Туркменистан. "Потемкинская экономика", "на грани катастрофы"

19:37 18.07.2019

18.07.2019



В британском парламенте заслушают отчет по Туркменистану.

Инвесторы и правительства должны прекратить заигрывать с богатым газом Туркменистаном, говорится в новом исследовании, базирующегося в Лондоне "Центра Международной Политики" (The Foreign Policy Center). По мнению авторов отчета "государство-отшельник" Центральной Азии "находится на грани катастрофы".

"Туркменистан - страна, которую часто упускают из виду на мировой арене. Когда основное внимание уделяется либо размеру его обильных запасов газа, либо эксцентричности его руководства. Это исследование, однако, проливает свет на страну, находящуюся в центре продолжительного экономического кризиса, в котором наблюдается гиперинфляция в жизни простых людей и повсеместная нехватка продовольствия", отмечается в отчете.

Отчет по Туркменистану будет представлен 15 июля в британском парламенте.



- Слушания организует "The Foreign Policy Center". Отчет составлен по заказу "Turkmen.news" и нацелен на британский бизнес, на британские власти. Одна из структур, кому мы будем презентовать это комитет, отвечающие за антикоррупционную международную политику Великобритании. Вообще ситуация в стране показательна. В отчете приводятся конкретные примеры того, что зарубежные инвесторы, сунувшись однажды в Туркменистан остались ни с чем. Инвестировали свои деньги, труд, свои ресурсы, а потом были вынуждены искать справедливости в зарубежных инстанциях, - сообщил Азатлыку участник слушаний отчета по Туркменистану, руководитель издания "Turkmen.news" Руслан Мятиев.

В исследовании "The Foreign Policy Center" приводятся детальные данные о сокращении государственных доходов Туркменистана, зависящие в основном от экспорта природного газа, экономических проблемах, долгах перед зарубежными инвесторами и снижении уровня жизни населения, безработице, увеличении потока внешней миграции.



"Хотя инвесторы могут быть изначально привлечены в Туркменистан из-за его огромного газового богатства, у него есть огромные структурные проблемы. Это "потемкинская экономика" с мраморными фасадами, респектабельными официальными показателями валового внутреннего продукта (ВВП) и жестко регулируемыми государственными магазинами, которые маскируют огромную и хаотичную черную экономику", отмечается в отчете.

Согласно выводу авторов исследования, несмотря на десятикратное увеличение объемов экспорта газа в Китай, доходы страны резко снизились, в связи с соглашением, заключенным в конце 2000-х годов, по которому Туркменистан обязался предоставить Китаю существенные квоты на газ по сильно сниженным ценам, чтобы погасить задолженность на строительство газопровода Центральная Азия-Китай, в размере 10 миллиардов долларов США, а также прекращении закупок туркменского газа Россией и Ираном.



"Предполагается, что торговля газом с Китаем увеличилась в десять раз в между 2010 и 2018 годами, в то время как общие объемы экспорта газа Туркменистаном значительно снизились. В этом контексте экономическая жизнеспособность Туркменистана стала зависеть от торговли с Китаем", отмечается в отчете.



В ключевой части выводов и рекомендаций публикации утверждается, что нынешний экономический кризис создает новые возможности для воздействия на права человека со стороны международного сообщества.

"Экономический кризис, привел к тому, что репрессии режима в отношении его народа становятся все более жесткими, а культ личности - еще более грандиозным", - отмечается в отчете "The Foreign Policy",

Как отмечают авторы отчета, потенциальные риски инвесторов включают прихоти президента, высокий риск неуплаты за предоставленные товары или услуги, коррупцию, ненадежность договорной базы, отсутствие верховенства закона и независимой судебной системы, а также репутационные риски, связанные с серьезными нарушениями прав человека.



Исследование уделяет особое внимание вопросам принудительного труда, "исчезнувшим" активистам в пенитенциарной системе и ограничениям независимых журналистов и правозащитников.

Учитывая кризис в области прав человека, исследование утверждает, что Европейский союз (ЕС) должен принять предложенные Европейским парламентом контрольные показатели по правам человека для Туркменистана и что эти принципы должны применяться всеми международными организациями, работающими с Туркменистаном. Великобритании предлагается пересмотреть позицию премьер-министра по торговым вопросам в Туркменистане и вопрос о том, стоит ли ему расходовать политический капитал на развитие торговых связей через Совет по торговле и промышленности Туркменистана и Великобритании (ТУКТИК).



В отчете также утверждается, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не должен расширять свое кредитование в Туркменистане, избегая экспансии в государственный сектор или государственные предприятия. Международное сообщество должно добиваться решительного присутствия Международной организации труда (МОТ) для картирования, мониторинга и сокращения масштабов принудительного труда. Необходимо оказать давление на Туркменистан, чтобы он соблюдал свои соглашения ООН и международные инвестиционные договоры и предоставил больший доступ специальным докладчикам ООН и международным НПО.