- Эти неподъемные легкие рельсы

