Капитализм в России - диагноз: ростовщичество, - В.Катасонов

14:13 18.07.2019 Россия ростовщическая

физические лица превращаются в долговых рабов



Валентин Катасонов



Капитализм в России, помимо всех прочих его наименований, можно назвать также ростовщическим. Диагноз неутешительный: пока чиновники пекутся о "темпах экономического роста", население отдает последние деньги в банки.



Капитализм, который начал строиться в России уже почти тридцать лет назад, называют по-разному: "бандитский", "компрадорский", "дикий", "периферийный", "олигархический" и т.п. Не отвергая всех вышеприведенных определений, дам еще одно: "ростовщический капитализм".



99% всех социально-экономических проблем современной России порождается именно ростовщическим характером капитализма, который утвердился в нашей стране. Под ростовщичеством принято понимать практику выдачи кредитов и займов, которые заведомо не будут погашены. Чаще всего по причине высокого процента. А иногда в силу заведомой неплатежеспособности заемщика. Кончается все экспроприацией имущества должника и/или превращением его в "долгового раба".



О ростовщичестве в целом (как мировом явлении) я сейчас говорить не буду. На эту тему у меня написана книга "О проценте: ссудном, подсудном, безрассудном", которая вышла еще в 2011 году. Система ростовщического кредитования в России представлена двухуровневой банковской системой (Центральный банк РФ и коммерческие банки) плюс микрофинансовые организации.



Основными получателями кредитов и займов являются сами банки (рынок межбанковского кредитования), нефинансовые организации, государственный сектор, сектор домашних хозяйств. Домашние хозяйства – это мы с вами, физические лица, население.



Банковские кредиты физическим лицам в РФ: стремительная динамика



Сейчас хотел бы обратить внимание на ситуацию с кредитованием населения России в последние несколько лет и особенно в текущем году. Приведу некоторые ключевые показатели, характеризующие динамику такого кредитования и уровни задолженности населения.



В период 2009–2014 гг. наблюдался неуклонный рост кредитования населения банками. Вот данные об объемах выданных кредитов (трлн руб.):



2009 г. – 2,6; 2010 г. – 3,6; 2011 г. – 5,4; 2012 г. – 7,2; 2013 г. – 8,8; 2014 г. – 8,6.



Где-то в середине 2014 года рост кредитования прекратился. Эксперты в качестве главной причины называют экономические санкции США и их союзников, которые начались с весны указанного года. Банки приготовились к тяжелым временам и на всякий случай притормозили свою кредитную экспансию. Дополнительным фактором падения кредитования стал обвал курса рубля, допущенный (или спровоцированный) Банком России в декабре 2014 года. Но через некоторое время рост кредитования населения опять возобновился. Вот данные за последние годы (трлн руб.):



2015 г. – 5,9; 2016 г. – 7,2; 2017 г. – 9,2; 2018 г. – 12,5.



Уже в 2017 году был превзойден рекордный показатель 2013 года, а в 2018 году объем выданных населению кредитов вырос по сравнению с предыдущим еще на 36%. В российских СМИ это назвали "бумом потребительского кредитования". За десятилетие годовой объем выдаваемых банками кредитов увеличился почти в пять раз (точнее – в 4,8 раза). Основные виды кредитов, которыми пользуются граждане России: ипотечные; по кредитным картам; автокредиты; потребительские (на приобретение разных товаров и услуг). Все большая часть кредитов по банковским картам и потребительских кредитов идет не на удовлетворение потребностей в товарах и услугах, а на выплаты по ранее взятым кредитам, т.е. на рефинансирование долгов.



Проценты по кредитам – ростовщические



Теперь следующий вопрос: под какие проценты банки выдают гражданам кредиты? Вот данные Банка России по средневзвешенной процентной ставке по рублевым кредитам физическим лицам в мае 2019 года: по кредитам до 1 месяца – 15,81%. А по кредитам от 1 до 3 месяцев – 14,40%; от 3 до 6 месяцев – 18,38%; от 6 до 12 месяцев – 15,23%. Во многих странах мира есть ограничения по процентным ставкам кредитов, и там подобные процентные ставки были бы отнесены к категории "ростовщических".



Напомню, что в царской России в начале ХХ века предельная величина ставок была установлена в 12 процентов. Все, что было свыше, считалось ростовщическим кредитом, и такие кредиторы карались по закону. Власть как мантру произносит многие годы заклинания о необходимости снижения процентных ставок по всем видам кредитов (не только физическим, но и юридическим лицам). А "воз и ныне там".



Вот данные Банка России по средневзвешенным ставкам рублевых кредитов на январь 2011 года: по кредитам до 1 месяца – 14,0%; от 1 до 3 месяцев – 19,5%; от 3 до 6 месяцев – 31,8%; от 6 до 12 месяцев – 30,4%. Да, по кредитам на срок более 1 месяца процентные ставки с того времени снизились. А вот по коротким рублевым кредитам (до 1 месяца) не только не снизились, но даже несколько выросли (с 14,0 до 15,81%). Это объясняется тем, что сегодня граждане предъявляют спрос, прежде всего, на короткие сроки (до 1 месяца). Более длинные кредиты они побаиваются брать, а банки также побаиваются давать. Еще примечательно то, что у крупных банков кредиты дороже, чем у остальных.



По состоянию на май 2019 года средневзвешенные процентные ставки рублевых кредитов 30 ведущих банков РФ были следующими: до одного месяца – 17,53%; от 1 до 3 мес. – 20,19%; от 3 до 6 мес. – 17,06%; от 6 до 12 мес. – 15,66%. Как видим, деньги для населения у крупных банков (типа Сбербанка, ВТБ, Альфа, Росбанка и др.) дороже, чем у кредитных организаций, не входящих в банковскую "элиту". Эти банковские ростовщики являются монополистами на рынке коротких кредитов. Например, во многих отдаленных регионах страны единственной кредитной организацией, имеющей свои отделения, является Сбербанк.



Рост задолженности и закредитованности



Быстро растет объем задолженности населения по взятым кредитам. По данным Банка России, на конец первого квартала 2018 года она была равна 12,5 трлн руб. А ровно через год, т.е. в конце 1 квартала 2019 года, она выросла до 15,4 трлн руб., т.е. на 23,3%. А на 1 мая текущего года (последние данные Банка России) показатель вырос до 15,74 трлн руб. Между прочим, на начало 2013 года объем задолженности по кредитам был равен лишь 8,5 трлн руб. Получается, что за шесть с небольшим лет задолженность выросла без малого вдвое. Это крайне высокие темпы роста долга, особенно на фоне стагнирующей экономики (прирост ВВП в прошлом году, согласно данным Росстата, составил 2,3%, а в 2013–2017 гг. роста вообще почти никакого не было). А также на фоне падающих уже несколько лет реальных доходов населения. Если в конце 1 квартала 2018 года средний объем задолженности в расчете на одну семью составлял 221,8 тыс. руб., то через год – уже 273,6 тыс. руб.



Это абсолютные показатели. А как, например, объемы кредитной задолженности соотносятся с официальными доходами домашних хозяйств? По оценкам Банка России, на конец 1 квартала 2017 года задолженность составляла 23% годовых доходов, а через год уже выросла до 28% (показатель уровня закредитованности населения). Долговая петля на шее должников банков затягивается все сильнее. К концу текущего года, согласно оценкам экспертов, объем кредитной задолженности физических лиц может вырасти до 16,6 трлн руб., а реальные доходы, согласно заявлениям правительства, – на 1% (А. Кудрин, правда, назвал последнюю цифру "слишком оптимистичной"). Очевидно, что к концу года показатель кредитной задолженности по отношению к годовым доходам превысит планку в 30%. В отдельных регионах уровень закредитованности уже в настоящее время превышает 50%. К таким "передовикам" эксперты относят Калмыкию и Тыву. Свыше 40% уровень закредитованности домохозяйств в Чувашии, Иркутской области.



Важным является показатель "доля лиц, имеющих кредитную задолженность перед банками, в общей численности работающих". Еще в начале текущего десятилетия эта доля была намного меньше 50%. В начале 2016 года таких работающих должников стало уже половина (около 40 млн человек). А на начало 2017 года их доля уже превысила 60% (в абсолютном выражении число должников – 44,7 млн человек). В прошлом году число должников банков по кредитам составляло примерно 45 млн человек.



Примечательно, что на начало нынешнего года количество кредитных договоров банков с гражданами составило, по данным ЦБ РФ, 110,7 миллиона. Выясняется интересная ситуация: в расчете на одного должника приходилось более двух кредитов. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), у 26% общего числа заемщиков на руках было три и более кредитных договора. Около 6% должников имели более пяти кредитов. Нередко человек добивается получения нового кредита ради того, чтобы с его помощью рефинансировать долги по ранее взятым кредитам.



Долговая нагрузка, или тугая петля на шее должников



Еще один важный показатель, отражающий тревожную ситуацию, – уровень текущей долговой нагрузки. Это доля ежемесячных расходов на обслуживание кредитного долга в ежемесячных доходах физических лиц. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), уровень текущей долговой нагрузки – соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу – на 1 апреля составил 23%. В только что опубликованном докладе S&P о ситуации с проблемными кредитами в странах СНГ называется более высокий показатель долговой нагрузки – 25% (видимо, он отражает ситуацию на более позднюю дату). Но величина 23 или 25% – "средняя температура по больнице".



Цифры отражают расходы на обслуживание кредитного долга по отношению к доходам всех работающих граждан. А если указанные расходы соотнести с доходами только тех, кто пользуется кредитами и имеет долг перед банком, то показатель составит 44%. Это официальные данные Банка России. А вот интересные данные, приводимые Объединенным кредитным бюро (ОКБ). В конце прошлого года около 8 млн человек отдавали за ежемесячные платежи по кредитам более половины дохода. А 4% заемщиков (это почти 2 млн человек) тратили на кредитные платежи свыше 90% официального дохода. А вот самые последние данные на июнь текущего года: как следует из опроса Всемирного банка и Роспотребнадзора, каждый четвертый должник тратит на обслуживание долга перед банком 75% дохода.



Получается, что даже средний уровень расходов на обслуживание кредитных долгов сегодня сопоставим с уровнем расходов на уплату разных прямых и косвенных налогов, которые составляют 30-35% доходов. Таким образом государство и банки лишают человека большей части его дохода.



Можно прикинуть. Для тех, кто имеет долги перед банками, доля отчуждаемого дохода равняется: 30% (налоги) + 44% (обслуживание кредитного долга) = 74%. В лучшем случае у человека остается ? доходов, за счет которых ему надо покрыть жилищно-коммунальные расходы, свои потребности в одежде, питании, других жизненно необходимых товарах, а также транспортных, медицинских и иных услугах. Очевидно, что сделать это удается лишь немногим, у кого доходы в разы выше средних показателей по стране. Вот вам и источник бедности и нищеты.



Проблемные кредиты: ситуация тревожная и тщательно камуфлируется



Не только погашать, но даже обслуживать кредиты гражданам становится все труднее. Даже по данным Банка России, на конец I квартала текущего года величина проблемных кредитов физическим лицам составила сумму в 1,6 трлн руб. Это более 10% суммарной задолженности граждан российским банкам.



Проблемные кредиты – те, по которым просрочка платежей превысила 60 дней. Эксперты говорят, что цифра сильно занижена. Встречал экспертные оценки, согласно которым реально сбои в платежах возникают по каждому второму кредиту (просто по многим просрочка еще не превысила порог в 60 дней).



Трудности с обслуживанием и тем более погашением кредитов физическими лицами нарастают. Банки пытаются камуфлировать обостряющуюся ситуацию, скрывают ее от Центрального банка как банковского регулятора. Например, путем реструктуризации кредита (изменение условий кредитного договора). Также нередки случаи выдачи в том же самом банке клиенту второго кредита для того, чтобы с его помощью рефинансировать первый.



Кудрин и Орешкин кризис только ожидают, а для миллионов граждан он уже наступил



Ситуация в сфере кредитования физических лиц становится зловещей. Вчера в Государственной думе выступал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он обратил внимание на опасный рост потребительского кредитования в России, который в 2019 и 2020 годах может составлять по 20%. Он сказал, что это может подвести экономику РФ к критической черте. Примечательно, что тревогу стал бить даже министр экономического развития Максим Орешкин. Он уже несколько раз заявлял, что рост потребительского кредитования несет риски рецессии в экономике РФ. Кроме того, он обращает внимание на то, что половина потребительских кредитов являются необеспеченными. А это опасно и для коммерческих банков.



В свою очередь, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сохраняет невозмутимость, считает, что Банк России "держит ситуацию под контролем" и что сейчас в розничном кредитовании никакого "пузыря" нет.



Следует обратить внимание, что Кудрин и Орешкин совершенно верно узрели угрозу, исходящую из сферы розничного кредитования. Но они говорят лишь об угрозе темпам экономического развития, воспринимают ее как макроэкономическую (видимо, их в первую очередь волнует выполнение установок майского указа президента по темпам экономического роста).



Но ведь еще даже до начала ожидаемого экономического обвала многие клиенты банков оказываются в долговых ловушках. Для них кризис уже наступил. И таких жертв отечественного ростовщичества уже миллионы. Этот кризис и государственные чиновники, и руководители Банка России в упор не замечают. А что касается того, что далеко не все розничные кредиты являются обеспеченными (о чем беспокоится Орешкин), то банки сумеют содрать с физических лиц причитающееся. Но об этом "микроэкономическом" уровне проблемы я расскажу как-нибудь в следующий раз. Источник - Царьград

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