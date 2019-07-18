 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турция начинает открытую войну c курдами, - В.Мухин
06:29 19.07.2019

Участвуют ли российские ЧВК в битве за Идлиб
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"

18.07.2019

Турция продолжает концентрацию войск у северной границы Сирии. Судя по всему, на отказ Вашингтона поставлять Анкаре истребители-бомбардировщики F-35 Турция решила ответить ударом по курдам. На отдельных территориях в восточном Заевфратье, контролируемом американцами, турецкие войска приступили к демонтажу приграничных заграждений. То есть идет отрытая подготовка проходов и колонных путей в соседнюю страну. Одновременно протурецкие силы усилили карательные меры по отношению к курдам в оккупируемом ими кантоне Африн.

Один из курдских Twitter-ресурсов сообщает, что в одноименной столице кантона боевики продолжают принудительно выселять курдов из их домов.
"Этим занимаются преимущественно бойцы бандформирования "Ахрар аш-Шаркия" (запрещено в РФ)", – отмечают курдские источники. Это незаконное вооруженное формирование (НВФ), по версии местных СМИ, является частью Сирийской свободной армии (ССА), открыто поддерживаемой Турцией.

Курдское информационное агентство "Хавар" (ANHA) со ссылкой на местные источники в Африне сообщает, что "турецкие военные сооружают на месте исторического объекта в Джандарисе военную базу. Вокруг него выстроена трехметровая стена, доступ населению запрещен. Кроме того, в этот район стягиваются дополнительные силы турецкой армии". В минувшие среду и четверг турецкая артиллерия наносила удары по позициям YPG (курдских подразделений народной защиты) в районе Телль-Рифаата. Подобные обстрелы отрядов YPG становятся в последнее время более активными и регулярными.

Курдские СМИ и соцсети, ссылаясь на источники в "Сирийских демократических силах" (SDF) и на местных жителей, сообщают, что в ночь на среду "турецкие военные сняли пограничный забор вдоль северной границы провинции Эр-Ракка. Заграждение было полностью демонтировано в окрестностях сирийского города Тель-Абьяд. Кроме того, в этом районе сосредоточены крупные силы турецкой армии".

Такие действия со стороны Анкары вполне объяснимы. Из Тель-Абьяда на юг провинции ведет единственная дорога в Ракку, а также к Евфратской ГЭС, стратегическому объекту, контролируемому отрядами SDF. А далее на юг начинаются многочисленные нефтяные и газовые поля, удерживаемые оккупационными проамериканскими силами, курдами и местными арабскими племенами. Если турецкая армия начнет вторжение в Сирию, то скорее всего пойдет по этому пути. Как уже писала "НГ" (см. номер от 11.07.19), 80-тысячная регулярная турецкая армия наверняка сметет полупартизанские курдские отряды SDF. Другой вопрос, позволят ли им это сделать силы коалиции во главе с США. Если Анкара решится на вторжение на оккупируемую американцами территорию, то возможен военный конфликт не только курдов с турками, но и Анкары со своими союзниками по НАТО.

России выгодно, чтобы турецкие войска потеснили американскую коалицию на территориях восточнее Евфрата. Тогда у Москвы и Дамаска будет хоть какой-то шанс контролировать эту территорию. Но вряд ли такой расклад устраивает американцев. Они уже создали на удерживаемых территориях подконтрольные им сепаратистские органы власти, которые демонстрируют независимость от режима президента Сирии Башара Асада. Более того, американцы формируют и обучают силовые структуры, которые поддерживают эту власть. Турецкое агентство Anadolu сообщило, что Армия США возобновила военную подготовку боевиков на своей военной базе Ат-Танф (провинция Хомс). Как сообщает агентство, совместные учения военнослужащих США были проведены с боевиками группировки "Джейш Магавир ат-Таура" (запрещена в РФ). "По моим данным, в настоящее время командиром "Джейш Магавир ат-Таура" является бывший подполковник сирийских вооруженных сил Мхинд Талаа (Моханнад ат-Талаа), который долгое время был лидером оппозиционного Военно-революционного совета Дейр-эз-Зора. Он араб. И в основном у него в подчинении арабы-сунниты численностью до 1500 человек, – рассказал "НГ" военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев. – Будут ли они воевать с "Исламским государством" (запрещено в РФ) – вопрос. Но защищать при необходимости нефтяные поля Дейр-эз-Зора от турецкой армии и ССА, они наверняка мотивировано смогут". Неткачев указывает на то обстоятельство, что американцы в обеспечении безопасности оккупированных территорий делают ставку не только на местные арабские племена, но и на курдов, которые с арабами организовали альянс под флагом SDF.

"И именно для обучения этого контингента нужны 4 тыс. американских инструкторов из частных военных компаний (ЧВК) США, которые вместо военнослужащих Пентагона уже прибыли в Сирию и о которых на днях рассказывала представитель МИД РФ Мария Захарова", – отметил эксперт.

Надо отметить, что у Турции в Сирии помимо вопросов борьбы с курдами в восточном Заевфратье есть другие цели. И они совпадают с американскими. Анкаре, как и США, крайне невыгодно, чтобы правительственные войска ликвидировали протурецкие НВФ в зоне деэскалации (ЗД) "Идлиб". Эти НВФ и в Анкаре, и на Западе считают умеренными. Поддерживая на словах сформированные в рамках астанинского процесса союзнические отношения с Россией и планы контроля за этой зоной, Турция, как и США и другие страны НАТО, делает все возможное, чтобы помешать намечаемому наступлению войск Асада на Идлиб.

Если верить сообщениям западных СМИ, у России уже есть проблемы с протурецкой ССА и другими формированиями боевиков, которых поддерживает Анкара. Агентство Reuters опубликовало в четверг материал, в котором утверждается, что Россия, поддерживая правительственные силы, вот уже два месяца пытается безуспешно завладеть территориями в ЗД "Идлиб". Об этом якобы сообщил Reuters "капитан Наджи Мустафа из поддерживаемой Турцией коалиции повстанческих фракций Национального фронта освобождения (НФО)". Представитель НФО заявил, что для развития успеха и поддержки сирийских сил Россия в Идлибе в борьбе против отрядов НФО впервые применила свои "сухопутные войска" и "специальные подразделения". В Минобороны РФ это назвали фейком и данную информацию опровергли. Однако в экспертном сообществе уверены, что сирийским силам, воюющим с боевиками, помогают специалисты из российских ЧВК, к которым Минобороны РФ действительно не имеет никакого отношения. О них "НГ" (см. номера от 08.04.18 и 12.02.19) уже писала.

Источник - ng.ru
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