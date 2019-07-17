УзбZo’r TV отстранил от эфира артистов, которые проявляли любовь к Г.Каримовой

09:05 18.07.2019

В Узбекистане с 12 июля частный телеканал Zo’rTV отстранил от участия в эфирах певца Джахонгира Позилжонова и актрису Халиму Ибрагимову. Оба артиста были ведущими в развлекательных шоу на телеканале Zo’rTV.



По словам сотрудника телеканала, кроме того сняты с ротации песни певиц Райхон Ганиевой и Зиеды Кобиловой.​

Некоторые из собеседников, близких к миру шоу-бизнеса, сообщили, что ведущие телевизионных программ были отстранены от эфира после того, как в социальных сетях выразили свою любовь к старшей дочери первого президента Гульнаре Каримовой.



Представитель Государственного объединения "Узбекконцерт", которое контролирует деятельность артистов в Узбекистане, сообщил, что эти меры могут быть временными.



Сотрудник одной из развлекательных программ телеканала Zo’rTV сообщил, что руководство дало "устный приказ" отстранить Джахонгира Позилжонова и юмористку Халиму Ибрагимову от ведения телепередач.

С эфиров сняли и все рекламные ролики с участием этих двух артистов.

Зрители телеканала Zo"rTV стали свидетелями того факта, что Джахонгир Позилжонов не появилась в последнем выпуске телепередачи "Xontaxta", транслировавшемся 10 июля.



По словам сотрудника телеканала, все коммерческие рекламные щиты с изображением Джахонгира Позилжонова в разных точках Ташкента также была сняты: "В городе висели фото Фотографии Джахонгира Позилжонова с рекламой чипсов, все они были сняты и заменены другими баннерами".



Собеседник добавил, что песни певиц Райхон Ганиевой и Зиеды Кобиловой также были сняты с ротации. А причиной такого решения стал тот факт, что чиновник "Узбекконцерта" заявил, что эти артистки попали под "неофициальный запрет" со стороны учреждения.

Напомним, что 24-25 июня некоторые видные представители узбекского шоу-бизнеса в социальных сетях устроили челлендж, в котором восхваляли Гульнару Каримову, отбывающую наказание в колонии и просили ее скорейшего освобождения.



По словам собеседников, эта акция вызвала гнев руководств "Узбекконцерта" и телеканала Zo"r TV.



Представитель "Узбекконцерта" допускает, что санкции в отношении артистов и певцов, поддержавших Гульнару Каримову, возможно носят временный характер.