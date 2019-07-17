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|"Валите в Рашку". Бишкекский горсуд признал невиновным кыр-нацика Болотбека
06:26 19.07.2019
18 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Бишкекский городской суд оправдал обвиняемого в разжигании межнациональной розни Темира Болотбека. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Жыргалбек Бабаев.
По его словам, судебная коллегия не нашла в высказываниях подсудимого состава преступления.
Напомним, в январе 2018 года пользователь социальной сети Facebook Темир Болотбек предложил "фанатам совка свалить в Рашку". Его возмутило, что другой пользователь социальной сети известный журналист Дина Маслова восхитилась домами советской постройки.
Позже ГКНБ возбудил уголовное дело по статье "Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды". Темир Болотбек не признал вины. Первомайский районный суд оправдал его, однако прокуратура обжаловала это решение.