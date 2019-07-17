 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хорезм и Каракалпакия сидят без света. Сломалась Тахиаташская ТЭС
15:02 18.07.2019

Энергоблоки Тахиаташской ТЭС перестали работать
Два энергоблока Тахиаташской ТЭС отключились из-за проблем на линии электропередачи. Из-за инцидента на ТЭС прекратилось энергоснабжение нескольких районов Хорезмской области и Каракалпакстана.

Два энергоблока тепловой электростанции в Тахиаташском районе Каракалпакстана отключились в четверг в связи с проблемами на линии электропередачи, сообщили "Газете.uz" в Тахиаташском ТЭС.
Из-за остановки работы энергоблоков в нескольких районах Хорезмской области и Каракалпакстана отключилось электричество.
"Нельзя говорить авария, это отключение. Сейчас идут работы по подключению. Два блока уже подключены, продолжается технический процесс. Отключение произошло в 10:43. Причина устанавливается. Возможно, из-за линии электропередачи, к ней также подключены Хорезмская область, Каракалпакстан. Неизвестно, когда работы по подключению будут завершены. Это же техника, заранее нельзя сказать", - отметили представитель ТЭС.
Как отметили в Министерстве энергетики, отключение произошло на первом энергоблоке (всего 2) после срабатывания системы технологической защиты. Через 12 секунд система защиты сработала на втором энергоблоке и турбогенераторе (всего 3 турбогенератора).
В 10:59 турбогенератор возобновил функционирование. Работы по подключению двух энергоблоков продолжаются, отметили в Минэнерго.
В ноябре компания General Electric завершила поставку первой партии оборудования для модернизации Тахиаташской теплоэлектростанции. Поставка включает в себя две газовые турбины и два генератора для новых блоков, строящихся в рамках модернизации. Этот проект реализуется GE и южнокорейским консорциумом в составе Hyundai Engineering и Hyundai Engineering and Construction.
На сегодняшний день установленная мощность Тахиаташской ГРЭС - 730 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1956 году, последний (пятый) - в 1990 году.

Источник - gazeta.uz
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