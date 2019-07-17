Крупный пожар в Алматы. Прямое включение

10:00 18.07.2019

В Алматы пожарные расчеты не могут справиться с крупным пожаром – горит складское помещение.



Сейчас на место ЧП стянута дополнительная техника.



Пожар пытаются потушить и с воздуха – подняли вертолет "Казавиаспаса".



По предварительной информации, на складе хранятся тонны лакокрасочных изделий.





