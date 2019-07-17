Суд по делу о модернизации БишкекТЭЦ. Путаница свидетелей и обещание расстрела

15:52 18.07.2019

18 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО



В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.



Запутались



Сегодня показания дает ведущий специалист Министерства финансов Азамат Сыдыгалиев. В 2013-2014 годах он работал в управлении государственных инвестиций и технической помощи ведомства.



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Ему поступали указания от руководства о подготовке документов по проекту модернизации ТЭЦ Бишкека. "Мы должны были передать средства "Электрическим станциям". У компании была просроченная задолженность в 122 миллиона сомов, поэтому она не могла самостоятельно брать кредит", - сказал Азамат Сыдыгалиев.



По его словам, без грант-элемента Минфин не мог брать кредит. Поручение спускалось от заместителя министра финансов Мирлана Байгончокова. Ольга Лаврова никаких поручений ему не давала.



Вопрос самостоятельно я не мог решать. Нужно было все согласовать с руководством. Несколько управлений и отделов задействовали.

Азамат Сыдыгалиев



По его показаниям, 14 июня 2013 года Министерство финансов направило запрос в "Эксимбанк" по двум проектам - модернизация ТЭЦ Бишкека и строительство дроги север - юг. Он не помнит, было ли в перечне документов, направленных "Эксимбанку", технико-экономическое обоснование.



Как оформляли заявку на кредит



В ходе допроса выяснилось, что свидетель перепутал июнь и июль. 14 июня 2013 года Министерство энергетики направило письмо в Минфин. Министерство финансов запрос в "Эксимбанк" отправило в июле.

В ответе "Эксимбанка" указано, что банк просит согласовать кредит под 2 процента. Хотя Минфин просил под 1,5 процента.



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Свидетель не помнит, откуда взял информацию о текущем состоянии ТЭЦ Бишкека, которую приложил к письму в адрес "Эксимбанка". Этих данных в письме Министерства энергетики нет.



16 июля в Минфин направлено письмо от Минэнерго с пакетом документов для оформления заявки на получение льготного кредита. В этом перечне одним из обязательных документов для формирования заявки было ТЭО. Азамат Сыдыгалиев подтвердил, что эти приложения должны быть приложены к заявке.



Заявку оформили и направили в "Эксимбанк" 17 июля 2013 года.



Начальник отдела перспективного строительства Министерства энергетики Алмаз Стамалиев не видел ни сметную стоимость, ни ТЭО проекта. Служебная записка отдела внешней политики аппарата президента попала ему на исполнение. Он готовил ответ информационного характера, что проведены переговоры с компанией ТВЕА.



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Адвокат Осмонбека Артыкбаева Асель Рысбаева спросила у него, кто готовил материалы для министра энергетики для совещания 28 мая 2013 года. "Сотрудники не приходят с пустыми руками на совещание. Если о совещании известно заранее, то документы готовят заранее. Все приглашенные готовят материалы. Раз я был приглашен, значит, я готовил", - сказал Алмаз Стамалиев.



30 мая 2013 года Министерство энергетики направило письмо президенту и премьер-министру. Это письмо готовил отдел перспективного строительства.



Цена в $386 миллионов зафиксирована на совещании 5 июля 2013 года китайской стороной.



Совещание проводили по указанию президента страны на основании письма отдела внешней политики и отдела финансово-экономического анализа аппарата президента.



Пленных брать не будут, сразу расстрел



Экс-заместитель министра финансов Мирлан Байгончоков рассказал, какую роль сыграло Министерство финансов в модернизации ТЭЦ Бишкека. В ведомстве он работал с октября 1995-го по июнь 2019 года.

Минфин прорабатывал вопрос с китайской стороной о финансировании проекта. "Мы получили письмо от "Эксимбанка" о том, что он готов финансировать проект. В перечень документов входили технико-экономическое обоснование, контрактное соглашение, уровень внешнего долга. Кредитное соглашение Минфин не готовил, а получил от китайской стороны. Министерство энергетики отвечало за свод всех предложений", - сказал Мирлан Байгончоков.



Бывший чиновник не смог пояснить, почему Минфин отстранили от подготовки кредитного соглашения.



Адвокат Осмонбека Артыкбаева Замир Базарбеков спросил у него, давал ли он поручение придерживаться позиции Сапара Исакова, и зачитал показания свидетеля Нурлана Омуралиева, который приводил якобы слова Мирлана Байгончокова: "Ребята вы что? По этому вопросу пленных брать не будут, сразу расстрел".

Однако экс-заместитель министра финансов не смог вспомнить этих слов: "Если я что-то и говорил, то в шутливой форме".



Мирлан Байгончоков рассказал, что на его практике было 7-8 кредитов от "Эксимбанка" на одних и тех же условиях. "Так как кредит предоставляет "Эксимбанк", применяются свои процедуры закупок. Китайская сторона настаивала, чтобы судебные разбирательства проводились в Гонконге. Товары и услуги должны приобретаться преимущественно в Китае и отвечать китайским стандартам. Отказаться от этих условий нам сложно, иначе мы можем не получить кредит", - отметил он.

5 сентября 2013 года Сапар Исаков просит Министерство финансов рассмотреть предложение по финансовым условиям китайской стороны. В тот же день в Минфине подготовили ответ. В письме говорится, что, по предварительным расчетам, китайские условия соответствуют кыргызским.