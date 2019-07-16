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|Мишустины тендеры. Россия выделит $8,2 млн на совершенствование налоговой системы... Узбекистана
06:48 18.07.2019
Россия выделит свыше 515 млн рублей ($8,2 млн) на развитие системы налогового администрирования Узбекистана, включая совершенствование налогообложения имущества и создание системы работы с налогоплательщиками.
Федеральная налоговая служба России намерена оказать безвозмездную техническую помощь Узбекистану "в целях развития системы налогового администрирования, включая совершенствование налогообложения имущества и создание системы работы с налогоплательщиками". Первым на тендер на портале госзакупок РФ обратило внимание сообщество "ГосЗатраты".
В роли единственного исполнителя фигурирует - АО "Главный научный внедренческий центр", принадлежащее Росимуществу. Поставщик должен будет создать систему работы с налогоплательщиками, подготовить методички для обучения работников налоговых служб, а также концепцию ее фирменного стиля и дизайна интерьеров. Работы необходимо выполнить к концу 2020 года (PDF).
Глава Федеральной налоговый службы России Михаил Мишустин в середине июня анонсировал проект по модернизации налоговой системы Узбекистана. В мае правительственная делегация из Узбекистана посетила московскую налоговую инспекцию.
В Министерстве финансов Узбекистана подтвердили "Газете.uz" сумму гранта в размере 515,1 млн рублей ($8,2 млн) и работу над проектом.
10 июля президент Шавкат Мирзиеев утвердил Стратегию реформирования налогового администрирования. Она направлена на унификацию налогов и налоговых режимов, борьбу с теневым оборотом, а также упрощение налоговых процедур.