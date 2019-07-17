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|Иран задержал в Персидском заливе танкер с "контрабандным топливом"
17:29 18.07.2019
Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого был "миллион литров контрабандного топлива", сообщает агентство Tasnim.
Это произошло к югу от острова Ларек в минувшее воскресенье, 14 июля. Судно намеревалось доставить эту нефть на другие иностранные корабли, сообщили в КСИР.
Кому принадлежит танкер и под флагом какой страны он следовал, пока неизвестно. КСИР сообщил, что на борту находились 12 иностранцев. РБК