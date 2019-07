Почему Китай прекратил финансирование проекта LRT в Казахстане и что будет со 100 млрд тенге из кредита?

18:00 18.07.2019

Легкорельсовый транспорт LRT – усовершенствованная пассажирская рельсовая транспортная система с подвижным составом.

Планируется, что каждый подвижной состав будет состоять из 4 вагонов общей вместимостью до 600 человек. Максимальная скорость движения составов будет достигать 80 километров в час, средняя скорость - 40 километров в час.



Первые шаги были предприняты в апреле 2011 года тогдашним столичным градоначальником Имангали Тасмагамбетовым (на данный момент посол Казахстана в России): он создал подведомственную акимату структуру ТОО "Астана LRT", которая и была определена заказчиком на проектирование и строительство легкорельсового транспорта.

Переговоры о строительстве такого транспорта Казахстан начал с Китаем весной 2015 года. Сначала был подписан меморандум о сотрудничестве с консорциумом во время поездки Карима Масимова, в бытность его премьер-министром, в Пекин. Позже, после долгих переговоров стороны заключили договор.

В августе того же года в присутствии глав государств двух стран – Казахстана и Китая – была подписана первая часть ЕРС-контракта и Кредитное соглашение на финансирование проекта.

Важный аспект: впервые в истории Казахстана государственную гарантию получила компания квазигосударственного сектора, то есть подведомственная акимату Нур-Султана структура ТОО "Астана LRT" смогла заключить полноценный долгосрочный международный контракт, сообщает informburo.kz.

Итак, участниками проекта стали:

- Акимат город Астаны;

- Заказчик: ТОО "Астана LRT";

- Финансовый институт: Государственный Банк Развития Китая;

- Подрядчик: Консорциум, в составе компаний;

"China Railway Asia-Europe Construction Investment Co., Ltd",

"Beijing State-Owned Assets Management Co. и

"China Railway No.2 Engineering Group Co., Ltd";

- Консультант по управлению проектом: Компания SYSTRA (Франция);

- Юридический консультант: компания PWC (Великобритания);

- Технический надзор: Компания BUREAU VERITAS (Франция/США).

В 2017 году в столице Казахстана началось строительство LRT.

Согласно данным компании Astana LRT, 80 % проекта должно было быть профинасировано китайской стороной, 20 % - казахстанской.

Завершить строительство LRT планировали к 31 декабрю 2019 года, а запустить проект - летом 2020 года. Стоимость проекта ранее оценивалась в 1 миллиард 887 миллионов долларов, протяженность должна составить 22,4 километра.

Но в марте 2017 года китайский подрядчик пожаловался президенту Казахстана, что им мешают вести строительные работы в необходимые сроки. Новые условия контракта представители китайских компаний назвали неприемлемыми и пригрозили не только разрывом договора, но и штрафными санкциями для казахстанской стороны в случае невыполнения первоначальных условий.

По условиям уже заключенного контракта, китайские компании обязуются не только построить инфраструктуру для легкорельсового транспорта в столице Казахстана, но и поставить в Астану подвижной состав. Стоимость проекта – 1,9 миллиарда долларов. Эту сумму Казахстану должен предоставить Банк развития Китая, при этом, как отмечают финансовые аналитики, делает он это на очень выгодных для страны условиях: срок кредита – 20 лет, ставка – 2,5% годовых, плюс два года отсрочки выплаты основного долга.

16 апреля текущего года аким Нур-Султана Бахыт Султанов заявил о приостановлении строительства системы легкорельсового транспорта. Финансирование строительства ЛРТ в Нур-Султане со стороны Государственного банка развития Китая было приостановлено.

Но прекращать строительство данного проекта в Казахстане не намерены.

"Ну как остановить все это? Международные обязательства имеются. Самое главное – его грамотно, правильно и качественно поставить на место, чтобы транспорт двигался, но по деньгам теперь нужно посчитать, и по инженерной инфраструктуре, чтобы строители и инженеры нам подсказали, как правильно это сделать", - сказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в кулуарах встречи с активом города 17 июля текущего года.

"Вместо создания удобного, понятного, практичного для населения транспорта предложен дорогостоящий вид транспорта – ЛРТ. Мнения специалистов, архитектурного сообщества, как я понимаю, не были учтены. По данным акимата, прогнозируемый поток составит 146 тыс. человек в сутки. Прогнозируемый поток! В настоящее время по схожему маршруту от аэропорта до нового вокзала пассажиропоток составляет всего 2 тыс. человек. И как вы собираетесь увеличить пассажиропоток в 70 раз? Мне непонятно", - прокомментировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства 15 июля текущего года.

Президент уверен, что риск того, что "неокупаемый проект повлечет постоянное получение субсидий и ляжет бременем на государство в целом", существует, передает Forbes.kz.

- С учетом уже понесенных затрат и международных обязательств, кстати говоря, мы все знаем, что 100 млрд тенге – часть китайского кредита в "Астана Банк". Они все уже, "Аллах акбар"? Пропали? - спросил он.

Премьер-министр Аскар Мамин заверил: "Работаем над возвратом". Глава Нацбанка Ерболат Досаев добавил:

- Фонд проблемных кредитов проводит работу по изысканию возможности возврата этих средств, первые итоги предварительные есть, но основная работа нам предстоит в предстоящие два года. Вероятность возврата средств оставшегося депозита мы считаем на уровне не более 30-40%.

- Нет песни печальнее на свете, как говорится, - констатировал Токаев.

На строительство проекта LRT в Нур-Султане не хватает 1,5 миллиарда долларов. На сегодня выполнено около 15 процентов работ. Еще предстоит завершить работы по эстакадам, верхним строениям путей, станций, сообщил глава "Астана LRT" Бекмырза Игенбердинов, передает Tengrinews.kz.

Он отметил, что Казахстан отказался от китайских денег, потому что было много разногласий между самим консорциумом китайских компаний и Банком Китая.

"В этой связи оптимизировали расходную часть - нагрузку на бюджет в рамках кредита. Долг перед Банком Китая составляет 344 миллиона долларов. Какая нагрузка ляжет на бюджет, это будет решено на уровне правительства. Если проект LRT продолжится, то над ним также продолжит работу китайский консорциум. Сегодня у нас разрыв отношений только с китайским банком, компании остаются", - добавил Бекмырза Игенбердинов.

ТОО "Астана LRT", ответственное за строительство линии легкорельсового транспорта (ЛРТ) в столице, планирует разместить на внутреннем рынке облигации на $1,5 млрд, сообщил первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов, передает Интерфакс-Казахстан.

"В настоящее время проводится подготовительная работа по выпуску облигаций ТОО "Астана LRT" на внутреннем рынке на сумму $1,5 млрд, из которых $344 млн будет направлено на погашение взятого займа (заем Госбанка развития Китая), а остальные $1,2 млрд будут направлены на строительство", – сказал Смаилов на пресс-конференции 26 июня текущего года.

Он напомнил, что ранее компания привлекла $1,5 млрд заемных средств на строительство транспортной ветки у Государственного банка развития Китая под государственную гарантию. Из кредитных денег "Астана LRT" успело использовать лишь $344 млн.

"В настоящее время в связи с проблемами, которые связаны с подрядчиками – это китайские компании, было принято решение пересмотреть схему финансирования, поскольку банк Китая приостановил финансирование по этой линии. Мы в Правительстве рассмотрели предложение акимата столицы по тому, чтобы рефинансировать заем этого китайского банка", – пояснил глава Минфина.

Средства на строительство LRT в Нур-Султане, замороженные в Банке Астаны, должны быть возвращены. Об этом заявил аким столицы Алтай Кульгинов на сессии маслихата 16 июля.