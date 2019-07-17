Российские КАМАЗы снова выиграли "Шелковый путь"

05:40 18.07.2019

Камазовцы удержали монополию

Российская команда снова выиграла "Шелковый путь"



Экипаж команды "КамАЗ-Мастер" под управлением Антона Шибалова стал победителем десятидневного ралли-рейда "Шелковый путь", который стартовал в Иркутске и финишировал во вторник в китайском Дуньхуане. В зачете грузовиков и два других места на подиуме достались камазовским экипажам. Впрочем, гонка для российской команды сложилась не так легко, как может показаться. Дело в том, что долгое время лидировавший белорус Сергей Вязович на МАЗе попал в аварию и выбыл из борьбы за награды. В зачете внедорожников победу одержал знаменитый катарский гонщик, трехкратный чемпион "Дакара" Насер аль-Атыйя. Среди мотоциклистов, которые дебютировали в "Шелковом пути", быстрее всех был британец Сэм Сандерленд. Наконец, в зачете багги лучшим также был россиянин Сергей Карякин.



У ралли "Шелковый путь" непростая судьба. Впервые гонка была проведена в 2009 году и в первые годы своего существования за рамки регионального мероприятия не выходила. Чаще всего маршрут гонки пролегал исключительно по территории России. А в те годы, когда все же покидал ее, не уходил дальше стран бывшего СССР. В 2014 и 2015 годах "Шелковый путь" из-за финансовых сложностей вовсе не проводился. В 2016-м гонка была возрождена и сразу же обрела новый статус. Да и собственному названию, учитывая, что к ее проведению присоединился Китай, стала соответствовать больше.

Впрочем, уже в 2018-м "Шелковый путь" снова, если брать в расчет именно маршрут, ужался до внутрироссийского соревнования, что дало повод говорить о том, что восторги от перехода гонки на новый уровень были преждевременными.



Однако в нынешнем году "Шелковый путь" снова взял курс на Китай. Стартовала гонка 6 июля в Иркутске, следом прошла по территории Монголии и направилась через пустыню Гоби (гонщики потом назовут именно этот отрезок самым сложным и ключевым) в Дуньхуан.



По количеству участников "Шелковому пути" трудно конкурировать с главным ралли-рейдом мира "Дакаром" - 93 экипажа против 330 в этом году. Но по уровню самих спортсменов гонки вполне сопоставимы.



У российских болельщиков наибольший интерес по традиции вызывали соревнования в классе грузовиков, в которых вне зависимости от того, как называется ралли-рейд, уже много лет доминирует команда "КамАЗ-Мастер". Одни только "Дакары" камазовские экипажи выигрывали 16 раз. Что касается "Шелкового пути", то тут "КамАЗ-Мастер" победу не упускал вообще ни разу.



Почему "Шелковый путь" ушел из России

Не стала исключением и нынешняя гонка, по итогам которой весь подиум заняли россияне. Первым был экипаж Антона Шибалова, для которого это лучшее достижение в карьере. Второе и третье места заняли Андрей Каргинов и Айрат Мардеев, у которых за плечами есть по выигранному "Дакару" (в 2014-м первенствовал Каргинов, в 2015-м - Мардеев). Однако даже такой результат не должен создавать впечатление, что победа камазовцев была сама собой разумеющейся. Перед гонкой пилот команды МАЗ Сергей Вязович заметил, что обойти "КамАЗы" вполне реально, и был не так уж далек от решения этой задачи. Еще в воскресенье Вязович лидировал в зачете грузовиков и, если бы не ошибка, допущенная им при преодолении песчаной дюны (белорусский спортсмен слишком резво ее штурмовал и в результате перевернул машину, повредив каркас безопасности), "Шелковый путь" впервые мог закончиться победой некамазовского экипажа.



К слову, именно пески пустыни Гоби, по признанию участников гонки, создавали больше всего сложностей.

По словам чемпиона "Дакара" 2017 года Сергея Карякина, ставшего на нынешнем "Шелковом пути" лучшим в классе багги, они просто "убивали". "Вверх-вниз, вверх-вниз, и так 10 тыс. раз - убивает. Так трясет, что уже ничего не видишь",- заметил Карякин.



Дюны, однако, не помешали знаменитому катарскому гонщику, трехкратному чемпиону "Дакара" Насеру аль-Атыйе, спортивные таланты которого не ограничиваются умением быстро мчаться по барханам (аль-Атыйя еще и бронзовый призер Олимпиады-2012 в соревнованиях по стендовой стрельбе), установить уникальное для ралли-рейдов достижение. Ведь катарец выиграл все десять этапов "Шелкового пути". И теперь в его коллекции титулов на ралли-рейдах не осталось сколь-нибудь заметных пробелов.



Наконец, в классе мотоциклов, которые были впервые представлены в "Шелковом пути", сильнейшим был также не нуждающийся в представлении победитель позапрошлогоднего "Дакара" британец Сэм Сандерленд.

Александр Петров



Газета "Коммерсантъ" №124 от 17.07.2019, стр. 12