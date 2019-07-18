Начинается "Азиатский Век", - Cumhuriyet

06:37 19.07.2019

Автор пишет в турецком издании "Джумхуриет"(Cumhuriyet)о проблеме, вставшей перед США и их союзниками. Вопреки ожиданиям, в XXI веке США явно не смогут оставаться самой сильной державой, как это наблюдалось в 90-е годы века двадцатого. В этих условиях США пытаются продлить свое лидерство нечестными методами. Помимо военного давления, это и попытка поссорить Индию и Китай.



Самый важный факт эпохи, в которой мы живем, - это тот факт, что мечта США "сделать XXI век американским веком" оказалась неосуществимой. XXI век становится "азиатским веком"…

Вне всякого сомнения, американский империализм не примет это просто так. США уже не принимают свой закат легко. Есть много вариантов, как сопротивляться "азиатскому веку": начиная от создания союза США - Индия против российско-китайского партнерства и заканчивая "совместным лидерством" с Китаем. Но проблема, с точки зрения США, состоит в том, что многие из этих вариантов далеки от реальности.

Ведь главная проблема - это вопрос о том, как увеличить производство, а вот в этом вопросе несколько "пожилому" западному капитализму, пожалуй, и впрямь пора на покой. Недавняя сенсация: в центре капиталистического мира возлагают надежды на другое: на социализм!



Вот откуда эта информация. Мое внимание привлекли результаты исследования "Хэррис пол" (Harris Poll), опубликованные в журнале "Нешнл интерест" (National Interest). По этим данным, 49,6% молодых людей поколения "игрек" в возрасте от 23 до 38 лет, родившихся в США с 1981 по 1996 годы, желают продолжать свою жизнь в социалистической стране. Три четверти американцев хотели бы бесплатного здравоохранения, а две трети - бесплатного образования.

Иными словами, капитализм отвергается уже в самом центре капиталистической системы!



Поиски американцами союзников против Китая

На самом деле, если знать реальную жизнь в США, такая картина не будет удивлять. Ведь американские эксперты уже с начала 1990-х годов видели, что экономический разрыв между США и Китаем исчезает. Но не могли предположить, что это вековое отставание исчезнет так быстро. В 1990-х годах они подсчитали, что по размеру экономики две страны сравняются в 2050 году, а в начале 2000-х годов изменили прогноз на 2030 год - мол, вот тогда экономические потенциалы США и Китая как раз и выровняются. Но отставание Китая исчезло уже в 2014 году!

Теперь свою потерю лидерства в сфере производства, торговли, экономического роста США пытаются компенсировать военной мощью, в которой с ними и правда трудно равняться.



А на стратегическом уровне ситуация развивалась в несколько этапов. Сначала, в 1990-е годы, США подумывали о том, чтобы применить против Китая стратегию "расширенного Запада". В "расширенный Запад", который сдерживал бы Китай, некоторыми экспертами предлагалось ввести и Россию. Даже были попытки построить соответствующие отношения между Россией и ЕС, Россией и НАТО. Но усилия эти предпринимались лишь малой частью западной элиты, и результата они не имели. Расширенного Запада с Россией в его составе не получилось. Наоборот, Россия стала стратегическим партнером Китая!



Тогда для США дела не упростились, а осложнились. Перед лицом складывающегося российско-китайского тандема Соединенным Штатам понадобился союзник, который добавил бы им веса на геополитических весах. Цель - достичь такого веса на американской чаше этих весов, чтобы перевесить не только Китай, но и китайско-российский союз.



А таким союзником могла стать только Индия. Эта страна Южной Азии к концу двадцатого века уже догоняла Китай по численности населения, к тому же она выделялась своей быстро растущей экономикой. В итоге Индия постепенно стала пятым центром "полицентричного мира", заняв свое место в ряду других держав - США, ЕС, Китая и России.

Доклад Пентагона о стратегии в индо-тихоокеанском регионе.

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Индия, которая на протяжении холодной войны входила в Движение неприсоединения, не входя ни в лагерь США, ни в лагерь СССР, на самом деле пытается занимать близкую к своему прежнему положению позицию. Она старается иметь хорошие отношения и с США, и с Китаем.

Пекин и Москва, однако¸ предприняли ответный ход против планов США относительно Индии, сделали Индию вместе с ее вечным братом-соперником Пакистаном (с которым Индия, как всегда, переживает исторические проблемы в отношениях) членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



Но США не могут позволить себе такую роскошь, как отказаться от Индии. Доклад о стратегии США в индо-тихоокеанском регионе, опубликованный Пентагоном 1 июня этого года, даже судя по одному только своему названию, лингвистически подчеркивает важность Индии для США. Отныне вместо "азиатско-тихоокеанского региона" Пентагон использует понятие "индо-тихоокеанский регион".



Суть 64-страничного доклада заключается в следующем: регион от западного побережья США до западного побережья Индии объявляется "самым критически важным регионом для будущего США". Потому что семь из десяти крупнейших постоянных армий мира находятся в этом самом индо-тихоокеанском регионе. Шесть стран в регионе обладают ядерным оружием. На этот регион приходится девять из десяти самых загруженных портов мира. Отсюда осуществляется 60% мировой морской торговли.

А Китай, будучи "самым определяющим фактором в XXI веке при своем экономическом, политическом и военном подъеме", согласно докладу Пентагона, является основным конкурентом США.

Кто же союзник? А Индия, которую США в докладе Пентагона наделяют статусом "крупного оборонного партнера" Америки!

Две "большие тройки" на одной "большой двадцатке"

Последний саммит "большой двадцатки" (G20) в Японии был по-настоящему важен со следующей точки зрения: какое место Индия займет в предстоящей большой схватке?

В этой связи в рамках G20 состоялось два саммита "больших троек" (G3): 1) саммит Китай - Россия - Индия; 2) саммит США - Япония - Индия.

Одним словом, позиция Индии, которая является общим элементом обеих этих "больших троек" (G3), - эта позиция станет самым большим неизвестным (иксом номер один) в больших стратегиях крупных сил. США в силу своих потребностей в "критически важном регионе" будут много делать для того, чтобы Индию, действующую совместно с Китаем и Россией как в ШОС, так и в БРИКС, привлечь на свою сторону.



Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)

Cumhuriyet (Турция): "азиатский век" и "большие тройки"

Оригинал публикации: ‘Asya Yüzyılı’ ve G3

Опубликовано 18/07/2019