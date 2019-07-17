Президенты Белоруссии и России определят предел, до которого можно объединяться

14:22 18.07.2019

У союзной интеграции есть концепт



Антон Ходасевич

Cобственный корреспондент "НГ" в Белоруссии



Концепт дальнейших действий по выработке предложений о белорусско-российской интеграции согласован. Стороны сблизили свои позиции по программе действий по реализации Договора о создании Союзного государства. Президенты уже обсудили их в неформальной обстановке, в рамках Форума регионов в Санкт-Петербурге состоится их официальное обсуждение.



О том, что концепт дальнейшей работы над союзной интеграцией согласован, сообщил журналистам в кулуарах VI Форума регионов министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой. Он возглавляет рабочую группу по подготовке интеграционных предложений с белорусской стороны. "Для президента, безусловно, подготовлен пакет предложений для переговоров. Рабочая группа те варианты программ, которыми главы государств обменялись в мае, естественно, отработала", – сказал Дмитрий Крутой. Он признался, что полного единодушия достичь не удалось и на стол глав государств лягут разные варианты. В ходе переговоров президентов как раз и планируется найти консенсус.



В среду президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе отправились на остров Валаам. Там они посетили службу в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре, скит во имя Всех святых. Там же на острове состоялась их неформальная встреча, о деталях которой не сообщалось. Официальные переговоры пройдут в четверг в Санкт-Петербурге. Там президенты примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России.



То, что позиции сблизились, подтвердил в кулуарах Форума регионов председатель Совета Республики белорусского парламента Михаил Мясникович. По его словам, Договор о создании Союзного государства дополнился программой действий, которая представляет собой современный документ. "Красной нитью проходят вопросы, связанные с унификацией и гармонизацией законодательств двух стран", – охарактеризовал он этот план действий в среду в Санкт-Петербурге, встречаясь с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.



Сближение законодательств необходимо, чтобы снимать существующие барьеры и не допускать их создания в дальнейшем, добавил он. Руководители верхних палат парламентов обсудили повестку Форума регионов, который в этом году в значительной степени посвящен молодежной политике. Белорусский спикер обратил внимание на то, что проект итогового документа получается очень конкретным. Он назвал его непростым в реализации и требующим дополнительных усилий. Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко сошлись во мнении, что форумы регионов приобрели системный характер и что такой формат работы дисциплинирует, требует постоянного поиска новых подходов и идей. По традиции в мероприятии принимают участие президенты Белоруссии и России, что очень почетно и ответственно. Как сообщалось, участие глав государств в пленарном заседании 18 июля станет кульминацией форума. Оно будет посвящено межрегиональным связям как основе формирования единого культурного и гуманитарного пространства двух государств.



Ранее надеждами на то, что переговоры президентов будут содержательными и им удастся прийти к единому пониманию того, "каким должен быть процесс дальнейшей интеграции", поделился министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.



Правда, никто из чиновников не раскрыл детали согласованного плана и не назвал спорные вопросы. Напомним, что с таким запросом к Дмитрию Крутому обращалась депутат от оппозиции белорусского парламента Анна Канопацкая. Она даже написала на него заявление в прокуратуру как на руководителя белорусско-российской интеграционной группы, который не раскрывает детали такого важного шага, как интеграция.



Предположить, о каком сближении законодательства идет речь, можно на основании заявлений профильных чиновников. Например, министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко сообщил, что союзницы до конца года намерены урегулировать спорные вопросы по автоперевозкам. "Мы в очень тесном контакте с российскими коллегами работаем в части унификации законодательства в разных сферах транспортной деятельности, включая автомобильные перевозки, – в настоящее время работаем над соответствующим соглашением", – сказал Алексей Авраменко. По его словам, речь пойдет о регулировании разрешительной системы и использовании малотоннажного транспорта. О том, что промышленная кооперация может пойти по пути создания "специальных кластеров в разных отраслях", говорил председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности парламента Сергей Рахманов.



Также в кулуарах Форума регионов о первейших задачах, которые должны быть решены в отношениях России и Белоруссии, говорил белорусский посол в Москве Владимир Семашко. Это проблемы с компенсацией налогового маневра, ценообразованием газа и ограничениями для белорусской продукции, которые существуют на российском рынке. По его словам, до конца года Белоруссия и Россия намерены подписать давно прорабатываемое и обсуждаемое соглашение о взаимном признании виз.



Минск