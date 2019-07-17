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Выборы бизнес-омбудсмена в Киргизии. Процесс превратили в торги и засекретили, - 24.kg
14:16 18.07.2019

Выборы бизнес-омбудсмена. Процесс превратили в торги и засекретили

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Уже больше полугода в Кыргызстане не могут избрать бизнес-омбудсмена. Решение о кандидатуре принято месяц назад. Но до сих пор протокол об избрании главного защитника предпринимателей не подписан. Почему чиновники затягивают процесс, разбиралось 24.kg.

Предпринимателю нужна защита

Еще в октябре 2018 года депутат Жогорку Кенеша Айтмамат Назаров вновь поднял вопрос о том, что стране нужен бизнес-омбудсмен. Он отметил, что Третейский суд не работает. А бизнес-сообщество само отстоять свои права не может. В итоге получается замкнутый круг. Ранее о необходимости ввести должность бизнес-омбудсмена заявлял экс-кандидат на пост акыйкатчи Канатбек Азиз.

Акыйкатчи Токон Мамытов согласился с предложением, но напомнил, что Конституцией бизнес-омбудсмен не предусмотрен.

Однако на самом деле примерно в это же время уже шли консультации с партнерами по развитию о создании подобного института. В итоге финансировать проект согласился Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Дальше дело пошло как по маслу. Уже в январе 2019 года премьер-министр подписал постановление о создании в Кыргызстане института бизнес-омбудсмена.

По задумке властей и международных доноров бизнес-омбудсмен будет рассматривать жалобы о предполагаемых коррупционных действиях и других нарушениях законных интересов предприятий в результате действий или бездействия (включая решения) со стороны государственных и муниципальных органов власти, контролируемых государством предприятий и их должностных лиц.

Следующим шагом стало избрание наблюдательного совета новой структуры. Согласно постановлению кабмина, наблюдательный совет состоит из уполномоченных представителей трех сторон - правительства, международных партнеров по развитию и бизнес-ассоциаций. Уже к 1 марта 2019 года состав НС был определен.

В наблюдательный совет от бизнеса вошли AmCham (Американская торговая палата в КР), Ассоциация рынков, предприятий торговли и сферы услуг, Международный деловой совет, объединение юридических лиц "Бизнес-ассоциация JIA", а также Торгово-промышленная палата.

Представителем правительства в НС является министр экономики Санжар Муканбетов. Состав блока международных партнеров по развитию определяется по результатам консультаций, проводимых Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Отметим, что именно наблюдательный совет изберет бизнес-омбудсмена и его заместителей, а также утвердит регламент работы.

Процесс в закрытом режиме

С избранием самого бизнес-омбудсмена что-то пошло не так. В начале апреля наблюдательный совет бизнес-омбудсмена Кыргызстана объявил конкурс по отбору кандидатов на должность главного защитника предпринимателей.

Критерии для избрания защитника бизнеса были выставлены более чем жесткие. Кандидат на должность бизнес-омбудсмена должен иметь высшее образование, глубокие знания хозяйственных, общественных проблем, проблем госуправления и иных проблем, связанных с ведением предпринимательской деятельности в Кыргызстане.

При этом он должен иметь безупречную деловую репутацию, высокие моральные качества, не иметь судимости и не быть замешанным в коррупционных скандалах и разбирательствах.

В Министерстве экономики тогда же пообещали, что вся информация о кандидатах будет храниться в строгой конфиденциальности. На интервью будут приглашены только квалифицированные претенденты, а выбор кандидата на позицию будет осуществляться наблюдательным советом бизнес-омбудсмена КР.

На каком уровне и почему решено засекретить весь процесс выборов бизнес-омбудсмена, неизвестно.

Срок подачи документов истек 30 апреля 2019 года. Однако делиться хоть какой-либо информацией о возможных претендентах на должность ни в наблюдательном совете, ни в госорганах не собирались. Однако из собственных источников журналистам удалось узнать, что изначально на пост претендовали 95 человек.

В числе претендентов были экс-посол Великобритании в КР Робин Орд-Смит, экс-завотделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента Нурсулу Ахметова, президент Ассоциации рынков Сергей Пономарев, депутат Бишкекского городского кенеша Наталья Кулматова.

Кроме того, стать защитником бизнеса хотели вице-президент Торгово-промышленной палаты Нурлан Мусуралиев, председатель Ассоциации молодых предпринимателей "ЖИА" Темирбек Ажикулов, экс-статс-секретарь Министерства финансов Зуура Баяманова.

После рассмотрения всех документов в финальный этап конкурса прошли пять человек.

Главными претендентами на пост оказались экс-посол Великобритании в КР Робин Орд-Смит, бывший завотделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента Нурсулу Ахметова, президент Ассоциации рынков Сергей Пономарев, вице-президент Торгово-промышленной палаты Нурлан Мусуралиев и экс-директор Международного делового совета, бывший директор по устойчивому развитию ЗАО "Кумтор Голд Компани" Актилек Тунгатаров.

И на этом этапе все проходило в режиме повышенной секретности. Но журналистам удалось выяснить, что выборы бизнес-омбудсмена дважды переносили - сначала из-за саммита ШОС, потом из-за отсутствия представителя правительства. С третьей попытки члены НС провели детальное собеседование с каждым из пятерки финалистов.

Даже последний этап выборов бизнес-омбудсмена проходил в тайне от общественности.

Никто из кандидатов не знал, что отвечали его конкуренты. Поэтому крайне сложно понять, по каким критериям наблюдательный совет выбрал лучшего. Не могли кандидаты и разглашать данные о том, какие вопросы им задавали, какие предложения они озвучивали для поддержки предпринимателей.

Выбрали, но не утвердили

После целого дня собеседований и внимательного изучения ситуации 19 июня 2019 года НС избрал бизнес-омбудсмена. Им стал бывший посол Великобритании в Кыргызстане Робин Орд-Смит.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что пока идет процесс консультаций. Согласно условиям, за бизнес-омбудсмена должны проголосовать все три стороны наблюдательного совета - представители правительства, международные партнеры и бизнес-ассоциации. К окончательному решению стороны не пришли. Кроме того, остается открытым и вопрос о заместителях бизнес-омбудсмена.

Прошел почти месяц, но до сих пор не подписан протокол об избрании бизнес-омбудсмена.

Официально бизнес-омбудсмен будет избран только после того, как соответствующее постановление правительства подпишет премьер-министр. Это тоже займет определенное время.

Почему чиновники и НС тянут? Почему такая секретность? У нас почти вся страна это предприниматели. Потому что люди выживают сами, не надеясь на помощь государства. Бизнес-омбудсмен был призван защищать как раз права тех, кто не дает стране упасть на колени окончательно.

А получается, что выборы главного защитника малого и среднего бизнеса фактически превратили в банальные торги.

Очевидно, что стороны до сих пор не могут договориться, кто же станет заместителями бизнес-омбудсмена и его советниками.

И уже мало кто помнит, что нужно защищать бизнес, налаживать диалог между предпринимателями и государством. Кому это интересно, когда на кону очередное теплое рабочее место со стабильно высоким финансированием международных доноров.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563448560
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