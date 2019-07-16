 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как Стамбул отдал Крым и остался должен. Уроки Кючук-Кайнарджийского мира (история)
08:04 18.07.2019

235 лет назад заключен Кючук-Кайнарджийский мир

Длившаяся шесть лет Русско-турецкая война (1768–1774) завершилась в пользу Российской империи. Она в этой кампании сумела навязать Порте боевые действия не только на суше, где проявили свои таланты Петр Румянцев, Александр Суворов, но и на море. Эскадра под руководством адмирала Григория Спиридова в 1770 году разбила турецкий флот в сражении при Чесменской бухте.
Для этого боя русский флотоводец разработал план одновременной атаки ближним артиллерийским обстрелом и брандерами. Благодаря успешным действиям морских камикадзе удалось поджечь большую часть турецкого флота. Потери русских составили всего 11 человек, турки же недосчитались порядка 11 тысяч, включая раненых. За эту победу адмирал был награжден орденом Святого Андрея Первозванного, а Екатерина II в честь чесменского боя повелела воздвигнуть церковь и памятную колонну.
Дарданелльские проливы блокировала 2-я армия генерал-аншефа Василия Долгорукова. 14 июня его армия разбила 70-тысячное войско хана Селима II, после чего турки сдали Арабат, Керчь, Ени-Кале, Балаклаву и Тамань. При содействии Азовской флотилии 25 июня 1770 года штурмом взят Перекоп и занят Крым.
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В Русско-турецкой войне 1768–1774 годов отечественное военное искусство обогатилось опытом стратегического взаимодействия армии и флота
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30 мая 1772-го в румынском городе Журжа под влиянием побед России на суше и на море Порта подписала перемирие с Россией, которое под давлением Вены Стамбул со временем нарушил.
В июне 1774-го русские войска, форсировав Дунай, начали наступление на балканском направлении. Войска Румянцева блокировали крепости Шумла, Рущук, Силистрия, а передовой отряд продвинулся за Балканы. 10 (21) июля в селении близ Силистрии и совершилось подписание Кючук-Кайнарджийского мирного договора, закрепившего победу России и обеспечившего ей свободный выход в Черное море.

Этой войной были заложены предпосылки для вхождения Крыма в состав Российской империи. По мирному договору Турция уступала России часть побережья с крепостями Керчь, Еникале и Кинбурн, а также Кабарду и ряд районов в междуречье Днепра и Буга. Крымское ханство объявлялось независимым. Дунайские княжества Молдавия и Валахия получали автономию и переходили под покровительство России, Западная Грузия освобождалась от унизительной дани Турции людьми, Азовское, Черное моря и проливы были открыты для свободного плавания русских торговых судов.

Россия получила право наибольшего благоприятствования в торговле и пошлинах. Стамбул обязался уплатить контрибуцию в сумме четырех миллионов рублей, освободить из заключения борцов за независимость своих народов против Турции – славян, грузин, греков, румын…
Кючук-Кайнарджийский мирный договор стал большим успехом дипломатии России. Его заключение укрепило безопасность южных границ, создавалась возможность хозяйственного освоения пограничных степных районов. Российская империя усилила политическое влияние на Кавказе, Балканском полуострове.

В Русско-турецкой войне 1768–1774 годов отечественное военное искусство обогатилось опытом стратегического взаимодействия армии и флота, форсирования крупных водных преград (Буг, Днепр, Дунай, Сиваш), наступления в горах, борьбы за крепости. В ходе войны Петр Румянцев создал Лиманскую гребную флотилию для выполнения боевых задач во взаимодействии с Сухопутными войсками. Боевой опыт войск нашел отражение в наставлениях и инструкциях Румянцева и Суворова.

Вадим Кулинченко
№ 27 (790) за 16 июля 2019 года

Источник - vpk-news.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563426240
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