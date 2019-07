"Вся страна жила в каком-то зазеркалье...", - интервью УзбМинОбраза Ш.Шерматова

06:51 18.07.2019 Шерзод Шерматов - о работе, нехватке кадров и изменениях в школьной системе

Министр народного образования - о критике и мотивации, президентских школах и изменениях в школьном образовании. Цитаты Шерзода Шерматова из интервью проекту Alter Ego.



Блогер Кирилл Альтман в рамках видеопроекта Alter Ego побеседовал с министром народного образования Узбекистана Шерзодом Шерматовым. "Газета.uz" приводит главные выдержки из интервью.

О критике

На улице я такого не вижу, если честно признать. На улице я вижу очень много людей, которые хотят поговорить со мной о темах. В интернете очень много троллей. К этому нужно привыкать.



Я не должен оправдываться [за свои решения]. Но учитывая, что специально муссируются какие-то слухи, приходится иногда объяснять, разъяснять. [МНО] - это единственное министерство, в названии которого есть слово "народ".

Это не Министерство школьного образования или не Министерство обучения детей, поэтому мне приходится быть медийной персоной. Потому что параллельно с детьми - у нас 6 миллионов детей - мы должны обучать и их родителей.



В целом исследования влияния на усвоение детей показывают, что есть два ключевых фактора: самое главное - это учителя. И где-то 50% влияния имеют родители и домашняя атмосфера. Поэтому если мы хотим достичь успеха в улучшении качества образования, мы должны работать с родителями, то есть в целом с населением. Невозможно достичь успеха без их поддержки. Поэтому приходится больше выступать на телевидении, в средствах массовой коммуникации, через социальные сети.

На предыдущих должностях в Мининфокоме, или же будучи ректором, я не так много выступал. А здесь приходится. Потому что мы должны донести суть проводимых изменений до родителей, чтобы получить их поддержку.



О проделанной работе



Это такое управление, где очень трудно сделать большие изменения за один год. 6 миллионов учеников, полмиллиона учителей, сотрудников нашего министерства. [МНО] - самый большой работодатель в стране. И почти нет семьи в нашей стране, которая каким-то образом не взаимосвязана со сферой народного образования.

За последние 25 лет, к сожалению, очень много было не то, что потеряно. Вот последнее выступление президента в Сенате. Он сказал, даже если это очень трудно звучит, он сказал, если буквально переводить: "Мы осознанно сделали наше население необразованным". Это очень трудные слова, но, к сожалению, если проанализировать ситуацию, так и выходит.



Среди стран СНГ Узбекистан - единственная страна, которая оставила те же квоты поступления в вузы, которые были в начале 90-х. То есть, у нас квоты на высшее образование были где-то 60 тысяч. Но количество абитуриентов, количество населения росло. На одно место в начале независимости было 1,5−2 абитуриента, в последние годы было больше 10−12. Это все влияет в целом на образование. Я только про высшее говорю, потому что оно нужно для того, чтобы получить хорошие кадры для школьного образования.

Что мы сделали со школой? К сожалению, была шутка среди педагогов, что "если нас освободят от преподавания, мы все другие поручения своевременно сделаем: поручения по сбору хлопка, уборке территории, но единственное - дети мешают". Как в такой атмосфере можно думать о том, чтобы обеспечить качество образования?



И результат налицо в принципе. Просто по улице посмотреть, столько ошибок грамматических. Мы говорим, что у нас по всей статистике всегда 99% грамотности. Насколько это соответствует действительности? Слово "грамотность" в современном мире означает совсем другое.



Накопилось очень много проблем, которые за один год вряд ли можно решить. Что еще хорошо для меня, что так получается, что президент лучше меня знает эти проблемы. И, соответственно, в том же докладе в Сенате он сказал, что для решения всех этих проблем, накопившихся за несколько лет, требуется минимум пять-шесть лет.

Я не думаю, что другие министры так чувствуют. Например, многие могут подумать, что они временно на этой должности и могут чувствовать себя не очень свободно. При назначении я благодарен Шавкату Миромоновичу, что он изначально сказал, что очень много проблем, и для решения этих проблем требуется минимум три-четыре года или еще больше. Соответственно я могу думать в долгосрочной перспективе, иногда и принимать какие-то не очень популярные решения.



Необязательно экспериментировать. Не всегда вы можете принимать решения, которые нравятся многим. Например, в социализме можно принимать решения, бесплатно все сделать. А иногда, когда есть дефицит, иногда, когда ресурсов не хватает, нужно будет принимать не очень популярные решения.

Я за всю республику не могу говорить. Но мы столько лет жили, утрированно можно сказать, в зазеркалье. Якобы у нас была конвертация, но все знали, что у нас было несколько курсов. Якобы у нас свободный оборот денег был, но все знали, что была большая разница между наличкой и безналичкой. Якобы все жили честно, но официальные зарплаты у всех были как бы минимальной зарплатой. Даже у частников.



То есть вся экономика, вся страна жила в каком-то зазеркалье. А мы сейчас должны перейти к тому, чтобы все более-менее официально жили. Это очень сложный процесс. И мы к нему должны прийти.

Это неправильно, когда человек якобы живет на зарплату миллион сумов в Ташкенте. И при этом у него есть хорошая машина, хороший дом. Вот здесь получается у меня недопонимание.

О целях

Мы в первый раз в истории независимого государства поставили цель улучшить качество школьного образования и войти в топ-30 стран мира по показателям PISA к 2030 году. Это слишком амбициозная цель. Цели нужно ставить амбициозные. По-другому вы не будете стараться.

Почему PISA? Потому что это международный показатель качества образования. Столько лет мы работали, но мы никак не измеряли качество. И никак не сопоставляли наше качество с качеством образования в других странах. Если нет объективной национальной системы измерения качества образования и вы не входите в международную систему, то как можно рассуждать о качестве?

Сейчас нет никаких данных. Мы до сих пор не участвовали в международной оценке качества образования. И самое плохое, у нас нет национальной системы оценки качества образования. Когда говорят, в этой школе качество образования лучше, чем в другой школе, это очень субъективно, потому что нет объективной системы оценки качества.

Даже та неквалифицированная рабочая сила, которая выходит на заработки. Очень много плохих новостей мы слышим: то, что они не могут написать свою фамилию, не могут общаться на русском. Это тоже результаты той системы образования, когда учителя весной были на полях, и осенью тоже.

Об отношении общества к школьному образованию

Мы смогли реально изменить отношение общества к школе, к учителям. Элементарно - если сравнить существующие заголовки, новостной фон в отношении школ и педагогов с годом или двумя годами ранее, есть очень большая разница. Мы смогли сделать так, что почти все сейчас думают о школьном образовании: и о проблемах, и о недостатках.

Есть общественное понимание важности школьного образования, важности роли педагога. Это очень важная составляющая.

Школьное образование считалось каким-то второстепенным. Большой упор был на лицеи и колледжи. За год благодаря соцсетям и СМИ мы смогли поднять эту проблематику.

О компетентности чиновников

Я не сторонник того, чтобы говорить, что [до] меня было плохо. Наверное, раньше были другие приоритеты. Нужно было выполнять план по хлопку своевременно для того, чтобы обеспечить экспорт. То есть, страна переживала переходный период. Нужно было найти какие-то дополнительные средства.

Всегда легко рассуждать постфактум. Там же тоже сложные периоды были. Начало 90-х. Вузгородок. Это показывает, что студенты - это протестный слой общества. Для того, чтобы удержать спокойствие в стране, вы будете увеличивать количество студентов или уменьшать количество студентов. Очень много вопросов, [о чем думали], когда принимали такое решение. Поэтому лучше отвечать за свои действия.

Об изучении языков

Когда я работал в Минфине в начале карьеры, у нас вся документация была на русском. Сейчас смотрю - ни одного документа на русском. Это плохо и хорошо. С одной стороны, мы должны когда-то научиться писать документы на государственном. Это неправильно, когда страна использует другой язык для того, чтобы писать государственный документ.

Но, с другой стороны, мы все-таки в рамках СНГ. Для того, чтобы развивать и сотрудничество, и торговлю, все равно нужно изучать русский язык. Это неправильно, когда мы игнорировали, не изучали [русский язык].

Почему мы сейчас форсируем изучение английского даже в школах. Я был ректором университета в сфере IT (Университет Инха в Ташкенте - ред.). Для того, чтобы ваши студенты обучались информационным технологиям, нужны учебники, методические пособия. Где они появляются? В Силиконовой долине, например. Чтобы последние учебники и пособия были переведены на русский язык, потребуется год-два-три. Чтобы перевести с русского на узбекский, потребуется еще два-четыре года.

С английского до узбекского мы отстаем на четыре-пять лет, а в информационных технологиях - это потеря целого поколения. Люди, которые связаны с информационными технологиями, должны однозначно знать английский.

Мы начали организовывать школы, в которых все предметы преподаются на английском. Это президентские школы. Постепенно мы будем открывать другие школы, где English is a medium of instruction (языком обучения является английский - перевод с англ.). Сейчас у нас семь языков преподавания, т. е. у нас есть школы с узбекским языком преподавания, с русским, казахским, каракалпакским и другие. Среди них только русский язык единственный, который входит в шесть языков ООН. Почему бы не сделать еще и английский? Чтобы у родителей был выбор.

О нехватке кадров

[Самое большое негативное открытие] - это компетенция управленческих кадров, специалистов. Так как будучи специалистом из сферы IT, многие мои работники и ученики присоединились к команде. Они тоже больше специалисты IT и других сфер.

Но самая большая проблема, у нас не хватает экспертов в содержании учебного процесса, в оценке качества. Именно в том, чем мы должны заниматься. Это самая большая проблема и самое большое разочарование.

Мы, реализуя проект [президентских школ], сами параллельно учимся, создаем критическую массу специалистов, экспертов, которые будут реально понимать, как разрабатывать школьную программу. Насколько она соответствует мировым стандартам, как разрабатывать требования к учителям. Мы параллельно учимся лучшим мировым практикам. И будем распространять эти практики в другие школы.

О президентских школах

Здесь создается своего рода интеллектуальная элита. Поэтому мы не хотим их позиционировать только как для избранных. Мы видим президентские школы как локомотив изменения качества во всех других наших школах.

Чтобы учиться в этих школах, подали документы 28 тысяч учеников. Уже столько учеников хотят измениться, они работают над собой. Вначале в отборочном туре было 50 претендентов на одно место, на основной экзамен будет 20 претендентов на одно место.

Если в пятый класс мы набираем 24 ученика, то заявителей будет 480. Но остальные претенденты тоже очень умные. Мы проанализировали уровень конкуренции в других специализированных школах. У них конкуренция была в среднем 1,6 на место. В специализированных школах-интернатах конкуренция была чуть выше - 2,9. У нас 50 на одно место. Соответственно у нас отбор должен быть гораздо качественнее.

Тем, которые не смогли поступить в президентские школы, первым 250 претендентам мы хотим дать возможность без экзаменов поступить в другие специализированные школы и школы-интернаты. Таким образом, мы улучшим их (школ - ред.) качество. Качество образования зависит в первую очередь от контингента. Если у вас в классе 80% учеников стараются учиться, то эти 20% тоже будут стараться. В обычных школах и вузах - наоборот. Соответственно, даже те, которые хотят учиться, не будут учиться.

На вопрос о стоимости строительства одной президентской школы министр отвечать не стал. "По-моему, не надо. Тоже пойдут лишние разговоры. Они, в основном, строятся за счет спонсоров".

Возникают вопросы, зачем строить президентские школы. У нас буржуйки [стоят в государственных школах]. Это все делается параллельно. Мы не отнимаем бюджет существующих школ. Президентские школы, в основном, строятся за счет спонсорства. [При этом они] государственные.

О школьной программе

Нет никаких исследований, изучающих, насколько это было актуально. Должны быть государственные образовательные стандарты, программа и средства, которые измеряют, насколько вы обеспечиваете достижение знаний, исходя из этой программы. У нас не было системы измерения, не было исследований, насколько эта программа соответствует международным тенденциям.

В Англии мы были в Институте образования. Это один из лучших вузов мира по образованию. За счет исследований. Для того, чтобы ответить, насколько существующая программа соответствует требованиям времени, нужно сделать реальные исследования. То есть очень много экспертов должны работать по разным направлениям.

Якобы у нас исследования передали больше в вузы, но я пока не верю в тот потенциал нашего педагогического вуза, чтобы они сделали такие исследования. Поэтому реформы образования требуют очень много времени. Мы сейчас исправляем базовые вещи.

Мы уже усиливаем упор на STEAM - наука, технологии, проектирование, искусство и математика. Без этого нельзя думать о будущем. Школьная программа должна быть усилена за счет STEAM-направления. Все больше [профессий] исчезает за счет искусственного интеллекта.

Мы должны думать о том, чтобы наши выпускники должны быть готовы жить и процветать в том мире, где они будут иметь преимущество над искусственным интеллектом. А это уже только креативность.

Мы реализуем два крупных проекта: IT-nation и English speaking nation. Наши выпускники должны владеть минимум тремя языками: родной язык, русский, английский. Плюс IT. Потому что Узбекистан - double landlocked страна (граничит со странами, которые также не имеют выхода к морю - ред.). Поэтому любой экспорт реальных товаров становится дорогим.

Мы должны сделать упор на экспорт услуг, это больше через IT. Это могут быть какие-нибудь сложные профессии, разработка информационных систем, или легкие типа SMM. Спектр профессий, в которых можно зарабатывать онлайн, очень широкий, и он расширяется с каждым днем. Только через IT мы сможем создавать новые рабочие места и создавать условия, где нашим людям не приходится физически уходить [чтобы заработать].

С точки зрения навыков, больше нужно думать о soft-skills - предпринимательство, как себя вести на переговорах. Это те навыки, которые нужны человеку для того, чтобы стать успешным в современной бизнес-среде. К сожалению, в школьной программе это не прописано. Поэтому мы должны пересмотреть школьную программу, чтобы у каждого выпускника были такие навыки.

С точки зрения профессии, оказывается, исторически мы даем те профессии, которые легко осваиваются (швея, повар), но с такими профессиями не заработаете много денег. Это профессии, которые не дают большую добавленную стоимость. С точки зрения IT-nation мы должны думать о профессиях, которые дают вам больше возможностей заработать. К этому мы должны стремиться.

Внешкольное образование. Мне было интересно изучать деятельность наших домов Barkamol avlod. У них там есть кружки: кораблестроение, ракетостроение. Какой статус нашей космической индустрии, морской индустрии? Это те направления, которые были в советское время. Это может быть интересно для общего развития, но в будущем практической пользы я мало вижу.

Мы внедряем туда робототехнику, программирование, фотошоп, видеомонтаж. Кружки, которые дают детям полезные навыки, которые будут полезны в будущем. Одна из основных задач школ - подготовка детей к будущей успешной жизни. И школьная программа, и внешкольная программа все должно служить тому, чтобы выпускники школ были успешны в будущем.

О зарплате учителей

Один из ключевых показателей, который мы должны достичь, это достичь уровня средней зарплаты в сфере народного образования к 2030 году в полтора раза выше, чем средняя зарплата по экономике. Сейчас средняя зарплата в сфере народного образования составляет где-то 0,8 от средней зарплаты по экономике.

Конкретную точную цифру трудно назвать, потому что у нас же тоже зарплаты варьируются. За этот год мы сделали не только повышение в целом, мы увеличили разницу между обычным специалистом-педагогом и педагогом высшей квалификации. Постепенно эта разница будет расти.

Мы должны отходить от той системы "уравниловки", где независимо от того, как вы работаете, вы получаете одну зарплату.

Мы в процессе пересмотра системы мотивации. Мы должны прийти к тому, что те учителя, которые достойно работают и показывают реальные результаты, они гораздо больше получали зарплату, чем те учителя, которые просто просиживают.

О наблюдательных советах

Это революционная реформа. Мы как бы полностью передаем, децентрализация управления. Раньше так получалось, что директора всех 10 тысяч школ согласовывались с центральным аппаратом министерства. Зачем это надо? Сейчас мы переходим к системе, где директора будут избираться, назначаться наблюдательным советом.

Это революционные изменения, которые требуют много времени и пояснений. Люди не привыкли к такой системе. У нас привыкли к тому, что сверху идет назначение. В нашей системе это тоже многим не нравится. У нас же привыкли к тому, чтобы директоров они сами назначали, своих знакомых. Там коррупционная составляющая была большая.

Например, когда я вступил в должность, я не смог познакомиться с руководителем областного управления народного образования Андижанской области. Его взяли с поличным при получении взятки во время назначения на должность директора. Поэтапно мы должны отойти от этой практики. Для этого люди на местах тоже должны уметь требовать и уметь себя правильно вести в рамках наблюдательного совета и законодательства.

У нас люди привыкли: то, что сказал директор, - это истина в последней инстанции. Хотя в законодательстве написано совсем другое. Есть конкретные полномочия наблюдательного совета. Они могут снять и директора.

О новом порядке приема в школы

Есть ряд школ в Ташкенте, где в основном поступают "по звонку". Есть даже такой термин "позвоночники". Я спрашиваю: в прошлом году вы приняли 120 человек, сколько из них "позвоночники"? Мне сказали: 100. То есть 100 человек были приняты "по звонку".

Тоже интересная ситуация, если кто-то меня попросил [устроить ребенка в школу]…Соответственно этот человек идет к специалисту, тот подключает еще одного, потом идет в горОНО, потом в райОНО и в конце получается, Шерматов устроил 50 человек в эту школу. Считая уличную ставку устройства ребенка в 1000 долларов, вот Шерматов 50 тысяч заработал. Зачем это надо? Самое плохое, такое же отношение к директорам школ. Раз там 100 человек устроили по звонку, сразу думают, что директора нелегально столько заработали. У нас же очень много "умных" людей, которые быстро считают чужие деньги.

Я не хочу вообще говорить про денежную составляющую. Мы должны исходить из прав ребенка. Те люди, которые живут рядом с этими школами, они не могли туда поступить. Мы просто подняли количество детей, которые живут в микрорайонах этих школ, но не учатся там. Почему? Потому что те, которые живут в других частях города через звонки, через знакомых устраивают своих детей.

А родитель, который живет рядом с этой школой, у которого нет денег, связей, что им делать? Мы обеспечили доступ тем людям, которые живут в микрорайоне этой школы, чтобы они в первую очередь туда поступили. И сейчас, по-моему, уже 3000 таких детей поступили в эти школы без денег и без знакомых, которые раньше не имели такой возможности. Они имели право, но не имели возможности. А потом, когда место останется, мы будем решать.

Многие обвинили, что я ввожу капитализм. Скажем, школа может принять 100 человек. 60 человек мы приняли из микрорайона, 10 человек приняли шестилеток, детей учителей, детей, у которых братья учатся в этой школе. Осталось 20 мест. Эти 20 мест как распределять? Живая очередь? У нас любая живая очередь заканчивается "шапками". Лотерея? У нас разве можно провести нормальную лотерею? Поэтому нет реального механизма. Одним из механизмов, возможно, были наблюдательные советы, пусть сами решают. Но если это плохой механизм, давайте отменим.

Меня обвинили в том, что я способствую сегрегации общества, неравенству. Если бы люди в действующем варианте могли дополнительно заплатить школе, во-первых, это помогало бы бюджету школы, приводило к уменьшению нелегальных сборов с тех родителей, которые [живут рядом]. И плюс дети из обычных семей, которые рядом живут, и дети, чьи родители себе могут позволить [заплатить за прием ребенка в школу], могли вместе учиться, это дало бы больше шансов будущему росту этих детей. Своего рода социальный лифт.

А если мы это отменим, это пойдет куда? Дети этих родителей, так как они не смогли их устроить в эти школы, они пойдут все в частные школы.

Два года назад получение лицензии для открытия частной школы было только через Кабмин. Частные школы не имели права выдавать аттестаты, частные школы всегда были под надзором. За последние два года их количество увеличилось в четыре раза. Их количество будет расти. Тогда все те, кто сможет себе позволить, пойдут в частные школы, а в государственных школах останутся только те, кто живет рядом.

Очень много можно спорить. Это приведет к большему неравенству или наш [новый] порядок?

О частных школах

Мне один журналист задал вопрос: почему вы не регулируете цены частных школ? Почему вы их развиваете? Они же забирают лучших преподавателей. А почему преподаватель не имеет права зарабатывать больше? Почему мы должны регулировать цены частных школ?

Мы частным школам в принципе из бюджета никаких субсидий не делаем. Мы просто убираем препоны, которые были на пути их развития. Два года назад под руководством президента была поставлена задача по упрощению порядка лицензирования, поэтому сейчас им легче стало получать лицензию.

Частные школы всегда проверяли на использование нашей литературы. Я в принципе запретил это делать и дал им право использовать еще дополнительную литературу. Мы дали им право [выдавать аттестат]. Мы их не субсидируем, мы убираем барьеры на пути их развития. И дальше уже рынок. Каждая частная школа будет конкурировать.

Не надо нас обвинять, что мы субсидируем частные школы во вред государственных школ. Но, с другой стороны, это помогает нам сэкономить наши деньги. И эти деньги мы будем использовать больше для оставшейся части детей, которые обучаются в государственных школах, то есть частный рынок заберет какую-то часть контингента.

Об ошибках в системе образования

Там много было ошибок. Мы не увеличивали квоты в вузы, зарплаты учителей были очень низкие.

О реформе алфавита

Я против этого (реформы узбекского алфавита - ред.). Не надо реформировать латинский алфавит. То, что мы полностью не перешли на латиницу, это не из-за того, что [латинский алфавит] несовершенен. При желании можно было бы перейти [полностью]. Даже если мы внедрим три-четыре символа, и после этого не будет гарантий, что мы полностью перейдем на латинский алфавит.

Но внедрение этих нескольких символов, приведет к тому, что мы должны будем переиздать все учебники. Это миллиарды. Мы опять потеряем несколько поколений. Я как айтишник сторонник того, чтобы не вводить лишние буквы. Есть стандартная английская клавиатура. Нужно обходиться в рамках этой клавиатуры. Если очень по-простому говорить.

Об образовании в СССР

Так как все страны стали независимыми, это было больше политически и идеологически обоснованно, чтобы мы критиковали все советское, если честно признать. Критиковать всегда легко. Я не сторонник того, чтобы критиковать все, что было раньше.

Элементарное наблюдение: я был в каком-то районе какой-то области. Школа на 1200 мест была построена в 80-е. Когда она тогда работала, у нее было газовое отопление. Сейчас нет отопления. Сейчас уголь и буржуйки. Работала вентиляция и столовая. Сейчас их нет. Санузлы находились внутри здания. Сейчас санузлы закрыли и вывели на улицу.

30 лет прошло и элементарные базовые условия насколько ухудшились. Я не говорю о качестве образования. Я говорю об элементарных условиях, которые тоже способствуют обеспечению уровня качества. Я никого не обвиняю, я просто констатирую.

Чтобы исправить это все, нам нужны огромные средства. Мы проанализировали на примере одной области: для того, чтобы исправить все это, для того, чтобы в этой школе было отопление, горячая вода, питьевая вода, ремонт, чтобы реализовывать пять инициатив (актовый зал, спортзал, компьютерный класс с оптикой, библиотека) при существующих темпах инвестирования и их росте, при росте в 15% и инфляции в 13%, нам потребуется еще 35 лет.

Тогда приходится брать взаймы, а это приводит к увеличению внешнего долга. Сейчас у руководства республики очень много сложных вопросов, которые требуют своего решения. И не всегда эти решения могут иметь однозначную оценку. Если просто следить за реакцией людей, в интернете много негатива и в отношении текущего состояния. Если увеличим инвестиции, тоже будут негатив. Если будете только реагировать на все те комментарии, тогда ничего не надо делать.

Я просто на примере инфраструктуры дал сравнение, что мы имеем сейчас и что мы имели 30 лет назад.

О половом воспитании

Частично такую инициативу уже выдвигает центр "Оила". Они называют ее "подготовка к семейной жизни" с учетом наших ценностей. Но что-то должно быть. В наше время у нас было всего четыре государственных канала, печатные издания. К концу 80-х появились видеомагнитофоны. И даже тогда находили порнографию. Сейчас это все доступно, к сожалению. Этот вопрос нужно изучить всесторонне.

О жестоком обращении с животными

[Жестокое обращение к животным - это не только проблема отсутствия образования], это и отсутствие воспитания. В семье все должны учить детей, чтобы не было жестокого обращения ни к животным, ни к людям. У нас же не только к животным жестокое обращение, но и к людям тоже.

О чтении книг

У нас стереотип такой, что современная молодежь не читает книги. Это больше касается Ташкента. Избалованной части молодежи, которые имеют гаджеты. Выйдите в Ташкентскую область. Там интернета нет, электричества нет. В библиотеках дети сидят и читают. Они еще и пишут стихи.

Об оценках в школах

Соревнования - это очень нужная часть для тех детей, которые в будущем хотят сделать академическую карьеру. На личном примере. Я учился в 22-й школе, где у нас иностранный язык был арабский. Все пятерки. Никакой конкуренции я не видел. Но потом поступил в школу-лицей №39, где у нас со своими одноклассниками была конкуренция в английском языке. За год наш английский был гораздо лучше, чем у детей, которые с пятого класса его изучали. И мы даже участвовали в районной олимпиаде.

С другой стороны, это была школа-лицей восточных языков. Туда поступали те, кто не хотел учить математику, физику. А по математике я участвовал даже в городской олимпиаде в восьмом классе. Но из-за того, что рядом все не любили математику и конкуренции не было, через два года, когда нужно было поступать в вуз, я почувствовал, насколько отстал в математике. Мне пришлось за две недели пойти к хорошему преподавателю и за счет репетиторства подготовиться и поступить в вуз.

О мотивации

На этой должности мне помогает сохранить мотивацию доверие и поддержка президента. Меня на эту должность назначил президент. И у меня четкие установки со стороны президента, что минимум три-четыре года нужно, чтобы исправить все эти ошибки и разработать новую программу. Я знаю, что есть поддержка президента, и я могу смело принимать решения.

Приходится идти на многие конфликты, чтобы отстоять свою позицию. Было нелегко отстоять запрет на принудительный труд учителей. Потому что люди привыкли к тому, что полмиллиона человек - бесплатная рабочая сила.

Приходилось очень много ссориться. Я ссорился и ругался не с простыми людьми, а с достаточно серьезными чиновниками. И многие приходят, просят какую-нибудь просьбу. Приходится отказывать, хотя вы понимаете, что они очень влиятельные. Они могут вам в ответ что-то даже навредить. Учитывая, что есть поддержка президента, я могу себе это позволить.

О тяге к образованию

К сожалению, современные родители очень мало обращают внимание на своего ребенка. Многие исследования показывают, что успех ребенка зависит от домашней среды. Насколько родители вовлечены, насколько они мотивируют детей. У родителей есть время целыми днями смотреть и обсуждать сериалы, обсуждать, запретить их или не запретить.

Даже несмотря на то, что я очень занятый человек, я стараюсь раз в неделю или раз в две недели найти время, когда со всеми детьми - у меня три дочери и сын - сесть за стол и полчаса-час беседовать об их будущем. Кем они хотят стать? Как они себя должны вести?

Независимо от того, насколько вы заняты, вы должны уделять время общению с детьми. Самая большая ошибка родителей в том, что они не уделяют достаточно внимания детям.

Когда мои дети были маленькие, на любые вопросы я старался отвечать, объяснять грамотно, не торопясь. Нужно при общении с детьми воспринимать их как самостоятельных людей. А у нас как? Задает вопрос. "Заткнись, не мешай, я занят, я смотрю сериал. Иди поиграй, вот тебе планшет".

У ребенка самый близкий друг - планшет, хотя родители состоятельные, они смогли себе позволить планшет, сделали Wi-Fi. Но ребенок уже неискренен с родителем. У ребенка самым близким другом должны быть родители. Все секреты, советы должны получать от родителей. Если они не чувствуют такую близость, они будут спрашивать советы совсем у чужих людей. Это приведет к разрыву отношений между родителями и детьми, пробелах в воспитании, к тому, что дети пойдут в какие-то разные течения.

Мы же все сейчас говорим, что дети подвержены обработке через соцсети. Это все из-за того, что у нас нет достаточного внимания со стороны родителей в отношении их детей. Есть и объективные причины. К сожалению, многие родители вынуждены заниматься заработком за рубежом. Самое трудное состояние с такими детьми. Им нужно дополнительное внимание.

Наши учителя стараются, но они не могут заменить родителей. Для успеха ребенка, как я уже говорил, [нужны] два важных фактора: отношение в семье и отношение учителя. Домашняя атмосфера даже важнее. Это для качества образования. Исследование показывает, что домашняя атмосфера, влияние и поддержка родителей влияет на 50% на успеваемость ребенка. Мы специально хотим, чтобы родители были больше вовлечены [в жизнь] своих детей и деятельность школ.

По мнению Шерзода Шерматова:

"Патриотизм - работать во благо развития своей страны".

"Самая важная вещь в жизни - остаться хорошим человеком".

"Как приучить людей выбрасывать мусор в урну - методом кнута и пряника".

"Будущее образования - за достойными педагогами".

"Тот объем задач, который стоит, не дает мне повода подумать куда-то идти (имеется в виду смена работы - ред.). Хочу здесь навести порядок. Для этого требуется много времени".

"Что будет с Узбекистаном через пять лет? Будет гораздо лучше, чем сейчас. Мы должны сделать это". Источник - gazeta.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563421860

