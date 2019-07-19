Военная политика Китая и сухопутные войска НОАК, - А.Шитов

06:32 19.07.2019 Концепция обороны государства основана на безопасности народа



Си Цзиньпин уделяет особое внимание боевой готовности НОАК, как и его предшественники. Фото с сайта



На китайскоязычной версии сайта BBC News 23 октября 2017 года опубликована статья "Китайская армия вступает в новую эпоху стратегии активной обороны", автор – Тэн Цзяньцюнь, директор НИИ США Китайского исследовательского института международных проблем, подчиненного МИД КНР. В прошлом Тэн Цзяньцюнь, военнослужащий ВМС НОАК, нередко выступает в качестве военно‑политического эксперта на Центральном телевидении Китая.

На состоявшемся XIX съезде КПК, сообщает Тэн Цзяньцюнь, руководитель КПК и КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость создания могучей современной армии, что обусловлено усложнением ситуации, связанной с обеспечением безопасности Китая, а также насущными требованиями эпохи к строительству сильного государства и сильной армии. Автор добавляет, что еще в апреле 2014 года Си Цзиньпин предложил общую концепцию безопасности Китая, ключевым элементом которой является безопасность народа, а также политическая, экономическая, военная безопасность государства, его безопасность в сфере культуры и общественной жизни. Руководствуясь объективными выводами и оценками, считает Тэн Цзяньцюнь, руководство КПК и КНР поставило задачу создания в Китае первоклассной по мировым стандартам армии, призванной защищать не только территорию КНР, но и "весь процесс великого возрождения китайской нации" – стратегическую цель Китая на обозримую перспективу, а также призванную играть более активную роль на международной арене, в частности принимать участие в миротворческих миссиях по мандату ООН и в обеспечении безопасности судоходства в Аденском заливе.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Еще в марте 1956 года Центральный военный совет КНР определил для Вооруженных сил Китая базовую "стратегию активной обороны". Тэн Цзяньцюнь в своей статье сообщает, что о стратегии активной обороны в новых условиях, об ускорении модернизации оборонной инфраструктуры и армии Китая говорится в опубликованной Канцелярией Госсовета КНР по вопросам информации Белой книге обороны на тему "Военная стратегия Китая". Как указано в этой Белой книге, стратегия активной обороны Китая есть базовая концепция военной стратегии КПК. Основные принципы, на которых строится стратегия активной обороны Китая, – единство стратегической обороны и оперативно‑тактического наступления, нанесение ответного удара для обуздания врага, напавшего первым: "Не нападут на нас, не нападем и мы, но, если на нас напали, мы должны ответить". Помимо базовой стратегии активной обороны Китая в Белой книге изложена обновленная стратегия действий для всех видов войск НОАК. Для сухопутных войск НОАК (СВ НОАК) – это способность вести маневренные наступательные и оборонительные боевые действия на земле, в воде и воздухе.



Военная реформа, начавшаяся в сентябре 2015 года, по словам китайского автора, не просто направлена на сокращение численности личного состава НОАК и оптимизацию органов военного управления, а представляет собой исторически значимую трансформацию теории военного строительства и военной стратегии Китая для обеспечения победы НОАК в возможных войнах.

Согласно решениям XIX съезда КПК, рассказывает Тэн Цзяньцюнь, определены три стратегические задачи военного строительства в Китае. Во‑первых, достижение к 2020 году серьезного прогресса в деле механизации и информатизации вооруженных сил, значительного повышения их стратегических возможностей. Проблема механизации СВ НОАК особенно актуальна для Китая, поскольку, как сообщается 18 апреля 2019 года на функционирующем в КНР сайте "Чжи Ху" (в переводе – "Знай! "), все войска СВ НОАК моторизованные, то есть оснащены колесной и гусеничной техникой, однако всего лишь половина этих войск механизирована – обеспечена бронированными боевыми машинами для ведения боя и танками. Во‑вторых, осуществление к 2035 году в основном модернизации оборонной инфраструктуры и армии Китая путем всеобъемлющей модернизации теории военного искусства, организационной и кадровой модернизации вооруженных сил, модернизации вооружения и военной техники. В‑третьих, создание к середине XXI века полноценной первоклассной по мировым стандартам армии.



Тэн Цзяньцюнь в своей статье подчеркивает, что основы государственной политики Китая не предполагают использование даже мощной, первоклассной по мировым стандартам армии для произвольного вмешательства в мировые дела и дела суверенных государст. Армия Китая, по словам китайского автора, – инструмент обеспечения безопасности КНР и мира всем мире. Тем не менее, говорит Тэн Цзяньцюнь, в последние годы ряд государств стали испытывать озабоченность в связи с быстрым развитием военного потенциала Китая, полагая, что, "став сильным, Китай обязательно будет вести себя как гегемон". Причин подобного отношения к военному усилению Китая Тэн Цзяньцюнь выделяет две. Первая – непонимание сути государственной политики Китая, применение к Китаю чужих моделей государственного поведения. Вторая – раздувание "китайской угрозы" для сдерживания развития Китая.



О КИТАЙСКОЙ ГЕГЕМОНИИ



Тезис "став сильным, Китай обязательно будет вести себя как гегемон" опровергает не только эксперт Тэн Цзяньцюнь. Например, председатель КНР Си Цзиньпин в октябре 2015 года и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в марте 2018 года, отвечая на вопросы иностранных журналистов, подчеркивали, что, даже став сильным, Китай не пойдет по пути экспансии и гегемонизма.



Китайскоязычная версия сайта BBC News от 30 июля 2017 года сообщала, что в выступлении Си Цзиньпина 3 сентября 2015 года по случаю "70‑й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления Японии и победы в мировой антифашистской войне" было объявлено о сокращении численности личного состава НОАК на 300 тыс. человек, то есть на 13%. Отмечалось, что это третье сокращение китайской армии за период с 80‑х годов XX века, оно является частью военной реформы, его цель – модернизация китайских вооруженных сил. Кроме того, BBS News сообщал о динамичном снижении военных расходов Китая начиная с 2010 года.



По данным Википедии, в 2018 году численность СВ НОАК составляла 975 тыс. человек постоянного состава и 510 тыс. человек в резерве. Пользователь сайта "Чжи Ху" "господин Хэ" 23 марта 2019 года отметил, что для Китая все более актуальной становится защита его интересов за рубежом, но, поскольку перед СВ НОАК подобные задачи в принципе не ставятся, значение сухопутных войск снижается по сравнению с другими видами Вооруженных сил Китая. В этом, по мнению китайского пользователя, первая причина сокращения численности СВ НОАК. Вторая причина, по его мнению, заключается в том, что подготовка военнослужащих СВ НОАК по сравнению с подготовкой военнослужащих других видов вооруженных сил относительно недорогая, непродолжительная, критерии этой подготовки относительно невысокие, а это значит, что при необходимости численность СВ НОАК можно увеличить достаточно быстро. Третья причина сокращения численности СВ НОАК, считает китайский пользователь, в том, что ситуация на сухопутных границах Китая спокойнее, чем в прошлом.



СТРУКТУРА НОАК



С 2016 года общее управление СВ НОАК осуществляется штабом СВ НОАК (до этого управление СВ НОАК осуществлял Центральный военный совет (ЦВС) КНР), а вместо прежних семи центральных военных округов с 2016 года войска НОАК, в том числе СВ НОАК, дислоцированы в пяти больших оперативных районах, которые определены согласно задачам, поставленным перед войсками НОАК для обеспечения безопасности государства и достижения победы в случае ведения современной войны на тех или иных стратегических направлениях.



В теории оперативного искусства армии Китая понятие "оперативный район" (дословно – "зона боевых действий") появилось не в 2016 году. Так, в период войны сопротивления Японии 1937‑1945 годов Национальное правительство Китайской республики четырежды – в 1937, 1938, 1939 и 1944 годах – определяло на территории Китая оперативные районы главным образом в зависимости от того, какие именно сухопутные войска Национально‑революционной армии Китая и на каких именно направлениях вели боевые действия с японской армией; на заключительном этапе войны в 1945 году на территории Китая были определены 12 оперативных районов.



На военном разделе китайского сайта "Синь лан" (в переводе – "Новая волна") 25 января 2019 года сообщается, что самым крупным по площади является Западный большой оперативный район НОАК – 4 млн 900 тыс. кв. км, включающий в себя провинцию Сычуань, город центрального подчинения Чунцин, провинцию Ганьсу, Нинся‑Хуэйский автономный район, провинцию Цинхай, Синьцзян‑Уйгурский автономный район и Тибетский автономный район. Штаб этого большого оперативного района дислоцирован в городе Чэнду провинции Сычуань, а управление сухопутных войск – в городе Ланьчжоу провинции Ганьсу.



Вторым по площади, 1 млн 970 тыс. кв. км, является Северный большой оперативный район НОАК, включающий в себя провинции Ляонин, Шаньдун, Хэйлунцзян, Цзилинь и Автономный район Внутренняя Монголия. Штаб этого большого оперативного района дислоцирован в городе Шэньян провинции Ляонин, а управление сухопутных войск – в городе Цзинань провинции Шаньдун.

Третьим по площади, 1 млн 210 тыс. кв. км, является Южный большой оперативный район НОАК, включающий в себя провинцию Гуандун, Гуанси‑Чжуанский автономный район, провинции Хунань, Юньнань, Гуйчжоу, Хайнань. Штаб этого большого оперативного района дислоцирован в городе Гуанчжоу провинции Гуандун, а управление сухопутных войск – в городе Наньнин Гуанси‑Чжуанского автономного района.



Четвертым по площади, 870 тыс. кв. км, является Центральный большой оперативный район НОАК, включающий в себя города центрального подчинения Пекин и Тяньцзинь, провинции Хэбэй, Хэнань, Шаньси, Шэньси, Хубэй. Его штаб дислоцирован в городе Пекин, а управление сухопутных войск – в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй.



Самым малым по площади, 670 тыс. кв. км, является Восточный большой оперативный район НОАК, включающий в себя провинцию Цзянсу, город центрального подчинения Шанхай, провинции Чжэцзян, Фуцзянь, Аньхой, Цзянси. Штаб этого большого оперативного района дислоцирован в городе Нанкин провинции Цзянсу, а управление сухопутных войск – в городе Фучжоу провинции Фуцзянь.



Всего в структуре СВ НОАК, рассказывает 18 апреля 2019 года на сайте "Чжи Ху" китайский пользователь "cat. рассвет", 13 полевых армий. Кроме того, в распоряжении правительств провинций и автономных районов КНР имеются запасные части сухопутных войск, которые используются для содействия в охране государственной границы и в любое время могут быть привлечены для борьбы с последствиями стихийных бедствий. В военное время на базе этих запасных частей могут быть сформированы 30 пехотных дивизий и сопоставимых с ними по численности отдельных пехотных бригад. В Восточном большом оперативном районе НОАК дислоцированы 71‑я, 72‑я и 73‑я полевые армии СВ НОАК; в Южном большом оперативном районе дислоцированы 74‑я и 75‑я полевые армии СВ НОАК; в Западном большом оперативном районе НОАК дислоцированы 76‑я и 77‑я полевые армии СВ НОАК; в Северном большом оперативном районе дислоцированы 78‑я, 79‑я и 80‑я полевые армии СВ НОАК; в Центральном большом оперативном районе дислоцированы 81‑я, 82‑я и 83‑я полевые армии СВ НОАК. В составе основных боевых формирований СВ НОАК, продолжает китайский пользователь, имеются 9 бронетанковых дивизий, 25 пехотных дивизий, 3 артиллерийские дивизии, 33 пехотные бригады, 9 бронетанковых бригад, 15 артиллерийских бригад, 10 вертолетных полков. The National Interest сообщает, что в СВ НОАК также сформированы современные механизированные соединения и части с бронетехникой – 3 дивизии ВДВ, 2 дивизии на амфибиях, 2 бригады на амфибиях. Кроме того, добавляет пользователь "cat. рассвет", в составе ВМС НОАК имеется 1 дивизия морской пехоты. СВ НОАК, по его словам, имеют на вооружении 7000 танков, 7500 бронированных боевых машин, треть которых представляют собой современные БМП типа американских М2 "Брэдли", 20 тыс. артиллерийских орудий.



ОБОРОНА КИТАЯ



Сайт "Чжунго цзюньван" (в переводе – "Армия Китая") опубликовал статью из газеты "Чжунго гофанбао" (в переводе – "Оборона Китая") от 10 декабря 2018 года, в которой приводится ряд выдержек из зарубежных СМИ. Например, The National Interest отмечал, что в настоящее время боевые возможности батальонной тактической группы СВ НОАК, оснащенной в основном новыми видами вооружений, выше, чем боевые возможности традиционной единицы СВ НОАК полкового уровня, и что такие батальонные тактические группы являются элитой современных СВ НОАК. На китайском сайте "Бай Ду Бай Кэ" (в переводе – "Сто знаний, сто наук") сообщается, что в состав батальонной тактической группы СВ НОАК входят танковые, пехотные, артиллерийские и инженерные подразделения, тесно взаимодействующие друг с другом. На американских сайтах сообщалось, что традиционно СВ НОАК были способны вести только наземные боевые действия, однако за последние годы на учениях СВ НОАК все больше задействуются многофункциональные батальонные тактические группы нового типа.

Сайт "Чжунго цзюньван" также указывал, что, по информации "Независимого военного обозрения", с 2017 до 2018 год в НОАК значительно возросла доля новых вооружений. Российское новостное агентство "Спутник" отмечало, что за последние 10 лет почти все ударные части авиации СВ НОАК оснащены новыми ударными вертолетами "Учжи‑10", которые в сочетании с вертолетами "Учжи‑9" и "Учжи‑19" способны выполнять разнообразные задачи по нанесению воздушных ударов, обеспечению огневой поддержки, борьбе с танками и даже способны вести воздушный бой. По сообщению британского еженедельника Jane’s Defence Weekly, авиация СВ НОАК имеет на вооружении примерно тысячу вертолетов, планируется увеличение количества этих вертолетов в ближайшее время в три раза. Сообщается, что СВ НОАК также располагают другими образцами современной передовой техники – например, основным боевым танком 99А и БМП ZBD‑04A.



В Китае существуют мнения (как правило, неофициальные или полуофициальные), в той или иной степени не согласующиеся с официальным курсом руководства КНР на добрососедство и стратегическое сближение с Россией. Как заметил первый заместитель председателя Китайской ассоциации по исследованию стратегической культуры Китая Ло Юань, "националисты в Китае" стремятся посеять раздор между Россией и КНР, акцентируя внимание на различиях политики двух стран.



НАСЛЕДИЕ МАО



В китайских вузах, даже технических, учащиеся изучают предмет "Обзор теоретической системы идей Мао Цзэдуна и социализма с китайской спецификой" (сокращенно по‑китайски – "Маогайкэ").

15 мая 2019 года на сайте "Чжи Ху" в годовщину 30‑летия официальной нормализации советско‑китайских межгосударственных отношений в мае 1989 года и буквально накануне визита в Россию и участия в Санкт‑Петербургском экономическом форуме председателя КНР Си Цзиньпина анонимный китайский пользователь с ником "бедняга" разместил материал, представляющий собой, как указывает этот пользователь, выполненное домашнее задание по предмету "Маогайкэ". Тема размещенного материала – "Уступить Китаю ради сотрудничества с ним: размышления о "создании первоклассной по мировым стандартам армии" в свете "всесторонней модернизации оборонной структуры и армии Китая". Пользователь отмечает, что при подготовке данного материала использовалась публикация в пекинском издательстве "Высшее образование", 2018, № 034863 по предмету "Обзор теоретической системы идей Мао Цзэдуна и социализма с китайской спецификой".

Материал начинается цитатой из выступления Си Цзиньпина 1 августа 2017 года по случаю 90‑й годовщины образования НОАК: "Китайская нация стремится к великому возрождению, китайский народ стремится к лучшей жизни, необходимо ускорить преобразование НОАК в первоклассную по мировым стандартам армию".

Приводим прямой речью начало материала.

"В Восточной Азии, где расположен Китай, больше всего сильных государств. Китай как ключевое государство региона всегда был бельмом на глазу для окружающих его второстепенных государств, которые много раз в истории Китая тревожили его. Приходится Китаю остерегаться и своих сегодняшних соседей.



К северу от Китая расположены МНР и Россия. Исторически вся Монголия входила в состав Китая, по ряду причин она была расколота, но Китай рано или поздно вернет себе территорию, на которой сегодня расположена МНР. Военный потенциал собственно МНР не заслуживает внимания, но к северу от нее расположена Россия, которая намного опаснее. В период правления династии Цин Россия аннексировала более миллиона квадратных километров китайской территории, и, хотя с тех пор миновало более 100 лет, мы понимаем, что Россия и сейчас не является дружественным соседом. Наше сегодняшнее сотрудничество с Россией – не более чем вынужденный шаг. Американский дамоклов меч нависает и над Китаем, и над Россией, но это обстоятельство не избавляет китайско‑российские отношения от неизбежных и неразрешимых противоречий.



Россия много унаследовала от СССР, и, хотя сейчас она находится в глубоком упадке, мы по‑прежнему не можем ее недооценивать. Пугающее количество российских танков и БМП, российские сухопутные войска всегда представляли опасность для Китая. Россия – одно из государств, обладающее небольшим количеством истребителей пятого поколения собственной разработки, и ВВС НОАК не имеют особого преимущества перед ними (как, впрочем, особо и не уступают им). Потенциал надводного российского военного флота очевидно ниже, чем китайского, но российские стратегические атомные подводные лодки являются угрозой для любого государства мира. Но самое важное то, что Россия является вторым государством в мире по размеру ядерного потенциала, который полагает своим самым последним и самым весомым аргументом. Если мы не сможем ответить на этот вызов высокоэффективными технологиями перехвата баллистических ракет, то так и будем жить в постоянном страхе.



ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО



Россия слишком близко расположена к Китаю, поэтому, как я полагаю, потенциальная угроза, которую она представляет для нашей страны, даже больше, чем угроза со стороны США. Создавая первоклассную по мировым стандартам армию, необходимо строить большое количество техники для СВ НОАК, например, танков и БМП, для отпора России. Нельзя использовать глубоко устаревшее вооружение для поражения танков противника, например, ручные противотанковые гранатометы (РПГ), это совершенно безответственно по отношению к жизням наших бойцов. Тем более РПГ абсолютно бесполезны против новых российских основных боевых танков. Кроме того, избыточное вооружение бойцов СВ НОАК РПГ не добавляет наступательного потенциала нашей армии. Нам необходимо учиться у американской армии, необходимо вооружать каждое отделение СВ НОАК противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), использовать против сильного противника еще более высокотехнологичные вооружения. Это не означает, что у Китая нет таких технологий, вопрос лишь в финансовом обеспечении потребностей СВ НОАК".



Далее в материале говорится о том, что на западе главную потенциальную угрозу для Китая представляет Индия, даже при том что ее стратегический потенциал ядерного сдерживания уступает китайскому, и Китаю следует быть готовым к возможной войне с Индией в будущем.

На востоке Китая, отмечается в материале, три "проблемных государства": Япония, Южная Корея и КНДР – причем даже с КНДР отношения у Китая "сложные", прежде всего из‑за ядерной программы Северной Кореи. По словам автора материала отношения Китая с Японией и Южной Кореей, являющихся "пешками" США, полностью зависят от отношений между КНР и Соединенными Штатами. В условиях американо‑китайской торговой войны, продолжает он, Китаю необходимо быть готовым даже к возможному удару со стороны Японии и Южной Кореи, а, значит, при необходимости – даже к вооруженной оккупации их территории для последующего "торга" с США.



Отношения с государствами, расположенными к югу от Китая, сообщается в материале, – Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом, Филиппинами, Индонезией, Малайзией – дружескими назвать нельзя, к тому же в некоторых из них сильны антикитайские настроения, поэтому прогнозировать их поведение в будущем сложно. Автор материала рассуждает, что в контексте отношений с перечисленными государствами актуально развитие ВМС НОАК, которое в последние годы происходит успешно. Единственное, чего, по его мнению, пока не хватает Китаю, это ударных кораблей с возможностями амфибий, принятие которых на вооружение позволит "в нужный момент зачистить Южно‑Китайское море".



Американские войска, говорит автор материала, мощно блокируют Китай по рубежу "первой островной линии" – Японские острова, Тайвань, Филиппинские острова, Большие Зондские острова, – и если Китай не сможет полностью вытеснить войска США из Юго‑Восточной Азии, американцы будут постоянно оказывать влияние на отношения КНР с государствами этого региона. Пока же, рассуждает он, имеющегося военного потенциала Китаю достаточно лишь для защиты собственной территории, но совершенно недостаточно для действий за ее пределами. Серьезной проблемой для НОАК, по мнению автора материала, является отсутствие на вооружении палубных малозаметных истребителей пятого поколения, ведь если Китай уступает по этой позиции даже "младшему брату" США – Японии, которая закупает истребители F‑35B, то, что в таком случае он сможет противопоставить самим США. (Для справки: на Парижском авиасалоне в июне 2019 года Китай представил проходящий испытания палубный многоцелевой малозаметный истребитель пятого поколения Цзянь‑31 (FC‑31.)



В целом автор материала считает обстановку на границах КНР "крайне сложной". По его мнению, кроме Пакистана и "наполовину России", у Китая, "похоже, больше нет друзей", и во многих вопросах ему придется рассчитывать только на себя. И было бы неплохо, добавляет он, если бы "друзья Китая" тоже решали свои проблемы самостоятельно, не рассчитывая на китайскую помощь. Самая же большая проблема, по мнению автора материала, заключается в том, что сложная для Китая обстановка будет сохраняться до тех пор, пока у него не появится сила, заставляющая другие государства идти ему на уступки ради сотрудничества с ним, а для обретения такой силы, считает автор материала, необходимо, чтобы китайское правительство увеличивало военные расходы.



ПОЛИГОНЫ НОАК



На китайскоязычной версии сайта BBC News от 30 июля 2017 года сообщалось о грандиозном военном параде по случаю 90‑й годовщины образования НОАК, состоявшемся на территории самой крупной в Азии (более 1 тыс. кв. км) учебно‑тренировочной военной базы сухопутных войск Чжужихэ Северной большой оперативной зоны НОАК в Автономном районе Внутренняя Монголия КНР. В сообщении подчеркивалось, что это был третий военный парад за время пребывания Си Цзиньпина на посту руководителя КНР и первый за всю историю КНР военный парад, посвященный образованию НОАК. Сообщалось также, что предыдущий военный парад, проведенный не на площади Тяньаньмэнь в Пекине, состоялся за 36 лет до этого, в 1981 году, после завершения военных учений НОАК в Северном Китае. В военном параде в конце июля 2017 года участвовали 12 тыс. военнослужащих НОАК, более 600 единиц наземной боевой техники и более 100 боевых самолетов различных типов; примерно половина боевых машин были продемонстрированы впервые. "Китаю сейчас больше, чем когда‑либо в своей истории, необходима могучая народная армия", – обратился к участникам парада председатель КНР и генсек ЦК КПК, председатель ЦВС КНР Си Цзиньпин. Как отметил пресс‑секретарь Министерства обороны КНР, парад был проведен в полевых условиях, войска на нем не маршировали строевым шагом, не играл военный оркестр, не присутствовали зрители.



Как подчеркивалось на сянганском сайте RTHK‑HK, накануне XIX съезда КПК состоявшийся парад имел больше политическое, нежели военное значение.



Александр Шитов

19.07.2019 Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1563507120

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