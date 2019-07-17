Какой Казахстан можно назвать сырьевым придатком – советский или нынешний?

19:36 18.07.2019 Продолжаем разговор о том, была ли Казахская ССР колонией, и если да, то в какой степени. Сегодня речь пойдет об экономике. Как принято считать, "классическому" колониальному режиму присущи использование подконтрольных территорий преимущественно для выкачивания дешевого сырья, эксплуатация их природных богатств и труда местного населения в пользу метрополии, а также явно неравноценный товарный обмен с ними.



Не рудой единой…



"В Советском Союзе нас развивали как придаток для того, чтобы мы поставляли только сырье. Здесь не развивалось машиностроение, здесь не строилась переработка. Иногда мы переживаем за это, а иногда надо радоваться, что так делали. Иначе нам пришлось бы ломать все, как делали в восточной Германии в свое время". Эти слова прозвучали из уст высшего должностного лица Казахстана шесть лет назад. А теперь обратимся к цифрам и фактам.



Сегодня наша страна – прежде всего, нефтедобывающая. Но в советское время было иначе. Да, благодаря бурному развитию этой отрасли в 1960-1970-х объемы добычи нефти увеличились в десять раз и к концу существования СССР достигли 25 миллионов тонн в год. Однако в масштабах Союза это не так уж много – 4,2%. А наша доля в общем объеме добываемого газа и вовсе была мизерной – 0,8% (для сравнения: вклад Туркмении составлял 11%). Разработка же большинства крупных месторождений Казахстана началась уже в период независимости, что позволило нарастить производство нефти почти в четыре раза.



Гораздо более весомым был вклад нашей республики в добычу угля (18,7% к моменту распада СССР), железной руды (около 10%) и руд цветных металлов (по ним статистика тогда имела гриф "секретно"). Возьмем уголь. В 1988-м его добыли примерно 145 миллионов тонн, из которых за пределы республики вывезли 58,8 миллиона, или примерно 40%. Все остальное использовалось внутри Казахстана – шло на выработку тепловой и электрической энергии, на металлургические комбинаты, на отопление индивидуального жилья…



Теперь что касается железной руды. До 1960-го она почти вся уходила за пределы республики. Но затем вступили в строй Кармет, другие предприятия, и ситуация стала быстро меняться. За следующие три десятилетия производство чугуна, стали и проката черных металлов увеличилось почти в 20 раз, а доля Казахской ССР в их общесоюзном объеме возросла с 0,5-0,6 до 3,8-4,6 процента. Сопоставьте: в 1989-м в нашей республике добыли 24 миллиона тонн железной руды и при этом произвели чугуна – 5,2, стали – 5,8, проката – 5 миллионов тонн. То есть основная часть сырья перерабатывалась у нас же. По цветной металлургии статистика, повторюсь, носила закрытый характер, но известно, что в Казахстане она начала развиваться гораздо раньше, чем черная, и занимала куда более весомую долю в общесоюзном объеме.



Какой Казахстан можно назвать сырьевым придатком – советский или нынешний?



Между "А" и "Б"



Между тем, согласно принятой сегодня в Казахстане классификации, такое производство относится уже к обрабатывающей индустрии. И в стоимостном выражении оно к моменту распада Союза занимало в общем объеме промышленного производства значительно более высокий удельный вес, нежели добыча. Это и понятно, ведь вся совокупность металлургической продукции стоила в несколько раз дороже, чем вся та руда, из которой ее получали, вместе с углем. Также понятно, что столь быстрый подъем обрабатывающей промышленности был бы невозможен без огромных вложений со стороны союзного центра.



В народном хозяйстве СССР чаще использовалась иная, чем сейчас, классификация: производство средств производства (группа "А") и производство предметов потребления (группа "Б"). Средства производства – это та же продукция металлургии, машины и оборудование, стройматериалы, минеральные удобрения и т.д. плюс сырье. А предметы потребления – одежда, обувь, продукты питания, бытовая техника, мебель и прочее. В Российской империи соотношение между этими двумя группами составляло примерно 35 к 65, то есть экономика ориентировалась в основном на потребителя. А вот в СССР пропорция была прямо противоположной, причем доля группы "Б" неуклонно снижалась и к середине 1980-х упала до 26%. Главным образом, именно с этим обстоятельством был связан становившийся все более острым товарный дефицит.



Если говорить о машиностроении, которое якобы "не развивалось", то его уровень в нашей республике действительно был ниже, чем в целом по СССР, но отнюдь не катастрофически. Да, мы не выпускали грузовые и легковые автомобили, но доля Казахстана, например, в производстве сельскохозяйственных машин к концу существования Союза достигла 6,2%. Практически каждый десятый советский трактор выходил из ворот завода, построенного в 1966-м в Павлодаре. В Кызылорде изготавливали рисовые жатки. АЗТМ поставлял машины и оборудование на экспорт, в том числе и в развитые капиталистические страны. Петропавловский завод тяжелого машиностроения (введен в начале 1960-х) и машиностроительный завод имени Кирова в Алма-Ате выпускали высокотехнологичную для своего времени оборонную продукцию. А еще в нашей республике делали экскаваторы (в Кентау), металлорежущие станки... Отнюдь не случайно в конце 1970-х в КазПТИ открыли отдельный машиностроительный факультет. Ну и стоит напомнить, хотя это уже ближе к химической отрасли, об организации в Чимкенте, начиная с 1976-го, крупного производства автомобильных шин.



Кроме того, Казахская ССР практически полностью покрывала свои потребности в минеральных удобрениях, основных видах стройматериалов – цементе, кирпиче, шифере (доля в общесоюзном производстве составляла от 5,5 до 7,6%). И очень многое из перечисленного – уже готовая продукция, а не полуфабрикат и тем более не сырье. Здесь стоит напомнить, что в то время казахстанцы составляли 5,8 процента всего населения СССР – зная эту цифру, легче ориентироваться.



В числе аутсайдеров



А вот в чем довольно сильно отставала наша республика, так это в производстве товаров народного потребления, или вкратце ТНП (та самая группа "Б"). Как видно из приведенной ниже таблицы, в расчете на душу населения мы производили их в 1,8 раза меньше, чем в среднем по Союзу. В том числе продукции пищевой промышленности – в 1,3, изделий легкой промышленности – в 1,8 раза. Еще более значительным было наше отставание в выпуске товаров культурно-бытового назначения.



Какой Казахстан можно назвать сырьевым придатком – советский или нынешний?



Ежемесячно в Казахской ССР выпускалось продовольственных товаров на 25,3 рубля в расчете на каждого человека при средней зарплате в 192,7 рубля. Соотношение 1 к 8. Конечно, негусто. Но давайте сравним с днем сегодняшним: в прошлом году вся пищевая промышленность Казахстана ежемесячно давала на душу населения продукции на 7 тысяч тенге при средней зарплате в 176 тысяч, согласно официальным данным. Соотношение 1 к 25.



И уж вовсе катастрофическим оказалось падение за последние три десятка лет в отечественной легкой промышленности. В советские годы она обеспечивала каждого среднестатистического казахстанца товарами на 14 рублей в месяц (7,3% от средней зарплаты), а сегодня – лишь на 460 тенге (0,3%). Например, если в 1986-м казахстанские обувные фабрики выпустили в среднем по две пары на каждого жителя республики, от младенцев до стариков, то за весь прошлый год (не месяц, а год!) объем производства обуви составил в расчете на душу населения 555 тенге – это стоимость пары шнурков.



Вспомните, что в советское время только в Алма-Ате были знаменитый АХБК, швейная и трикотажная фабрики, крупное обувное предприятие "Жетысу", меховой и ковровый комбинаты. В Чимкенте выпускали мужские костюмы (фабрика "Восход"), в которых ходила чуть ли не половина казахстанцев, носки и чулки (объединение "Эластик"), работал крупнейший в СССР завод по выделке ценных видов каракуля. И этот список можно продолжить.



Что касается товаров культурно-бытового назначения, то в Казахской ССР делали детские велосипеды (7,5% от общесоюзного объема) стиральные машины (4%), мебель (3,4%), магнитофоны (2,8%). А вот, скажем, телевизоры и холодильники мы не выпускали – их нам поставляли Россия, Беларусь, даже Таджикистан. Из столицы Азербайджана мы, как и все другие жители СССР, получали бытовые кондиционеры, выпуск которых начался в 1975-м. И т.д. Это называлось разделением труда и межреспубликанским обменом. В котором Казахстан выполнял преимущественно роль поставщика средств производства, получая взамен недостающие товары народного потребления.



Кто был в плюсе?



Тем не менее, в том же 1986-м в Казахской ССР было выпущено ТНП на 8,9 миллиарда рублей. Это примерно четверть общего объема промышленной продукции. Чуть больше стоили все минеральные ресурсы, извлеченные в тот год из недр республики. Значит, по грубым прикидкам, доля чисто добывающих отраслей составила, максимум, 30%, доля обрабатывающего сектора, занятого производством средств производства (металлургия, машиностроение, химическая промышленность, индустрия стройматериалов и т.д.) – около 45%, а доля отраслей, выпускавших ТНП, – 25%.



Опять же сравним с днем нынешним. Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК, в прошлом году общий объем промышленной продукции составил в Казахстане 27,2 триллиона тенге. Доля добывающих отраслей, преимущественно нефтяной, – 54,4%, энергетики – 6,3%, обрабатывающего сектора (без учета производства ТНП)– 29,5%, пищевой промышленности – 5,6%, предприятий по выпуску непродовольственных товаров народного потребления, включая текстильные, швейные, обувные, мебельные, фармацевтические и т.д. – менее 2%.



И какой Казахстан был больше сырьевым – советский или сегодняшний?



Что касается неравноценного обмена между "колонией" и "метрополией"… Егор Гайдар в своей книге "Гибель империи: уроки для современной России" (2006 год) на странице 173 привел таблицу, из которой следует, что только две республики имели положительное сальдо в товарообмене с другими субъектами Союза: РСФСР – 23,9 миллиарда рублей, Туркменистан – 0,1 миллиарда (1988 год, в пересчете на мировые цены). А наибольшее отрицательное сальдо было у Казахской ССР – почти 6 миллиардов рублей, что составляло свыше 10 процентов суммарного годового объема продукции промышленности и сельского хозяйства. В расчете на каждого казахстанца это 362 рубля, или примерно две месячные зарплаты. Столь нелюбимый российскими "державниками" Гайдар резюмировал: "Разумеется, делать из этого вывод, что Россия и Туркменистан были единственными донорами в Советском Союзе по отношению к другим республикам, …было бы некорректно. Однако обсуждение этой темы было эффективным инструментом в руках тех, кто эксплуатировал тему ущемленного положения русских в СССР".



Ну и, наконец, стоит отметить, что у работников промышленности Казахской ССР зарплаты были выше, чем в среднем по стране и чем во многих других субъектах Союза. Что немудрено, если вспомнить, сколько получали горняки, металлурги (например, передовые шахтеры и сталевары имели более высокие заработки, чем генералы и первые секретари обкомов) – представители довольно многочисленных в нашей республике профессий. Впрочем, нельзя сказать, что работники совхозов, которых у нас было намного больше, чем колхозов, в этом плане сильно им проигрывали. Все-таки Казахская ССР играла огромную роль и в продовольственном обеспечении советских людей...



Автор: Женис Байхожа Источник - Camonitor.kz

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