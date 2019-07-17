Собирается ли Москва смещать Асада, - А.Эскин

06:46 18.07.2019

Сирию накрыла новая волна антиправительственного сопротивления. Сегодня боевики напали на автобус с сирийскими военными неподалеку от границы с Израилем. Пятеро офицеров убиты.



Сирию накрыла новая волна антиправительственного сопротивления. Сегодня боевики напали на автобус с сирийскими военными неподалеку от границы с Израилем. Пятеро офицеров убиты.



Положение на севере, в районе Идлиба, ухудшается со дня на день. Повстанцы, среди которых матерые террористы составляют немалый процент, обращают в бегство проправительственные подразделения и шиитских наемников. И все это при массированной поддержке Турции, являющейся главным противником Москвы в Сирии.

Положение в восточных пустынных районах и вовсе катастрофическое: там снова верховодит ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После того, как усилиями РФ и США параллельно эта организация оказалась разбитой в военном отношении, кто-то помог ей оружием и боевой подготовкой. Слухи доносятся о том, что это Турция старается взамен на прекращение терактов на ее территории.



Стоит остановиться и обратить внимание, что приводимые здесь факты никак не вписываются в картину привычной официальной пропаганды в России. Однако еще меньше они вписываются в картину "противофициальной" пропаганды. Напомним, как Россию остерегали от второго Афганистана, сулили множество терактов и прочих бед.

Российская кампания принесла немало потерь суннитской оппозиции и террористам - более ста тысяч убитыми. Однако все черные прогнозы оказались несбывными. Следствием российских действий было падение терактов на территории России до нынешнего минимума. Никакого утопания в сирийском болоте не наблюдается. Российские ВКС наносят в большинстве случаев удары с воздуха, что не подразумевает риска для собственного контингента.



Россия держит в Сирии две стратегически важные военные базы. Ее позиции на Ближнем Востоке значительно укрепились. И это не декларация лояльности, а экспертная оценка всех американских знатоков дела. Об этом говорит в лекциях и пишет поработавшая и на академию и на спецслужбы Анжела Стент. Ее последняя книга о Владимире Путине обойдена в России вниманием по небрежности. Там она указывает на сирийскую военную операцию как на важную составную широкомасштабных успехов Путина на Ближнем Востоке.

России удалось вернуть под контроль режима Асада около половины территории Сирии, которая включает значительную часть населенных пунктов страны. Однако после двух последних лет успешного укрепления сирийского режима мы наблюдаем сейчас обратную тенденцию.



Это было предсказуемо. Алавиты, шииты и меньшинства не дотягивают и до двадцати процентов относительно общего населения Сирии. А сейчас и коалиция трещит по швам. Друзы отошли от союза с Асадом. А это индикация приближения тяжелых времен. Друзы всегда шли с сильным и редко ошибались. Они чувствуют интуитивно, что режим Асада снова теряет мощь и инициативу.



Шестьдесят тысяч боевиков в районе Идлиба обращают в бегство раз за разом войска режима Асада, у которого по всей стране не осталось и тридцати тысяч бойцов. После долгих лет изнурительной войны они измождены и деморализованы. Последние сообщения оттуда включают истории о бегстве солдат Асада с поля боя и о требовании местных российских инструкторов стрелять в дезертиров. Любые сообщения такого рода требуют двойного и тройного подтверждения. Но они точно обрисовывают атмосферу горького отчаяния в стане верной режиму армии, которая ведь еще делится на пророссийскую и проиранскую часть…



В этом контексте обретает вес опубликованная французским ресурсом "Атлантико" три дня назад информация о российском плане найти замену правящему клану Асада и закрепить свои позиции с новыми партнерами через мирные переговоры с участием международного сообщества.

Такие разговоры ведутся не первый раз. Значит ли это, что Москва отправит Асада с семьей на заслуженный отдых? Такая возможность рассматривается. Но главное не в этом. Россия добилась немалых успехов. Но ее интересы там не обязательно тождественны основным целям правящей верхушки Сирии. И уж никак не смыкаются с устремлениями Ирана и наипаче - откровенно враждебной Турции.

17 июля 2019

Авигдор Эскин