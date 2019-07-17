Казахстан начал поставлять электроэнергию в Узбекистан

14:57 18.07.2019

В конце июня текущего года, в первые за многие годы, начаты экспортные поставки казахстанской электроэнергии в Узбекистан. Так, согласно заключенному договору между уполномоченными организациями двух стран, в течение 2019 года в узбекскую энергосистему будет экспортировано более 1 млрд.кВтч, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.



Одним из важных условий для осуществления экспорта электроэнергии в Узбекистан в первую очередь является обеспечение внутренних потребностей Казахстана. В целях обеспечения надежности и бесперебойного электроснабжения потребителей Казахстана предусмотрен комплекс мероприятий по настройке противоаварийной автоматики (САОН – специальная автоматика отключения нагрузки) и введению ограничений для узбекских потребителей в случае технологических нарушений.

Экспортные поставки электроэнергии начаты, и на сегодня (с конца июня по 17 июля) в Узбекистан реализовано 145 млн.кВтч.



Экспортные поставки казахстанской электроэнергии стали возможными благодаря существующему профициту электрических мощностей, полученному в результате проведенной политики Правительства Республики Казахстан по своевременной модернизации, реконструкции и расширению электрических станций Казахстана.

Шаги к развитию торговли между двумя странами будут способствовать в дальнейшем взаимовыгодному сотрудничеству не только в области электроэнергетики, но и в других отраслях экономики, говорится в сообщении пресс-службы.